Втеча із зони "RU"

Решение о блокировке ВКонтакте, Одноклассников и прочих российских ресурсов на территории Украины – один из немногих примеров проведения необходимой хирургии вместо терапевтической болтовни.

Разве не о необходимости "жёстких и принципиальных решений" в информационной сфере говорили политики, эксперты и неравнодушные граждане?

Так почему такая обострённая реакция на самую что ни на есть государственническую позицию?

Если рассуждать не в категориях "сегодня на завтра" – то мы имеем полновесное стратегическое решение с долгоиграющими последствиями, что для нас вызывающе не характерно.

Во-первых. Хорошо, что появилась возможность провести тестирование всей системы национальной безопасности, её интернет-сегмента в относительно спокойный период.

Думаю, что в процессе реализации нас ждёт много неожиданностей и откровений – проблема единых точек входа, фээсбэшных "закладок", российской прописки крупных интернет-провайдеров, отсутствие альтернативных программ и систем, юридических коллизий и прочее.

Сам по себе уровень возникающих сложностей требует мобилизации и поиска новых решений. А там, где стоят вызовы, можно ожидать прогресса.

Легко представить, если бы эти самые проблемы нужно было решать в период очередного путинского "руссковесеннего" обострения. Гарантированно: поднялась бы нешуточная волна обвинений обратного характера – почему власть "потеряла бесценное время", почему "бездействует", "почему ничего не сделано"?

Как-то быстро забываются всякие "оплотовские", "ополченские", "республиканские" и прочие антиукраинские сепаратистские группы на этих таких, как оказалось, неожиданно любимых ВКонтакте и Одноклассниках...

А миллионы постов о "кровавом Майдане", "хунте", "бендеровцах", "киевских фашистах", "убитых ветеранах" и "распятых мальчиках" – об этом ежеминутном отравляющем яде пропаганды – как-то запамятовалось?

И все это никуда не исчезло. Оно усилилось, набралось опыта, реформировалось и готово дальше рвать и кусать.

Ситуация чем-то напоминает раненого, из тела которого пытаются вынуть отравленное острие, – а наблюдатели говорят, что это ему навредит и нарушит его права.

Защищая ВКонтакте и Одноклассников, мы это делаем так, словно речь идёт о цивилизованных кампаниях с высокими этическими стандартами и жёсткими правилами, не допускающих государственное вмешательство в их деятельность – а не инструментах прямой агрессии.

Или мы выиграли у "ольгинских троллей" и "сурковских ботоферм" поле битвы социальных сетей?

Или мы потенциально собираемся победить кампании, в которых практически не прикрыто акционером является ФСБ?..

Во-вторых. Трудно придумать более мощного и дающего результаты в ближайшей, а не отдалённой перспективе, решения, чем эта попытка "рывка" из русскоязычного культурного, псевдо-культурного и вовсе бескультурного ареала.

Никто не говорил, что собственная идентичность, европейское возвращение будет безболезненным. Сейчас даже трудно представить, какое количество культурных форматов, контекстов, смыслов может быть прервано и переформатировано.

Чем дальше в попытках дистанцироваться от "русского мира" мы окажемся, тем более надёжным и благополучным окажется наше собственное будущее. Ничего, кроме постоянно реинкарнирующей великодержавности, от России ожидать не стоит, как и каких-либо позитивных изменений.

Возникает логичный вопрос – зачем нам находиться в токсичной информационной зоне?

В-третьих. Рассуждение о том, что власть блокировкой российских социальных сетей подавляет протестное движение в самой Украине, – занимательны в плане гибкости воображения и слабой информированности.

Навальному, чтобы встряхнуть Россию от Москвы до Владивостока, хватило Ютуба, "арабской весне" – Твиттера, а все основные протестные группы украинского Майдана находились в Фейсбуке.

Был бы протест, а как его организовать – современные технологии дают безграничное количество возможностей.

Андрей Демартино, специально для УП

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