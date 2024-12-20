"Большое перераспределительство". История о возвращении в Офис президента "смотрящих" и "фунтов"

Несколько недель назад сразу три источника "Украинской правды" сообщили автору этого материала, что Офис президента заполучил контроль над важным активом не совсем прозрачным способом. Проще говоря – злоупотребляя властью.

Поскольку эти источники имеют прямое отношение к финансовому сектору, топ-политике и крупному бизнесу, мы решили проверить эту общественно важную информацию. И проверили.

Наше следующее расследование – о том, как на третьем году полномасштабного вторжения России никому не известные люди фронтируют в тылу большие активы в интересах известных топ-чиновников .

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Эту тревожную тенденцию мы проанализируем на примере уникального "Карпатнефтехима".

Когда мы начали изучать ситуацию вокруг предприятия, даже не рассчитывали найти такое количество осведомленных собеседников, с которыми смогли пообщаться на момент публикации.

Итак, история о том, как крупнейшее химическое предприятие страны взял под контроль Офис президента, что уже не является секретом для столичных элит. И поэтому остается только рассказать об этом обществу.