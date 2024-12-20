"Велике перерозподільництво". Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів"

Декілька тижнів тому одразу три джерела "Української правди" повідомили автора цього матеріалу, що Офіс президента отримав контроль над важливим активом у не зовсім прозорий спосіб. Простіше кажучи – зловживаючи владою.

Оскільки ці джерела мають безпосередній стосунок до фінансового сектору, топполітики та великого бізнесу, ми вирішили перевірити цю суспільно-важливу інформацію. І перевірили.

Наше наступне розслідування – про те, як на третьому році повномасштабного вторгнення Росії нікому не відомі люди фронтують в тилу великі активи в інтересах відомих топпосадовців.

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Цю тривожну тенденцію ми проаналізуємо на прикладі унікального "Карпатнафтохіму".

Коли ми почали вивчати ситуацію довкола підприємства, навіть не розраховували знайти таку кількість обізнаних співрозмовників, з якими змогли поспілкуватись на момент публікації.

Тож історія про те, як найбільше хімічне підприємство країни взяв під контроль Офіс президента, що вже не є секретом для столичних еліт. І тому залишається лише розповісти про це суспільству.