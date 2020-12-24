Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ

Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовники Української правди, "Слідство.Інфо"

Деталі: Якраз у четвер, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника голови ОП під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Але зранку, ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ.

Відповідне рішення підписав заступник голови ОГП Олексій Симоненко.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора прийняти таке рішення й передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд. Відтак, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях. Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

На ситуацію відреагував і сам Татаров. "Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який знаходиться в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним в корупції", - написав він у Telegram.

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