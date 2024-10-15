Комбриг "Хартії" Ігор Оболєнський: По перехопленнях чуємо, як росіяни ненавидять один одного

У тринадцятій бригаді Нацгвардії "Хартія" в цілодобовому режимі вивчають дії ворога.

Як противник атакує і як обороняється, яку тактика застосовує, як ховається від дронів, що йому вдається, а що не вдається – і так аж до аналізу погодних умов та часу активності й відпочинку ворога.

Така рутинна робота допомагає бригаді системно планувати операції та берегти особовий склад захисників від зайвого ризику для життя.

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Планування – один із найголовніших чинників ефективності 13-ої бригади Нацгвардії.

За час повномасштабної війни "Хартія" пройшла шлях від ДФТГ, яке заснував харківський бізнесмен Всеволод Кожемяко, до повноцінної бригади, яка складається з трьох батальйонів.

Наразі "Хартія" виконує бойові завдання на Харківщині в районі населеного пункту Липці.

Її командиром є полковник Ігор Оболєнський. Він професійний військовий, який у 2019 році перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни Оболєнський працював у МХП та компанії "Агротрейд". Бізнесовий управлінський досвід він сьогодні застосовує у війську.

"Синергія досвіду цивільного і досвіду військового допомагає. В компанії я відчув, що таке мета, як її досягати і як від цього кайфувати. Я люблю розвивати людей. Роблю все, щоб моя команда йшла вперед і так само кайфувала", – розповідає командир бригади "Хартія".

Щоб записати інтерв'ю з Ігорем Оболєнським, "Українська правда" поїхала на Харківщину.

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Ми обговорювали поточну ситуацію в Харківській області, як росіяни змінюють тактику, в чому мотивація ворога продовжувати агресію.

Говорили й про те, як ефективно навчати воювати цивільних, як саме "Хартія" готується до бойових операцій, як дрони та роботизовані системи змінюють поле бою.

Також ми запитували, що для Оболєнського означає перемога, та чи не боїться він потенційного замороження війни.

Приємного перегляду!

Роман Кравець, УП

Відео Назарій Мазилюк та Андрій Ковш