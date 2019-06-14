АРМА віддає "Межигір’я" фірмі з фіктивною історією управління – "Схеми"

Фірма "Скомпані", яка перемогла тендер на управління арештованою резиденцією "Межигір'я", проведений Агентством з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вигадала історію своєї господарської діяльності.

Про це стало відомо з розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" "АРМАгеддон для "Межигір'я".

Зазначається, що журналісти "Схем" проаналізували податкові фінансові звіти фірми.

"​У 2015-2017 роках компанія не отримувала жодних доходів. У 2018 році дохід "Скомпані" склав 112 тисяч гривень. Ці гроші компанія не заробила прямою бізнес-діяльністю: трохи більше 40 тисяч вона взяла в кредит (вони позначені у звітності як "поточні зобов’язання"), а ще 51,5 тисяч – це гроші власників, які вони вклали в статутний капітал "Скомпані"", - виявили розслідувачі.

Крім того, повідомляється, що представники "Скомпані" згадували про участь фірми в аукціонах на управління об’єктами "Укрпошти".

""Схеми" звернулися до "Укрпошти" із запитом – якими саме об’єктами управляє "Скомпані". В держпідприємстві відповіли, що така компанія ніколи не брала участі в аукціонах на управління майном держпідприємства", - розповіли журналісти.

Вони також зазначили, що переможець тендеру назвав своїх партнерів, але зв’язки фірми з ними виявилися фіктивними.

""Скомпані" вказала низку партнерів, які будуть залучені до управління "Межигір’ям", серед яких український шеф-кухар Євген Клопотенко, благодійна ярмарка "Кураж базар", фонд "Життєлюб" та інші. "Схеми" зв’язалися із ними напряму та з’ясували, що жодних офіційних домовленостей між ними та "Скомпані" не існує", - повідомили в розслідуванні.

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