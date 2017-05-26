Обмеження слідчих дій щодо нардепів скасовуються. Ці зміни роблять можливими слідчі дії щодо депутатів без внесення змін до Конституції.Президент пропонує надати НАБУ та ДБР право на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку (прослуховування). Це сприятиме незалежності цих органів та ефективності їх роботи.Президент також пропонує слідчим суддям мати право не визначати розмір застави, якщо мова йде про вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів.Президентський проект вимагає у слідчих отримувати дозволи на обшуки у справах топкорупції в антикорупційного суду.За пропозиціями президента прокурор буде зобов'язаний зачитувати скорочену версію обвинувачення. Це дозволить не витрачати години часу суддів та учасників процесу на зачитування документу, який і так добре знайомий обвинуваченим.Президент пропонує скасувати всі без виключення "правки Лозового", зокрема прибираються обмеження строку досудового розслідування до пред'явлення підозри, дозволяється призначення експертизи слідчими та прокурором, а також самостійне залучення експертів стороною захисту.Пропонується також ліквідувати право фігурантів скасовувати повідомлення про підозру через суд.Запропоновані президентом зміни дозволяють НАБУ безперешкодно набирати у штат таємних працівників, які працюватимуть під прикриттям.