Роздута депутатська недоторканність
Конституція в
частині депутатського імунітету вимагає лише дозвіл Верховної Ради на
притягнення до відповідальності та затримання. Проте законодавець розширив
депутатський імунітет і на слідчі дії щодо нардепів. КПК забороняє, наприклад,
без дозволу Ради прослуховувати чи обшукувати нардепів, незалежно від того, про
який злочин ідеться. Хоча зрозуміло, що жодні обшуки і прослушка після
публічного дозволу Ради не мають сенсу. Прослушка для НАБУ
НАБУ досі не має права здійснювати автономне прослуховування
у своїх справах і змушене здійснювати ряд заходів, користуючись допомогою Служби
безпеки. Це часто призводило до "злиття інформації" фігурантам справ. Право на
самостійну "прослушку" є також вимогою
Міжнародного валютного Фонду та інших міжнародних партнерів України.
Обов'язкова застава при взятті під варту фігурантів
мільярдних корупційних схем
За законом, слідчі судді при
обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особи зобов'язані були
визначити альтернативний розмір застави, який дозволяв фігурантам з великими
статками вийти на волю та ухилятися від слідства.
Під час створення
Вищого антикорупційного суду законодавець не доповнив кодекс вимогою не доповнив
кодекс вимогою просити у ВАС дозвіл на обшуки. На практиці це могло створити
проблеми щодо неможливості надання відповідних дозволів суддями ВАС.
Читання обвинувального акту на сотні сторінок
Зараз кодекс вимагає, аби прокурор на вимогу фігурантів справ у
суді зачитував весь обсяг обвинувального акту. Наприклад, у справі Насірова
прокурори вже другий рік зачитують 800 сторінок обвинувачення.
"Правки Лозового". Строки розслідування
Це значно
ускладнило розслідування, особливо складних економічних та корупційних злочинів.
Часто ретельне розслідування серйозних схем вимагає направлення запитів до
іноземних правоохоронців, коли відповідь доводиться чекати від шести місяців до
двох років. Крім того, значний час в таких випадках займають експертизи. Все це
унеможливлювало дотримання строків, а продовжити строки можна було лише в
слідчого судді, який міг відмовити і одним рішенням "злити півторарічну роботу
слідчих". Дозвіл на експертизу в суді
Після
нововведень слідчим довелося отримувати дозволи на проведення експертизи в
судах. Сама по собі експертиза не обмежує прав та свобод осіб, тому її
призначення у такий спосіб лише поклало зайве навантаження на суд та ускладнило
можливість призначення експертизи у нагальних випадках, наприклад, смерті.
Державна монополія на експертизи
Депутати
обмежили експертизи у кримінальних справах винятково державними експертами. Це
затягувало слідство через завантаженість державних експертів та створювало
можливості тиску і впливу на них через адміністративний ресурс, якщо фігурантами
справ були високопосадовці. Фігурантам дали право
скасовувати підозри через суд
Право оскарження підозри
створило лише зайвий механізм затягування справи. Адже сенс підозри лише в тому,
що під час її оголошення слідчий просто офіційно інформує особу про
розслідування щодо неї і нічого більше. Закон "Про
Національне антикорупційне бюро"
2017 року, коли розгорівся скандал
з викриттям агентів НАБУ, головоною претензією
до бюро було те, що агентів обрали не на відкритому конкурсі.