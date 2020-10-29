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Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників

Четвер, 29 жовтня 2020, 18:39
Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників

Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук на засіданні РНБО, запис виступу якого є у розпорядженні "Української правди", постанова Кабміну

Деталі: Таке рішення, зазначає він, ухвалили на засіданні РНБО.

Пряма мова Немчінова: "На позачерговому засіданні уряду за участі президента Володимира Зеленського на виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки!".

Upd. Стефанчук на засіданні прокоментував відновлення електронних декларацій: "НАЗК та інші органи, які постраждали від цього рішення, чудово розуміють, що, згідно зі статтею 19 Конституції, усі органи мають діяти у межах, спосіб та порядку, передбаченому законом, а не постановами чи інструкціями".

Тому відновлення закону, вважає він, є важливим пріоритетом. Також Стефанчук наголошує, що він підтримує судову реформу, проте питання з КС має вирішуватися за дужками цієї реформи і якомога швидше.

Увечері 29 жовтня уряд оприлюднив постанову.

Дослівно: "НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

НАЗК забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог закону "Про запобігання корупції".

Що було раніше: Під час засідання РНБО Зеленський пообіцяв "швидкі й адекватні кроки" - відкрити реєстр декларацій, а також зареєструвати невідкладний законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Увечері 29 жовтня на сайті президента з'явився указ про рішення РНБО "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства".

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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