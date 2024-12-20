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"Велике перерозподільництво". Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів"

Михайло ТкачП'ятниця, 20 грудня 2024, 05:30

Декілька тижнів тому одразу три джерела "Української правди" повідомили автора цього матеріалу, що Офіс президента отримав контроль над важливим активом у не зовсім прозорий спосіб. Простіше кажучи – зловживаючи владою. 

Оскільки ці джерела мають безпосередній стосунок до фінансового сектору, топполітики та великого бізнесу, ми вирішили перевірити цю суспільно-важливу інформацію. І перевірили. 

Наше наступне розслідування – про те, як на третьому році повномасштабного вторгнення Росії нікому не відомі люди фронтують в тилу великі активи в інтересах відомих топпосадовців. 

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Цю тривожну тенденцію ми проаналізуємо на прикладі унікального  "Карпатнафтохіму". 

Коли ми почали вивчати ситуацію довкола підприємства, навіть не розраховували знайти таку кількість обізнаних співрозмовників, з якими змогли поспілкуватись на момент публікації. 

Тож історія про те, як найбільше хімічне підприємство країни взяв під контроль Офіс президента, що вже не є секретом для столичних еліт. І тому залишається лише розповісти про це суспільству. 

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