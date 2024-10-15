Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Комбриг "Хартії" Ігор Оболєнський: По перехопленнях чуємо, як росіяни ненавидять один одного

Роман КравецьВівторок, 15 жовтня 2024, 05:30

У тринадцятій бригаді Нацгвардії "Хартія" в цілодобовому режимі вивчають дії ворога. 

Як противник атакує і як обороняється, яку тактика застосовує, як ховається від дронів, що йому вдається, а що не вдається – і так аж до аналізу погодних умов та часу активності й відпочинку ворога. 

Така рутинна робота допомагає бригаді системно планувати операції та берегти особовий склад захисників від зайвого ризику для життя. 

Реклама:

Планування – один із найголовніших чинників ефективності 13-ої бригади Нацгвардії. 

За час повномасштабної війни "Хартія" пройшла шлях від ДФТГ, яке заснував харківський бізнесмен Всеволод Кожемяко, до повноцінної бригади, яка складається з трьох батальйонів. 

Наразі "Хартія" виконує бойові завдання на Харківщині в районі населеного пункту Липці.

Її командиром є полковник Ігор Оболєнський. Він професійний військовий, який у 2019 році перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни Оболєнський працював у МХП та компанії "Агротрейд". Бізнесовий управлінський досвід він сьогодні застосовує у війську. 

"Синергія досвіду цивільного і досвіду військового допомагає. В компанії я відчув, що таке мета, як її досягати і як від цього кайфувати. Я люблю розвивати людей. Роблю все, щоб моя команда йшла вперед і так само кайфувала", – розповідає командир бригади "Хартія".

Щоб записати інтерв'ю з Ігорем Оболєнським, "Українська правда" поїхала на Харківщину. 

Реклама:

Ми обговорювали поточну ситуацію в Харківській області, як росіяни змінюють тактику, в чому мотивація ворога продовжувати агресію.

Говорили й про те, як ефективно навчати воювати цивільних, як саме "Хартія" готується до бойових операцій, як дрони та роботизовані системи змінюють поле бою.

Також ми запитували, що для Оболєнського означає перемога, та чи не боїться він потенційного замороження війни. 

Приємного перегляду!

Роман Кравець, УП

Відео Назарій Мазилюк та Андрій Ковш

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП?
Сплачуючи символічну суму, ви стаєте частиною великої команди "Української правди". Спільно з читачами Клубу УП ми створюватимемо нові тексти, записуватимемо гарячі інтерв'ю, готуватимемо скандальні розслідування та спілкуватимемося напряму, без посередників. Ми покажемо вам, як насправді виглядає політична журналістика.
Роман Кравець, політичний оглядач УП
Приєднатись

війнаЗбройні силиХарківська областьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Реклама:
Головне на Українській правді

Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій

— Роман Романюк
інтерв'ю

Сергій Рахманін: ТЦК не переросли радянські військкомати. На Одещині й Закарпатті кількість їхніх порушень – критична 

— Софія Середа

Війна піхоти під Покровськом. Чому почав і продовжує сипатися наш ключовий напрямок на сході

— Ольга Кириленко
репортаж

Антиядерне сховище, підземний душ, зірковий люкс та інші секрети готелю "Україна". Репортаж УП

— Євген Руденко, Назарій Мазилюк
інтерв'ю

Росія зацікавлена в антиукраїнському, а не промисловому потенціалі Донбасу – історик та міжнародник Ігор Тодоров 

— Євген Руденко
подкаст

Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають

— Євген Будерацький

Урядовий "Квартал". Чому Зеленський вигнав половину Кабміну

— Роман Романюк, Ангеліна Страшкулич
Відео

Ярослав Грицак: Суспільство хоче нового лідера. І воно його вже шукає

— Роман Кравець

Аполлон із Жовтих Вод. Життя 19-річного Богдана Лягова із ДРГ Святоші, що полягла на Брянщині

— Євген Руденко
інтерв'ю

Точка біль. Артем Чех про свою і чужу війну, сигари з-під Бахмута і три сумки "пікселя"

— Михайло Кригель