Лицар не може повноцінно захистити своє військо від нападів та погроз. За законом всі судді ВАКС повинні мати цілодобову охорону, у кожного в офісі встановлена тривожна кнопка. Але поза роботою гарантій захисту нема. За час роботи суду траплялись випадки, коли судді потребували захисту.

До створення ВАКС справи топкорупціонерів дуже повільно розглядали загальні суди — інколи роками. Але з появою ВАКС все змінилося. Він не тільки пришвидшив цей процес, але зміг побудувати якісну роботу з нуля. Лицар сформував потужний військовий штат, на прозорих конкурсах відібравши бійців з-поміж суддів, адвокатів та правників.



За понад 2 роки роботи ВАКС як суд першої інстанції виніс вироки 5 народним депутатам (двоє були виправдані), 3 головам/депутатам місцевих рад, 15 суддям (двоє були виправдані), 1 прокурору, 4 керівникам підприємств, 6 адвокатам, 30 представникам інших професій (шестеро були виправдані), а також було винесено перший вирок стосовно ексміністра – його виправдали.



Лицар має мінімальний відсоток процедурних порушень у роботі. Останні півтора року юристи ТІ Україна стежать за діяльністю ВАКС і в ході моніторингу зафіксували лише незначні проблеми у процедурних моментах роботи ВАКС.