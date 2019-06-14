Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АРМА віддає "Межигір’я" фірмі з фіктивною історією управління – "Схеми"

П'ятниця, 14 червня 2019, 21:06

Фірма "Скомпані", яка перемогла тендер на управління арештованою резиденцією "Межигір'я", проведений Агентством з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вигадала історію своєї господарської діяльності.

Про це стало відомо з розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" "АРМАгеддон для "Межигір'я".

Зазначається, що журналісти "Схем" проаналізували податкові фінансові звіти фірми.

"​У 2015-2017 роках компанія не отримувала жодних доходів. У 2018 році дохід "Скомпані" склав 112 тисяч гривень. Ці гроші компанія не заробила прямою бізнес-діяльністю: трохи більше 40 тисяч вона взяла в кредит (вони позначені у звітності як "поточні зобов’язання"), а ще 51,5 тисяч – це гроші власників, які вони вклали в статутний капітал "Скомпані"", - виявили розслідувачі.

Крім того, повідомляється, що представники "Скомпані" згадували про участь фірми в аукціонах на управління об’єктами "Укрпошти".

""Схеми" звернулися до "Укрпошти" із запитом – якими саме об’єктами управляє "Скомпані". В держпідприємстві відповіли, що така компанія ніколи не брала участі в аукціонах на управління майном держпідприємства", - розповіли журналісти.

Вони також зазначили, що переможець тендеру назвав своїх партнерів, але зв’язки фірми з ними виявилися фіктивними.

""Скомпані" вказала низку партнерів, які будуть залучені до управління "Межигір’ям", серед яких український шеф-кухар Євген Клопотенко, благодійна ярмарка "Кураж базар", фонд "Життєлюб" та інші. "Схеми" зв’язалися із ними напряму та з’ясували, що жодних офіційних домовленостей між ними та "Скомпані" не існує", - повідомили в розслідуванні.

Нагадаємо:

  • 29 травня "Межигір'ю" обрали управителя. Ним стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".
  • Конкурентами фірми були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом. За законом, управління не могли довірити активістам, бо вони не є суб’єктом господарювання.
  • Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
  • "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.

"Українська правда" у Threads

Теми: Межигір’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Межигір’я
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Межигір'я отримає статус парку-пам'ятки, Зеленський підготував указ – Немчінов
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: