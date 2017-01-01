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антикорупційного
фронту
Чого досягли і які уроки вивчили антикорупційні органи
Трофеї
антикорупційного
фронту
Чого досягли і які уроки вивчили антикорупційні органи
Сім років тому Україна почала формувати антикорупційний фронт, щоб подолати одвічного ворога — корупцію.
Протягом 2015-2019 років утворився кістяк фронту,
у який увійшли 5 «лицарів»: Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) та Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Кожен з них володіє унікальними обладунками, веде власну тактику бою і з'явився не просто так.
До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, Transparency International Ukraine проаналізувала досягнення НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та ВАКС. Ми уявили антикорупційні інституції лицарями, зібрали кількісні та якісні «трофеї» кожного органу та поєднали їх із результатами власного дослідження спроможності, управління та взаємодії цих органів, щоб виявити, наскільки лицарі антикорупційного фронту готові до подальшої боротьби.

Більше про це дізнавайтеся з нашого спеціального проєкту.
Лицар НАБУ
Розслідує корупційні злочини топпосадовців
Трофеї:
Слабкі місця
*відповідно до комплексної оцінки дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури, проведеного Transparency International Ukraine у 2020 році за підтримки проєкту USAID ВзаємоДія.
3,6 / 5*
Можливість втручання у хід резонансних справ з боку Офісу Генпрокурора. Яскравий приклад — справа Олега Татарова, заступника керівника Офісу Президента. 1 грудня 2020 року Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів і відтягнула повідомлення про підозру топчиновнику на 17 днів. А вже 23 грудня заступник Генпрокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Татарова від НАБУ до Служби безпеки України. Відтоді це розслідування зайшло у глухий кут.
Має надійний фінансовий тил і технічну базу для протистояння корупції. Детективів у антикорупційні війська відбирають прозоро, зважаючи на їхню доброчесність та кваліфікацію. Їх не можуть просто так звільнити, бо, крім закону, існує ще один важливий запобіжник — Рада громадського контролю. Вона також стежить за тим, щоб НАБУ виконувало роботу чесно і неупереджено.

Лицар активно взаємодіє з Нацбанком, Антимонопольним комітетом, органами Державної прикордонної служби, податкової і митної служби.

Хоча детективи розслідують справи, які мають розглядати тільки слідчі судді ВАКС, інші суди інколи намагаються втручатися у провадження НАБУ та змінити їхню підслідність. Наприклад, коли Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокурорку забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК і голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.
Готовність
За законом може самостійно вести прослуховування потенційних корупціонерів, але на практиці обмежений у цьому, бо не має доступу до спеціального обладнання. Новий закон про НАБУ має вирішити цю проблему. Раніше детективи НАБУ робили прослуховування тільки під контролем Служби безпеки України, що, на жаль, призводило до витоку інформації.
Працює у тандемі із САП, адже без фахового процесуального керівництва прокурора неможливо покарати корупціонера в суді. В останні роки цей тандем працює злагоджено й оперативно.

Перетворився із правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тобто перейшов з орбіти впливу президента у підпорядкування уряду. До цього Конституційний Суд двічі визнавав неконституційним деякі норми закону про НАБУ, зокрема — щодо призначення його директора президентом України. Оновлений закон про НАБУ врегулював питання про статус інституції й усунув невідповідність Конституції.

Також новий закон уточнив, як відбуватиметься відбір директора НАБУ — внесені зміни забезпечать прозорість процедури та допоможуть уникнути затягування конкурсу.

Оперативно і повно розповідає про свою роботу. Зазвичай правоохоронні органи повідомляють новини із затримками та складною мовою. Натомість НАБУ вирішило зробити свою діяльність справді прозорою, і разом з лицарем САП створило чіткий алгоритм дій для підготовки та публікації новин про досудові розслідування. Завдяки цьому ми дізнаємося про нові гучні справи з першоджерела.
Укомплектованість
Всього станом на 30.06.2021:
У першому півріччі 2021 року:
обвинувальних актів скеровано до суду
обвинувачені
повідомлень про підозру
розслідувань розпочато
25
43
42
336
детективів
працівників, з них
286
665
обвинувальних вироків
обвинувальних актів скеровано до суду
обвинувачених
повідомлення про підозру
кримінальних проваджень в роботі
56
325
584
397
879
вакансій на посаду детектива
27
У 2022 році розпочнеться конкурс з обрання нового очільника. Зміна директора може стати ризиком для роботи НАБУ, якщо конкурс будуть умисно затягувати та проводитимуть його непрозоро. На щастя, оновлений закон про НАБУ гарантує участь міжнародників, які мають забезпечити незаангажованість всього процесу.
Не може подавати позови до суду, щоб анулювати незаконні угоди державних підприємств і повертати втрачені кошти.
Якісні
Кількісні
Унікальність
НАБУ працює злагоджено та показує результати, однак постійно піддається політичному та юридичному тиску.

Свій легіон лицар контролює добре, зокрема проводячи внутрішні перевірки працівників на доброчесність. На жаль, досі жодного разу не було проведено зовнішній незалежний аудит роботи Бюро. Проте в новому законі про НАБУ вдосконалені пункти, які стосуються зовнішньої оцінки роботи інституції. А це дає підстави сподіватися на проведення аудиту вже найближчим часом.

Також оновлений профільний закон зробив НАБУ центральним органом виконавчої влади та врегулював інші спірні питання щодо майбутнього Бюро.


Резюме
Лицар сап
Здійснює процесуальне керівництво справами НАБУ і представляє публічне обвинувачення у суді
Трофеї:
Слабкі місця
*відповідно до комплексної оцінки дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури, проведеного Transparency International Ukraine у 2020 році за підтримки проєкту USAID ВзаємоДія.
3,3 / 5*
Поки інституція без голови, його функції виконує колишній заступник Максим Грищук. Але багатьма важливими питаннями нині також займається Офіс Генпрокурора, зокрема, Ірина Венедіктова та її заступники, оскільки повноваження виконуючого обов'язки обмежені законом. Відтак вони мають прямий вплив на прийняття рішень у корупційних справах і можуть втручатись у них. Утім, коли конкурсна комісія обере очільника САП, він матиме гарантовану законодавством незалежність та зброю проти корупції.
САП — непростий лицар. Від інших його відрізняє те, що він є самостійним структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора. За законом САП має бути незалежним від Офісу Генпрокурора, але на практиці багато хто там хоче вплинути на його роботу. Наприклад, як це було у справі нардепа Юрченка, коли Генпрокурорка майже чотири дні не бачила причин для підозри, поки на ці причини не вказав президент.

Лицар має хороше матеріально-технічне забезпечення. Також у 2020 році чисельність війська САП збільшилась, що посилило позиції лицаря на полі бою.
Готовність
Понад рік немає керівника та першого заступника інституції. Конкурс майже на фінішній прямій, однак ніяк не завершиться через численні затримки. При цьому швидке і прозоре обрання керівника САП — це запит від громадськості та обов'язок України перед міжнародними партнерами, зафіксований у домовленостях між Зеленським та Байденом, а також у Меморандумі України з МВФ.
За час роботи САП обвинувальні вироки були винесені народним депутатам, прокурорам, адвокатам, керівникам державних органів. Таким чином прокурори САП показали, що кожен корупціонер може бути покараним незалежно від статусу.

Швидко повідомляє про хід розслідування корупційних злочинів та новини із зали суду про рішення щодо обвинувачених у корупції.
Укомплектованість
прокурор
працівників, з них
51
60
із звільненням від відбуття покарання з випробуванням)
— з покаранням у вигляді позбавлення волі (з них
обвинувальних вироків, з них
обвинувальних актів скерували до суду з 2018 року по жовтень 2021 року
12
47
250
Унікальність
вакансії прокурорів
4
Якісні
Кількісні
38
Резюме
Відсутність керівника дуже ускладнює роботу САП. Саме цей лицар вирішує, чи дійдуть справи корупціонерів до суду, чи ні. Тому його роль у роботі антикорупційної екосистеми дуже важлива. Для нагального вирішення проблем інституції спершу треба обрати незалежного керівника, щоб забезпечити ефективну діяльність органу.

Однак, попри вказану проблему, інституція показує непогані результати своєї роботи. Це, зокрема, спричинено ефективною взаємодією САП з іншими органами антикорупційної екосистеми.

Лицар НАзк
Перевіряє декларації, формує антикорупційну політику України, захищає викривачів, стежить за фінансуванням політичних партій та запобіганням конфліктів інтересів, виявляє корупційні норми в законодавстві, веде реєстр корупціонерів
Трофеї:
Слабкі місця
**відповідно до аналізу оцінки рекомендацій щодо спроможності, управління та взаємодії НАЗК у 2021 році за підтримки проекту USAID ВзаємоДія.
3,6 / 5**
НАЗК повинно моніторити спосіб життя топпосадовців, адже вони можуть декларувати занижені статки і при цьому, наприклад, купувати квартири в елітних ЖК. Але лицар не має чіткої інструкції з проведення такого моніторингу. Замість нього НАЗК створив власні рекомендації, які навіть не подав на державну реєстрацію у Мін'юст. Також моніторинг не має чітких строків і не визначає повноваження працівників НАЗК, якими вони можуть користуватись під час моніторингу. А це, зрештою, може створити небезпеки у питанні порушення прав людини.
Можна швидко дізнатися, що робить лицар для протистояння з корупцією, бо у мережі регулярно публікуються звіти діяльності. Однак такі звіти подеколи бувають неповними. Також існує якісна процедура обрання професійного та некорумпованого керівника війська, бо комісія з відбору Голови НАЗК розробила чіткі критерії для цього. На жаль, Нацагентство не проводить належні масштабні навчання своїх солдатів. Утім, функціонує Громадська рада, яка контролює роботу органу.

Лицар створив підрозділ внутрішнього контролю працівників, який перевіряє працівників НАЗК на доброчесність. Щоправда, цей підрозділ всупереч закону перевіряє декларації працівників СБУ, НАБУ та інших розвідників, та ще і за прихованими процедурами. Проблема у тому, що, відповідно до законодавства і для запобігання конфліктам інтересів, це повинні робити звичайні працівники НАЗК за оприлюдненими порядками, а не управління внутрішнього контролю, який зараз очолює ексспівробітник СБУ.
Готовність
У вересні 2018 року НАЗК запустило систему логічного та арифметичного контролю поданих електронних декларацій (ЛАК), яка автоматично вираховує рейтинг ризику конкретної декларації. З моменту запуску ці правила були публічними, але вже за нового керівництва НАЗК у 2021 році автоматизовані перевірки стали суперечити законодавству, і повністю зрозуміти, як саме такі перевірки відбуваються, неможливо. З літа 2021 року і дотепер нові правила ЛАК приховуються всупереч законодавству, що очікувано викликало обурення громадськості.
У 2020 році відбувся повний апгрейд лицаря. Версія 2.0 передбачала новий підхід до управління: замість колегії з 5 членів, яка часто не могла прийняти єдине рішення і була заангажованою, незалежна комісія обрала одного керівника — Олександра Новікова.

Перезапуск органу став стартом і для інших змін: НАЗК отримало доступ до всіх необхідних реєстрів, запустило реєстр POLITDATA, який спростив політичним партіям процес подання звітів, розробило Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

За рік лицар зміг подолати наслідки кризи конституційного правосуддя. 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, як і повноваження НАЗК перевіряти декларації, разом з відкритим доступом до них. За два дні Кабмін прийняв рішення, яким зобов'язав НАЗК відновити доступ до декларацій і розблокував проведення спеціальних перевірок. У грудні 2020 року до НАЗК повернулися всі повноваження, а вже у березні Агентство почало перевіряти декларації суддів і суддів КСУ, хоча Конституційний Суд і Вища рада правосуддя відмовилися погоджувати відповідні порядки.
Укомплектованість
з них у 2021 році
особи внесені до Реєстру корупціонерів з 4 лютого 2019,
повних перевірок завершили за 2021 рік
приписів з вимогою усунути порушення прав викривачів внесено у 2020-2021 році
6 248
16 882
7
голова
працівники
1
333
перевірки в роботі
судових справ супроводжує на боці викривачів у 2021 році
перевірених декларацій за 2017-2021 рік
444
806
3407
Якісні
Кількісні
Унікальність
заступники
3
осіб перевіряють декларації
40
вакансій
75
98
Лицар оприлюднює не всі прийняті документи та їхні проєкти і не завжди організовує відкриті публічні обговорення перед ухваленням важливих нормативно-правових актів.
*з 2015 до 2020 р. не проводило експертизи, бо це не було пріоритетом
антикорупційних експертиз у 2020 році*
антикорупційних експертиз у 2021 році
40
89
Резюме
Після перезапуску в НАЗК відбулася низка змін, які допомагають краще запобігати корупції на різних рівнях. Однак робота НАЗК може поліпшитися, якщо орган стане більш відкритим. Для цього варто проводити публічні консультації з громадськістю та прозорі конкурси на вакантні посади, а ще — оприлюднювати прийняті документи та проєкти Нацагентства.

10 листопада 2021 року Кабмін визначив аудиторів НАЗК, оцінка роботи інституції має відбутися вже у 2022 році. Зовнішній аудит діяльності Агентства проводитиметься вперше, і це надважливий крок, адже така перевірка за участі міжнародних експертів — один із запобіжників можливої неефективності та зловживань в роботі НАЗК.
Лицар арма
Розшукує арештоване майно та управляє ним
Трофеї:
Слабкі місця
*відповідно до комплексної оцінки дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури, проведеного Transparency International Ukraine у 2020 році за підтримки проекту USAID ВзаємоДія.
3 / 5*
Через недосконалість законів АРМА не може брати участь у судових засіданнях, на яких вирішують питання передачі активів, а також оскаржувати рішення суду.

Не запущено на повну силу функціонування Реєстру арештованих активів.
АРМА — це прототип європейського воїна, який повинен мати хороші навички менеджменту. Але лицарю поки складно працювати з резонансними активами, як-от резиденція «Межигір'я».

При цьому лицар розробив чіткий стратегічний план розвитку і підкріпив себе хорошою матеріально-технічною базою. Має доступ до кількох сотень важливих реєстрів та баз даних, зокрема і до реєстрів НАЗК, тому швидко знаходить необхідну інформацію. Утім, його територіальні підрозділи недоукомплектовані.

Також військо АРМА не має кодексу поведінки та етики для співробітників, тому існує ризик зловживань. А внутрішніх та зовнішніх запобіжників поки немає. І хоч двічі проводився незалежний зовнішній аудит Агентства, інформація за останні два роки наразі відсутня.
Готовність
Майже два роки інституція не має керівника. Певні зрушення є — конкурс з відбору голови стартував і вже 12 кандидатів подали свої заявки. Однак такої кількості кандидатів замало для достойного рівня конкуренції. Крім цього, у Порядку проведення конкурсу критерій доброчесності замінили на моральні та ділові якості, а це лише поглиблює застереження щодо результатів конкурсу.
У 2021 році Агентство нарешті отримало удосконалене законодавство. Тепер АРМА може реалізовувати рухоме арештоване майно, яке швидко втрачає свою вартість чи піддається швидкому псуванню, а також рухоме майно, витрати на зберігання якого протягом одного календарного року становлять понад 50% його вартості.

Також відтепер саме суд матиме право у своєму рішенні про передачу в управління активів АРМА визначати й спосіб — реалізація чи управління. А поріг вартості активів, які передаються Агентству, буде на рівні 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (нині це майже 500 тис. грн). Поза тим, депутати узгодили в цьому питанні закон про АРМА із відповідним положенням чинного КПК.

Користується понад 300 інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних для розшуку активів.

У власників активів зростає довіра до роботи АРМА. Лицар може управляти майном, грошима чи ділянками тільки якщо отримує дозвіл від слідчих суддів, судів та самих власників. У листопаді 2021 року власники вперше добровільно передали лицарю іноземну валюту, яка у гривневому еквіваленті складає понад 600 тис. грн.
Укомплектованість
в центральному апараті
працівник всього:
160
221
Унікальність
вакансій
58
Якісні
Кількісні
в територіальних управліннях
61
До Державного бюджету України від управління арештованими активами управителями перераховано:
договорів укладено з управителями арештованих активів
млн отримало в управління (01.01.2017 - 18.11.2021)
млн,
млн грн,
15
€1,5
$2
477
млн грн (01.01.2017 - 18.11.2021)
~73
Резюме
Жоден лицар не може вести бій на повну, допоки відсутній командир. Конкурс з обрання керівника АРМА затягнувся на два роки, тож комісії з відбору очільника слід невідкладно довести конкурс до логічного завершення, а після — забезпечити гарантії від безпідставного звільнення. Тільки так лицар зможе незалежно управляти великими активами.

Навіть попри прийняті зміни в законодавстві, потенціал АРМА не розкривається повністю. Лишається проблема з блокуванням роботи АРМА адміністративними та господарськими судами та питання щодо планування перед передачею арештованих активів в управління.

В ідеалі, АРМА має бути сервісним органом, який системно зберігатиме економічну вартість активів, а не камерою зберігання для арештованих квартир, земельних ділянок, автівок та іншого.
Лицар вакс
Здійснює правосуддя у топкорупційних справах
Трофеї:
Слабкі місця
*відповідно до комплексної оцінки дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури, проведеного Transparency International Ukraine у 2020 році за підтримки проєкту USAID ВзаємоДія.
4 / 5*
Тиск Вищої ради правосуддя, яка впливає на суддів через механізм дисциплінарних проваджень. Наприклад, суддю ВАКС Тимура Хамзіна притягнули до відповідальності за те, що він дозволив нібито безпідставно НАБУ провести обшуки у судді ОАСК Володимира Кулеберди. Такими діями члени ВРП захищають фігурантів гучних корупційних розслідувань і затягують судовий процес.
Лицар озброєний корпусом професійних суддів та забезпечений співробітниками і представниками патронатної служби та усіма необхідними обладунками. Влітку 2020 року Верховна Рада передала Антикорсуду приміщення, але ВАКС вирішив оновити корпуси й оголосив архітектурний конкурс. Переможця вже обрали, тож процес укріплення суду зрушив з місця.

Судді ВАКС демонструють високі стандарти професійної поведінки, вони подають інформацію про статки і доходи. ВАКС як суд досить активно й постійно комунікує про свою діяльність. Але він не має сайту на окремій платформі, який містив би всю інформацію про роботу. Також судді не мають права за неповагу до суду штрафувати адвокатів, які зривають засідання. Однак парламент уже прийняв у першому читанні законопроєкт, який має виправити таку проблему.
Готовність
Лицар не може повноцінно захистити своє військо від нападів та погроз. За законом всі судді ВАКС повинні мати цілодобову охорону, у кожного в офісі встановлена тривожна кнопка. Але поза роботою гарантій захисту нема. За час роботи суду траплялись випадки, коли судді потребували захисту.
До створення ВАКС справи топкорупціонерів дуже повільно розглядали загальні суди — інколи роками. Але з появою ВАКС все змінилося. Він не тільки пришвидшив цей процес, але зміг побудувати якісну роботу з нуля. Лицар сформував потужний військовий штат, на прозорих конкурсах відібравши бійців з-поміж суддів, адвокатів та правників.

За понад 2 роки роботи ВАКС як суд першої інстанції виніс вироки 5 народним депутатам (двоє були виправдані), 3 головам/депутатам місцевих рад, 15 суддям (двоє були виправдані), 1 прокурору, 4 керівникам підприємств, 6 адвокатам, 30 представникам інших професій (шестеро були виправдані), а також було винесено перший вирок стосовно ексміністра – його виправдали.

Лицар має мінімальний відсоток процедурних порушень у роботі. Останні півтора року юристи ТІ Україна стежать за діяльністю ВАКС і в ході моніторингу зафіксували лише незначні проблеми у процедурних моментах роботи ВАКС.
Укомплектованість
з них — обвинувальних
з них — виправдувальних
9
голова суду
працівників
1
255
з них — вже набрали законної сили
грн з них звернено у дохід держави
вироків всього*
20
47
Якісні
Кількісні
Унікальність
заступник
1
суддів ВАКС
27
вакансія
1
65 757 420
49 нардепів від ОПЗЖ хочуть визнати Антикорупційний суд неконституційним, і звернулися із відповідним поданням у Конституційний Суд. У жовтні 2020 року Велика палата Конституційного суду почала розглядати справу. Якщо судді КСУ погодяться з аргументами авторів, це матиме негативний вплив на всю антикорупційну систему в Україні.
голова Апеляційної палати
1
суддів АП ВАКС
11
(у одному з кримінальних проваджень особу виправдали щодо частини пред'явленого їй обвинувачення, а в іншій частині – визнали винною)
грн застав, внесених на рахунок ВАКС станом на 30.11.2021
1 090 492 221
вироків переглянуто АП ВАКС
26
кримінальних проваджень перебуває у провадженні ВАКС як суду першої інстанції (станом на 26.11.2021)
189
54
55
*інформація з ЄДРСР станом на 01.12.2021 р.
(05.09.2019-25.11.2021)
кримінальних проваджень перебуває на розгляді АП ВАКС
Резюме
За трохи більше, ніж два роки роботи, лицар проявив себе добре, бо неупереджено виконує головну задачу: справедливо розглядає справи на підставі отриманих доказів. ВАКС робить «посадки», але це не єдине мірило його успіху, адже безперечною цінністю є чесне і справедливе правосуддя, яке неможливе без виправдувальних вироків.

Крім цього, ВАКС ініціював роботу різних практик, наприклад, інституту угод, цивільної конфіскації, механізму застав. Всі вони вже позитивно зарекомендували себе і є прикладами наближення інституції до справді європейських стандартів.

Щоб правосуддя було справедливим, всі державні гравці повинні пам'ятати, що кордони володінь лицаря ВАКС недоторкані. Тому їм заборонено втручатись у справи суду та намагатися вплинути на суддів. Також Верховна Рада має посилити у законі про ВАКС судові гарантії, щоб Антикорсуд забезпечив своє військо заходами безпеки.

Аби зменшити тиск на суддів, треба також змінити механізм формування Вищої ради правосуддя та перетворити її на незалежний орган. Окрім цього, лицарю варто шукати точки дотику з усіма учасниками судового процесу для конструктивного діалогу. Але це залежить не тільки від його волі — всі сторони повинні спрямовувати свої зусилля на побудову якісно нового правосуддя.


Загальне резюме
Завдяки створенню НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та ВАКС в Україні відбулись тектонічні зрушення у боротьбі з корупцією. Лицарі антикорупційного фронту зібрали власний багаж трофеїв і довели, що перемога над корупцією в принципі можлива.

Антикорупційні лицарі показали, що засудженими можуть бути і є депутати і високопосадовці, недоторканих немає, арештоване майно отримує адекватне управління, доброчесність є не пустим звуком і ретельно перевіряється та високо оцінюється. Достатньо цього чи ні — кожен може вирішувати сам.



Водночас чим далі, тим більше здійснюється тиску на цих лицарів. Не забезпечується їхня самостійність та незалежність, чиняться системні спроби дискредитації органів та підриву суспільної довіри до них.

Подолання корупції — тривалий шлях, а його результати залежать і будуть залежати від усіх гравців і реального наміру змінювати ситуацію. Тільки спільними зусиллями 5 лицарів антикорупційного фронту можуть досягти ефективних результатів у своїй боротьбі, і це можливо за реальної незалежності цих інституцій та постійної підтримки їх владою і всіма українцями.


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В проєкті використано матеріали shutterstok.com