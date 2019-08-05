Окружний адмінсуд скасував наказ, через який звільнили прокурора Суса

Джерело: рішення суду від 1 серпня, опубліковане адвокатом Романом Маселком, прес-служба суду у коментарі УП

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Генпрокуратури, на підставі якого відомство звільнило прокурора Дмитра Суса, обвинуваченого у привласненні майна та декларуванні недостовірної інформації.

З рішення суду: "Визнати протиправним та скасувати наказ Генеральної прокуратури від 13.04.2017 №04-дц про притягнення Суса Дмитра Миколайовича до дисциплінарної відповідальності".

Деталі: У 2017 році ГПУ вирішила притягнути до відповідальності Суса через недостовірні відомості у декларації. Враховуючи, що це було повторне притягнення, прокурора звільнили.

Йшлось про невідображення у деклараціях за 2015-2016 роки користування кімнатою у Києві, автівкою Citroen C4 та продажу двох автівок.

Щодо столичної кімнати Сус сказав, що не користувався нею з листопада 2016 по лютий 2017 року, і тому не був зобов’язаний декларувати. Хоча суд зазначив, що з квітня 2015 по червень 2017 року у прокурора був договір оренди кімнати.

Стосовно Citroen C4 Сус запевнив, що автівка мала кримську реєстрацію, і через окупацію півострову він не міг закінчити його оформлення. Нібито, це відбулось за відсутності прокурора, і він транспортом не користувався.

Пояснюючи, чому у декларації не був зазначений продаж автівок Peugeot 406 1999 року та Citroen C4 2008 року, Сус назвав це помилкою. Він сказав, що вказав у декларації отримання доходу від продажу та дані покупців, а отже, не мав на меті приховувати цю інформацію.

Крім того, Сус надав рішення Нацагентства з питань запобігання корупції, яке у листопаді 2018 року перевірило декларацію за 2016 рік і знайшло там недотримання певних норм закону, однак не побачило порушень, за які передбачена адміністративна відповідальність.

Також суд відхилив доводи ГПУ, що порушення Суса були повторними. У березні 2019 року Окружний адмінсуд скасував перший наказ прокуратури про притягнення до відповідальності, за яким прокурору оголосили догану.

Позов про скасування другого наказу екс-прокурор подав ще у 2017 році. Однак тоді суд зупинив розгляд до скасування запобіжного заходу, застосованого до Суса у кримінальній справі.

Судячи з рішення, 22 липня 2019 року розгляд був поновлений. 26 липня суддя Руслан Арсірій ухвалив здійснювати його у порядку письмового провадження.

У прес-службі Окружного адмінсуду Києва "Українській правді" підтвердили, що 1 серпня дійсно було ухвалене рішення про скасування наказу.

У розкладі судових засідань значиться, що позов Суса дійсно розглядав 1 серпня суддя Арсірій. Однак результат розгляду не вказаний. У відкритому реєстрі рішення поки не оприлюднене.

Що було раніше: 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК. У відповідь суд заявив про тиск.

2 серпня голові суду Павлу Вовку та ще трьом суддям вручили підозри.

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