"Мрію повернути в небо дирижаблі". Три дні з учасником "картонкових протестів"

Тимур Хачуєв, Дмитро Москвич — Неділя, 17 серпня 2025, 05:30

22 липня Верховна Рада ухвалила закон, що обмежував незалежність НАБУ і САП. А вже за 11 днів через масові протести в Києві та інших містах ВР мусила фактично скасувати його дію.

Рушійною силою акцій непокори стали студенти. Українці, які переживали події Революції гідності школярами та школярками, вперше проявили політичну активність. Вони продемонстрували власний стиль протесту: на картонках – відсилки до мемів, цитати з незнайомих старшому поколінню пісень і жодних спроб бути чемними у висловах. 

Редакція УП вирішила уважніше придивитися до портрета молодого українця і провела кілька днів у компанії одного з протестувальників, 26-річного Даниїла Зенкіна.

Даниїл виріс і здобув освіту лялькаря в Харкові, а нині живе в Києві. У липневих акціях протесту він задіяв фахові навички. На площі біля театру Франка за допомогою проєктора Зенкін писав тінями на стінах гасла, а в Маріїнському парку вдягнувся в ростову ляльку, зроблену з картонок, що на той час уже стали символом протестів.

Відео розповідає не лише про його бачення подій навколо, а й про його страхи та надії. Даниїл боїться втратити внутрішній зір і вміння грати, як діти. 

Він мріє повернути в експлуатацію дирижаблі та започаткувати власний театральний заклад вищої освіти, викладачі якого не спатимуть зі студентками.

"Люди, які старші, часто мають одну дуже небезпечну хворобу – вони невіруючі. Молода людина може бути атеїстом, але вона в щось вірить", – каже він.

У лялькарстві він бачить потужну силу, здатну захоплювати людей. Ще студентом почав виступати в метро із власноруч зібраним вертепом. А тепер, опанувавши нові техніки лялькарства, Даниїл Зенкін планує відкрити в Києві власний театр тіней.

Тимур Хачуєв, Дмитро Москвич

