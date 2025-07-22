У Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.
Джерело: Козятинський у Facebook
Деталі: Він запропонував зібратися на площі біля театру імені Івана Франка о 20:00, адже "це найближче доступне місце до Офісу президента".
Пряма мова: "Як ви знаєте, сьогодні Верховна рада проголосувала за зміни, що ліквідують незалежність антикорупційної системи. Нардепи вирішили, що НАБУ і САП мають бути підпорядковані генпрокурору. Тому беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу.
Зараз уже запустили петиції до Президента з вимогою ветувати цю дичину. Але поки ці петиції будуть затверджені – він може підписати цей законопроєкт. Тому часу в нас немає. Треба виходити сьогодні й вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Тож до зустрічі ввечері".
Деталі: Він також закликав політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції.
Оновлено: Згодом кореспондент УП повідомив, що на площі зібралось кілька сотень киян на мирну акцію. Присутні також представники поліції та поліції діалогу.
У Києві почалась акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025
Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/wrFnfcV4wx
Також у соцмережах публікують фото з акції протесту у Львові на проспекті Свободи.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.