Суд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

Печерський райсуд Києва 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: До печерського суду зі скаргою звернувся адвокат підозрюваного у цій справі Євгенія Аблова – заступника голови ОАСК Павла Вовка. Він просив, щоб генпрокуратура передала справу "іншому органу досудового розслідування". Суддя задовільнив це прохання.

НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у ВАКС.

Дослівно: "Вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень.

По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС.

По-друге, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі щодо зловживань в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 369-2 КК України, яка є підслідною виключно НАБУ.

Вчиняючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають всі можливості для доведення своєї невинуватості в законний спосіб. Однак, чомусь уникають такого шляху".

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