Об'єднані заради відновлення: міжнародні партнери посилюють допомогу Україні

Автори: Мартін Гарріс, Посол Великої Британії в Україні Аннелі Кольк, Посол Естонської Республіки в Україні Реклама: Наталка Цмоць, Посол Канади в Україні Хелене Санд Андресен, Посол Норвегії в Україні Тар'я Фернандес, Посол Фінляндії в Україні Мартін Оберг, Посол Швеції в Україні Фелікс Бауманн, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова

Коли наприкінці 2022 року Ірина Ботезат очолила відділ розвитку культури і туризму Баштанської міської ради, вона не просто влаштувалася на роботу, вона взяла на себе місію. Її рідне місто серйозно постраждало від обстрілів: будинки, школи, лікарні та культурні пам'ятки перетворилися на руїни. Але вона, як і багато українців, не склала руки.

"Відбудова – це не просто ремонт будівель, – зауважила Ірина. – Це відновлення надії, збереження ідентичності та забезпечення нашим дітям майбутнього".

Баштанка є прикладом стійкості під час війни. Російські війська напали на місто в перші дні повномасштабного вторгнення, розраховуючи на легку перемогу. Натомість їх зустрів запеклий опір українських захисників і місцевого населення. Місто зазнало серйозних руйнувань, але його мешканці не здалися.

Як же понівечене місто змогло відновитися під час війни, яка досі триває?

Відповідь криється у злагодженому партнерстві між українськими громадами, громадянським суспільством, урядом та міжнародними донорами. Завдяки програмі "Партнерство за сильну Україну" – спільній ініціативі Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції – Баштанка відроджується.

Так, програма "Партнерство за сильну Україну" відновила забезпечення громади чистою питною водою після підриву Каховської ГЕС, відремонтувала покрівлю лікарні, що обслуговує понад 13 000 мешканців. Будинок культури, що працював лише як бомбосховище, знову відчинив свої двері для відвідувачів. Зараз будується Молодіжний центр, де молодь зможе навчатися, шукати інноваційні рішення та творити майбутнє України. Ці досягнення підкреслюють ефективність лідерства української держави у відновленні за підтримки міжнародної спільноти.

Від відновлення критичних сервісів до сталої відбудови

Випадок Баштанки не поодинокий. Рівень руйнування у тисячах понівечених війною громадах по всій Україні приголомшує. Українська влада працює над їхнім відновленням, але стабільне міжнародне фінансування, експертиза та координація залишаються критично важливими.

З середини 2022 року серед інших ініціатив Програма реалізувала 577 проєктів у 127 громадах, завдяки яким понад 2 мільйони українців знову мають змогу скористатися послугами охорони здоров'я, освіти, енерго- та водопостачання.

Сьогодні ми починаємо наступну фазу діяльності Програми. Започаткована в листопаді 2021 року п'ятьма країнами-донорами програма "Партнерство за сильну Україну" значно розширилася – фінансові партнери пообіцяли збільшити підтримку з 35 до 150 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років.

Підтримуючи Україну, ми прагнемо зміцнити її стійкість як сьогодні, так і на майбутнє. Йдеться про стійкість на різних рівнях.

Стійкість у виживанні – це насамперед допомога найбільш вразливим громадам, особливо прифронтовим та прикордонним. Ми надаємо їм усе необхідне для життя під час війни: будівельні матеріали, спеціалізовану техніку, захисне спорядження для рятувальників.

Стійкість громад – це підтримка шкіл, лікарень, водопостачання, електрики та допомога місцевій владі спільно з мешканцями планувати відновлення, щоб громади залишалися згуртованими і могли нормально функціонувати.

Стійкість суспільства – це вже про майбутнє. Ми допомагаємо там, де йдеться про єдність країни: сприяємо поверненню ветеранів до цивільного життя, а також підтримуємо ініціативу Bring Kids Back UA, яка працює над поверненням депортованих українських дітей.

Світ не повинен збавляти темп

Понівечені війною українські громади, як-от Баштанка, продемонстрували неабияке лідерство та рішучість у відбудові. Партнерство між українськими громадами, державними органами та міжнародними союзниками довело ефективність у вирішенні нагальних потреб та формуванні підґрунтя для сталого відновлення. У громадах, де між міжнародними донорами та місцевою владою склалося справжнє партнерство, результати не обмежуються відбудовою споруд. Там відновлюється життя, надія та гідність.

Світ підтримав Україну в її боротьбі за свободу. Наші народи залишаються відданими цій справі, оскільки від цього залежить і наше майбутнє.