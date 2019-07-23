Мінкульт не зміг протиснути перейменування УПЦ МП
Джерело: Синодальний юридичний відділ УПЦ (МП)
Міністерство культури не змогло скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.
Деталі: Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року.
"Суд залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ, в тому числі - вносити нові записи до Єдиного державного реєстру", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше: Мінкульт зобов'язав ряд релігійних організацій змінити свої назви до 26 квітня 2019 року. Зокрема, в назві УПЦ МП мала бути зазначена приналежність до Російської православної церкви.
22 квітня Окружний суд Києва скасував наказ Мінкульту, задовольнивши заяву МП. Однією з причин такого рішення було вказано "невиправдане втручання держави в сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи".
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит Епіфаній. УПЦ МП відмовилася офіційно об’єднуватися з ПЦУ.
- 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
- Один із авторів закону пояснив: якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. На добровільне перейменування було виділено два місяці. А за 9 місяців можна буде скасувати реєстрацію в разі відмови перейменуватися.
- 26 січня 2019 року Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.
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