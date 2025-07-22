У Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП

Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Джерело: Козятинський у Facebook

Деталі: Він запропонував зібратися на площі біля театру імені Івана Франка о 20:00, адже "це найближче доступне місце до Офісу президента".

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Пряма мова: "Як ви знаєте, сьогодні Верховна рада проголосувала за зміни, що ліквідують незалежність антикорупційної системи. Нардепи вирішили, що НАБУ і САП мають бути підпорядковані генпрокурору. Тому беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу.

Зараз уже запустили петиції до Президента з вимогою ветувати цю дичину. Але поки ці петиції будуть затверджені – він може підписати цей законопроєкт. Тому часу в нас немає. Треба виходити сьогодні й вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Тож до зустрічі ввечері".

Деталі: Він також закликав політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції.

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Оновлено: Згодом кореспондент УП повідомив, що на площі зібралось кілька сотень киян на мирну акцію. Присутні також представники поліції та поліції діалогу.

Люди зібрались на протест у Києві фото - володимир тунік-фриз, УП

У Києві почалась акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

Відео - Володимир Тунік-Фриз pic.twitter.com/wrFnfcV4wx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2025

Також у соцмережах публікують фото з акції протесту у Львові на проспекті Свободи.

Фото - olena dub у facebook

Передісторія: