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Суд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

Середа, 5 серпня 2020, 18:42
Суд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

Печерський райсуд Києва 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: До печерського суду зі скаргою звернувся адвокат підозрюваного у цій справі Євгенія Аблова – заступника голови ОАСК Павла Вовка. Він просив, щоб генпрокуратура передала справу "іншому органу досудового розслідування". Суддя задовільнив це прохання.

НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у ВАКС.

Дослівно: "Вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень.

По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС.

По-друге, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі щодо зловживань в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 369-2 КК України, яка є підслідною виключно НАБУ.

Вчиняючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають всі можливості для доведення своєї невинуватості в законний спосіб. Однак, чомусь уникають такого шляху".

 

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"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія: 

  • НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • Сам Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова тиждень не відповідала на прохання слідства ініціювати відсторонення суддів ОАСК.

Українська правда

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Теми: НАБУОАСКсуд
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