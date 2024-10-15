Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбриг "Хартии" Игорь Оболенский: По перехватах слышим, как россияне ненавидят друг друга

Роман КравецВторник, 15 октября 2024, 05:30

У тринадцятій бригаді Нацгвардії "Хартія" в цілодобовому режимі вивчають дії ворога. 

Як противник атакує і як обороняється, яку тактика застосовує, як ховається від дронів, що йому вдається, а що не вдається – і так аж до аналізу погодних умов та часу активності й відпочинку ворога. 

Така рутинна робота допомагає бригаді системно планувати операції та берегти особовий склад захисників від зайвого ризику для життя. 

Реклама:

Планування – один із найголовніших чинників ефективності 13-ої бригади Нацгвардії. 

За час повномасштабної війни "Хартія" пройшла шлях від ДФТГ, яке заснував харківський бізнесмен Всеволод Кожемяко, до повноцінної бригади, яка складається з трьох батальйонів. 

Наразі "Хартія" виконує бойові завдання на Харківщині в районі населеного пункту Липці.

Її командиром є полковник Ігор Оболєнський. Він професійний військовий, який у 2019 році перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни Оболєнський працював у МХП та компанії "Агротрейд". Бізнесовий управлінський досвід він сьогодні застосовує у війську. 

"Синергія досвіду цивільного і досвіду військового допомагає. В компанії я відчув, що таке мета, як її досягати і як від цього кайфувати. Я люблю розвивати людей. Роблю все, щоб моя команда йшла вперед і так само кайфувала", – розповідає командир бригади "Хартія".

Щоб записати інтерв'ю з Ігорем Оболєнським, "Українська правда" поїхала на Харківщину. 

Реклама:

Ми обговорювали поточну ситуацію в Харківській області, як росіяни змінюють тактику, в чому мотивація ворога продовжувати агресію.

Говорили й про те, як ефективно навчати воювати цивільних, як саме "Хартія" готується до бойових операцій, як дрони та роботизовані системи змінюють поле бою.

Також ми запитували, що для Оболєнського означає перемога, та чи не боїться він потенційного замороження війни. 

Приємного перегляду!

Роман Кравець, УП

Відео Назарій Мазилюк та Андрій Ковш

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП?
Сплачуючи символічну суму, ви стаєте частиною великої команди "Української правди". Спільно з читачами Клубу УП ми створюватимемо нові тексти, записуватимемо гарячі інтерв'ю, готуватимемо скандальні розслідування та спілкуватимемося напряму, без посередників. Ми покажемо вам, як насправді виглядає політична журналістика.
Роман Кравець, політичний оглядач УП
Приєднатись

войнаВооруженные силыХарьковская областьоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде

Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой

— Роман Романюк
интервью

Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений – критическое

— София Середа

Война пехоты под Покровском. Почему начало и продолжает сыпаться наше ключевое направление на востоке

— Ольга Кириленко
репортаж

Антиядерное хранилище, подземный душ, звездный люкс и другие секреты "Украины". Репортаж УП

— Евгений Руденко, Назарий Мазилюк
интервью

Россия заинтересована в антиукраинском, а не промышленном потенциале Донбасса - историк и международник Игорь Тодоров

— Евгений Руденко
подкаст

Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают

— Евгений Будерацкий

Правительственный "Квартал". Почему Зеленский выгнал половину Кабмина

— Роман Романюк, Ангелина Страшкулич
Видео

Ярослав Грицак: Общество хочет нового лидера. И оно его уже ищет

— Роман Кравец

Аполлон из Желтых Вод. Жизнь 19-летнего Богдана Лягова из ДРГ Святоши, павшей на Брянщине

— Евгений Руденко
интервью

Точка боль. Артем Чех о своей и чужой войне, сигарах из-под Бахмута и трех сумках "пикселя"

— Михаил Кригель