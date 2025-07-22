Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП

Тетяна ОлійникВівторок, 22 липня 2025, 20:16
У Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
Фото - Володимир Тунік-Фриз, УП

Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Джерело: Козятинський у Facebook

Деталі: Він запропонував зібратися на площі біля театру імені Івана Франка о 20:00, адже "це найближче доступне місце до Офісу президента".

Реклама:

Пряма мова: "Як ви знаєте, сьогодні Верховна рада проголосувала за зміни, що ліквідують незалежність антикорупційної системи. Нардепи вирішили, що НАБУ і САП мають бути підпорядковані генпрокурору. Тому беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу.

Зараз уже запустили петиції до Президента з вимогою ветувати цю дичину. Але поки ці петиції будуть затверджені – він може підписати цей законопроєкт. Тому часу в нас немає. Треба виходити сьогодні й вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Тож до зустрічі ввечері".

Деталі: Він також закликав політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Згодом кореспондент УП повідомив, що на площі зібралось кілька сотень киян на мирну акцію. Присутні також представники поліції та поліції діалогу.

 
Люди зібрались на протест у Києві
фото - володимир тунік-фриз, УП

Також у соцмережах публікують фото з акції протесту у Львові на проспекті Свободи.

 
Фото - olena dub у facebook

Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
  • Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.

корупціяакціїмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоУ Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Усі новини...
Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ
Оприлюднили прізвища нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
На ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП відреагувала єврокомісарка
УШПС виключила зі спільноти 6 нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
Останні новини
20:23
Генпрокурор обговорив з представниками G7 "спецоперації" щодо співробітників НАБУ
20:16
фото, відеоУ Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
20:10
Скарги на домагання у війську: омбудсменка розповіла, скільки звернень отримала за пів року
19:56
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Хамрун" – "Динамо Київ". ОНЛАЙН
19:50
В Україні уперше застосували нову технологію для газових сховищ
19:49
Отруєння у львівському ресторані Кацуріна: Держпродспоживслужба розповіла про виявлені порушення
19:41
ЄСПЛ не став зобовʼязувати Британію розслідувати втручання Росії у Brexit
19:24
Пекін перевіряє вугільні шахти: компаніям загрожує зупинка за перевищення лімітів
19:19
У Молдові розпочали процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка
19:05
велоспортТур де Франс. Паре-Пентр підкорив Мон Вонту, Погачар відбив атаки Вінгегора
Усі новини...
Реклама:
Реклама: