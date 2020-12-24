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Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ

Четвер, 24 грудня 2020, 09:59
Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ

Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовники Української правди, "Слідство.Інфо"

Деталі: Якраз у четвер, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника голови ОП під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Але зранку, ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ.

Відповідне рішення підписав заступник голови ОГП Олексій Симоненко.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора прийняти таке рішення й передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд. Відтак, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях. Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

На ситуацію відреагував і сам Татаров. "Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який знаходиться в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним в корупції", - написав він у Telegram.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТатаровСБУНАБУОфіс генпрокурораОфіс президента
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