Нардепа Дмитрука оголосили в розшук
Підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, Державне бюро розслідувань
Дослівно ОГП: "Прокурорами Офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук (в тому числі міжнародного та міждержавного) народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
Деталі: Згідно з обставин справи, йдеться про Дмитрука, який нещодавно незаконно перетнув кордонт і залишив межі України.
Також зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Державне бюро розслідувань уточнює епізоди, які інкримінують нардепу.
За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.
В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Таким чином Дмитрука підозрюють:
- в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);
- викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);
- умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);
- грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).
Що передувало: Народного депутата України викликали на допит до слідчого, проте в установлений час він не з’явився та не повідомив причину не явки.
Передісторія:
- У неділю 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання".