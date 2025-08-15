Хто контролює Покровськ і що там відбувається – репортаж УП з міста, де зачистили російські ДРГ

15 липня в Покровськ на Донеччині, навколо якого більш як пів року точаться бої, проникли перші російські диверсійно-розвідувальні групи.

Поодинокі військовослужбовці Сил оборони дізналися про це в момент раптових стрілецьких боїв із противником. Відео, на якому росіяни стріляють по машині з українськими військовими, обійшло всі соцмережі.

Найімовірніше, росіяни просочилися в місто з боку села Звірове, що розташоване на південний захід від Покровська. На те, щоб вибити їх із міста, пішов тиждень.

Реклама:

Пересування українських військових Покровськом досі надзвичайно складні та обережні, адже частина диверсантів могли засісти в будинках і замаскуватися під цивільних жителів.

Власне, тому в цьому репортажі на руках і касці журналістки УП є зелений скотч – розпізнавальний знак для того, щоб випадково не стати жертвою френдлі фаєр.

Однією з бригад, яка була в Покровську в момент заходу диверсійних груп і залишається там донині, є 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Російські ДРГ підійшли дуже близько до позиції, на якій у той момент працював пілот батальйону ударних БПЛА 68-ої бригади "Шершні Довбуша" з позивним "Горинь" – ви побачите його в нашому відео.

"Українська правда" – одне з небагатьох медіа, яким вдалося потрапити в Покровськ у ці дні.

Пілоти "Шершнів" погодилися показати нам, як виглядає місто, підходи до якого штурмують росіяни, розказати про захід російських ДРГ та поділитися своїми думками щодо розвитку цієї ситуації.

Частину шляху до Покровська ми подолали машиною, частину – пішки. Це було важко, враховуючи серпневу спеку, вагу спорядження та потребу перебігати відкриті ділянки, на кшталт залізниці, що ділить місто навпіл.

Під час руху на вихід з міста, над залізницею, над нами летів FPV-дрон одного з найсильніших російських підрозділів БПЛА – "Судний день".

По всьому Покровську – на стовпах, деревах, будинках – висить оптоволокно з відпрацьованих дронів. Прозора тоненька скляна трубка, що нагадує рибальську ліску.

Ми пересувалися з детектором дронів та мали постійний зв'язок із військовими, що стежать за небом.

Цей репортаж із Покровська – про місто, яке досі живе та б'ється, і про військових, які роблять усе, щоб його зберегти.

Друзі, робота УП в Покровську була можлива лише завдяки військовим з батальйону "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади. Це сильний і фаховий підрозділ, ми працюємо з ними не вперше. Нині "Шершні" збирають 2 мільйони гривень на комплектуючі для FPV-дронів (усі FPV потребують доопрацювань у майстернях підрозділів). Будемо дуже вдячні вам за підтримку і поширення цього збору. Посилання на банку Номер картки: 4441 1111 2412 5083

Автори: зйомка – Ольга Кириленко, монтаж – Алекс Климов