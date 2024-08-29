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Нардепа Дмитрука оголосили в розшук

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 12:02
Нардепа Дмитрука оголосили в розшук
Артем Дмитрук. фото з Facebook нардепа

Підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, Державне бюро розслідувань

Дослівно ОГП: "Прокурорами Офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук (в тому числі міжнародного та міждержавного) народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.

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Деталі: Згідно з обставин справи, йдеться про Дмитрука, який нещодавно незаконно перетнув кордонт і залишив межі України.

Також зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Державне бюро розслідувань уточнює епізоди, які інкримінують нардепу.

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За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Таким чином Дмитрука підозрюють:

  • в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);
  • викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);
  • умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);
  • грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Що передувало: Народного депутата України викликали на допит до слідчого, проте в установлений час він не з’явився та не повідомив причину не явки.

Передісторія:

  • У неділю 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
  • У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії.
  • Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
  • Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання". 

Верховна РадаОфіс генпрокурораДБР
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