Мінкульт не зміг протиснути перейменування УПЦ МП

Джерело: Синодальний юридичний відділ УПЦ (МП)

Міністерство культури не змогло скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Деталі: Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року.

"Суд залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ, в тому числі - вносити нові записи до Єдиного державного реєстру", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: Мінкульт зобов'язав ряд релігійних організацій змінити свої назви до 26 квітня 2019 року. Зокрема, в назві УПЦ МП мала бути зазначена приналежність до Російської православної церкви.

22 квітня Окружний суд Києва скасував наказ Мінкульту, задовольнивши заяву МП. Однією з причин такого рішення було вказано "невиправдане втручання держави в сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи".

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