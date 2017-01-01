У 2020 році відбувся повний апгрейд лицаря. Версія 2.0
передбачала новий підхід до управління: замість колегії з 5 членів, яка часто не могла прийняти єдине
рішення і була заангажованою, незалежна комісія обрала
одного керівника — Олександра
Новікова.
Перезапуск органу став стартом і для інших змін: НАЗК отримало доступ до всіх необхідних
реєстрів, запустило реєстр
POLITDATA, який спростив
політичним партіям процес подання звітів, розробило Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.
За
рік лицар зміг подолати наслідки кризи конституційного правосуддя. 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд
скасував
кримінальну відповідальність за
брехню у деклараціях, як і повноваження НАЗК перевіряти декларації, разом з відкритим доступом до них. За
два дні Кабмін прийняв рішення
, яким
зобов'язав НАЗК відновити доступ до декларацій і розблокував проведення спеціальних перевірок. У грудні
2020 року до НАЗК повернулися всі повноваження, а вже у березні Агентство почало перевіряти декларації
суддів і суддів КСУ, хоча Конституційний Суд і Вища рада правосуддя відмовилися погоджувати відповідні
порядки.