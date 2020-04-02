COVID-19: як Китаю вдалося

"Борьба с эпидемией – это цифровая война", – гласила передовица официального информационного рупора Китая, агентства "Синьхуа". А война – лучшее место для демонстрации силы или её отсутствия.

С другой стороны, трудно найти более эффектный способ заявить о лидерстве, чем в процессе борьбы с глобальной угрозой. А кому, как не Китаю, с этим справится?

Не верите? Убедитесь сами.

Вы растеряны – мы собраны, у вас нет решений – у нас есть ответы, вы про авторитаризм, а мы о технологическом превосходстве.

Цифровые технологии стали сильным и убедительным ответом Поднебесной в борьбе с COVID-19. В лучших "дельторовских" традициях, чтобы сражаться с монстрами, был создан другой монстр. Такой же невидимый, но вполне материальный, находящийся везде и нигде, растворенный в воздухе, но оставляющий следы.

Увиденное впечатлило и встревожило, заставляя внимательно присмотреться к китайским урокам "цифрового искусства войны".

Осуществите глобальный мониторинг и контроль

Выявите и изолируйте граждан с повышенной температурой. Воспользуйтесь системой инфракрасного дистанционного сканирования SenseTime.

Если возникли трудности распознавания лиц из-за использования масок, оборудование Megvii Technology Limited произведёт идентификацию и температурный скрининг за одну секунду у 15-ти человек, допустив ошибку ± 0,3оС.

После того, как вы установили системы мониторинга в местах массового скопления, приступите к персонализации данных.

Система "Код здоровья" (健康码) промаркирует QR-коды платёжного приложения Alipay зеленым, желтым или красным цветом, исходя из информации о перемещениях и контактах пользователя. Красный цвет запрещает свободные поездки и покупки и означает двухнедельный карантин. Агентство "Синьхуа" недаром с воодушевлением назвало Alipay микрокосмосом всего плана строительства цифрового Китая.

Чтобы спланировать безопасные маршруты и избежать мест скопления людей и транспорта, к вашим услугам китайский аналог Google Maps Baidu Map (百度地图慧眼). Карта в режиме реального времени покажет местонахождение ближайших госпиталей, блокпостов, подтверждённых и подозреваемых случаев инфекции.

Не забудьте проконтролировать ситуацию не только на земле, но и с воздуха.

Перепрограммируйте 100 дронов MicroMultiCopter, вооруженных термодатчиком, 40-кратной увеличительной линзой и громкоговорителем, и тогда они смогут находить людей с лихорадкой, производить через QR-код бесконтактную регистрацию и передавать информацию в компетентные органы.

Кроме этого "голос с неба" поинтересуется, почему вы не надели маску, и запретит играть в маджонг. Беспилотники измерят температуру жителей многоэтажки, осветят строительную площадку в Ухане, произведут дезинфекцию улиц и доставят лекарства.

Чтобы помочь работодателям снизить риск эпидемий среди персонала, воспользуйтесь приложением Feishu Health Report. Программа собирает и анализирует информацию о состоянии здоровья сотрудника, его поездках и местоположении, воздействии источника инфекции и многое другое.

В целом, ІТ-индустрия Поднебесной работала в режиме конвейерного выпуска цифровых продуктов под лозунгом: "Ответим программой на проблему!".

Обменивайтесь данными

"Один мир, один бой!" – написал в своём Твиттере основатель Alibaba Group Джек Ма.

Поэтому сделайте оружием борьбы обмен знаниями, таким как, международная коммуникационная платформа FAHZU, созданная при поддержке Джек Ма. Разработанный FAHZU цифровой справочник по профилактике и лечению COVID-19 только в течение первых 5 дней после публикации был просмотрен 1,4 миллиона раз.

Для тех, кто желает пройти обучение или поделиться своим опытом борьбы с коронавирусом существует International Medical Expert Communication Center, доступный в мобильном приложении DingTalk. Принять участие в его занятиях подало заявки 440 медицинских учреждений из 104 стран.

Чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос, организуйте быстрый сбор и обмен информацией между поставщиками и потребителями медицинского оборудования. Создайте сайт по примеру Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев (ACFIC) или онлайн-платформу от Alibaba Group для прямых закупок медицинских товаров по всему миру.

Проводите онлайн-консультации

Чтобы снять социальное напряжение и не допускать перекрёстного инфицирования, используйте дистанционные медицинские консультации. Только в одной уханьской больнице Тонджи 60 тысяч человек прошли онлайн-приём у 400 врачей.

А ведущий китайский медицинский сервис WeDoctor на своём специальном ресурсе для оказания помощи в режиме реального времени к 13 марта принял 125 миллионов посетителей, которых обслуживало 48581 врачей.

Важное замечание! Консультации проводились бесплатно, в обычном режиме, стоимость их варьировалась от 75 до 115 гривен.

Создавайте множество полезных сервисов

Вспышка коронавируса требует минимизации количества контактов, что вызывает запрос на специальные приложения и программы.

Если вы ответственный член общества и желаете проверить персональный риск заражения, госкомпания CETC имеет необходимый опыт. Загрузите на смартфон приложение "Детектор близких контактов" и оно подскажет, находились ли вы рядом с инфицированным, были ли с ними в одном купе, такси, самолёте.

Платформа от Qihoo 360 и NoSugar Tech позволит проверить, не "повезло" ли вам путешествовать с кем-то из заразившихся, стоит всего лишь ввести дату, номером рейса или поезда. В результате её услугами в течение двух дней после запуска воспользуется 21 миллиона человек.

Мессенджер WeChat, даёт советы и информацию о болезни, а сервис "Карта Горячих Клиник" указывает местоположения клиник, где можно пройти обследование или получить помощь, охватывая 100 городов Китая и более 3000 больниц.

Крупнейший в Китае агрегатор новостей, приложение Toutiao, предлагает функцию, которой ежедневно пользуется 80 млн человек – мини-программу "Здоровье", которая в режиме реального времени обновляет информацию об эпидемии, методах защиты и… разоблачает фейковые новости.

Организуйте онлайн-обучение

Создайте по примеру Министерства образования Китая "национальный облачный интернет-класс".

Откройте 24 тысячи бесплатных курсов на 22 онлайн-платформах.

Привлеките бесплатные услуги онлайн-образовательных компаний, вроде Tencent Classroom, DingTalk, Zuoyebang, Yuanfudao и VIPkid.

Организуйте прямые трансляции уроков при помощи программы DingТalk Alibaba на видеохостинге Youku и вы сможете охватить учебным процессом 50 млн учеников и 600 тыс. учителей.

Не обойдётся, конечно, и без информационных курьёзов от технологически подкованной молодежи. Упомянутому приложению DingTalk пришлось просить пощады в социальных сетях: "Мне всего пять лет, пожалуйста, не убивайте меня". Способные ученики сориентировались, как снизить оценку программы с 4,9 до 1,4 балла, и удалить её из App Store. В результате… можно не делать домашнее задание.

И в виде вишенки на торте получите рост акций онлайн-компаний и увеличение доходности рынка онлайн-образования в 62 миллиарда долларов. И это в условиях кризиса.

В целом, по мнению наблюдателей, организация учёбы в виртуальных классах и перевод образования в онлайн режим в Китае были совершенно беспрецедентными и могут послужить примером.

Переведите покупки в онлайн

Отнеситесь к кризису не как к препятствию, а как к шансу и новым возможностям.

Так китайский бизнесмен Ричард Лю в 2003 году на фоне закрытия магазинов и страха потребителей перед SARS сделал ставку на покупки онлайн, что дало ему возможность превратить кампанию JD.com во вторую по величине в мире.

Воспринимайте эпидемию не как повод снижения активности, а всего лишь как необходимость поиска альтернативы.

Так на фоне кризиса доставки фермерской продукции JD.com разработал специальное решение – "Зеленый канал", который подключает фермеров к электронной торговле и помогает им найти пути сбыта.

Устанавливайте бесконтактные торговые автоматы молочной продукции, как это сделала Mengniu Dairy, или, не выходя из машины, получите свой товар в багажник, предварительно оплатив заказ в мобильном приложении Sinopec.

Погасите панические потребительские настроения и по примеру группы OSINT HK создайте краудсорсинговую онлайн-карту Shortage Tracker с открытым исходным кодом, которая позволит отслеживать нехватку товара, сообщать о его наличии либо завышенных ценах. И вопросы с дефицитом гречки или туалетной бумаги отпадут сами по себе.

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Разнообразьте досуг

Дайте людям надежду – делится своим рецептом помощи директор шанхайского музея Power Station of Art Гонг Ян. По её словам, искусство не станет вакциной, но даст людям возможность увидеть мир не таким разрушающимся или же изолированным.

Следуйте инициативе Национального управления культурного наследия Китая, обратившегося к музеям с просьбой поделиться своими онлайн-выставками.

И на призыв откликнутся Пекинский дворец-музей, Шанхайский музей и множество других государственных музеев, запуская 3D-выставки по своим коллекциям, в том числе и частным.

Музей M Woods Museum на WeChat, Weibo или Instagram запустит виртуальную выставку на тему изоляции и семейных связей, резонирующую с темой пребывания в карантине.

А для любителей музыки Центр современного искусства в Пекине организует онлайн-концерт.

Чтобы вовлечь молодёжь, государство заказывает у кампании ByteDance Ohayoo игру "Битва патогенов", где можно, расправляясь с коварным вирусом, узнавать о мерах защиты от него.

Если нельзя восстановить нормальность, то можно попробовать хотя бы создать её видимость.

Воспользуйтесь кризисом, как возможностью…

Перегрузите и переустановите свои представления о мире, не ожидая, что вам понравится новая "операционная система". Кризис COVID-19 – хороший повод для этого. Попробуйте по-новому взглянуть на старые вопросы, и прежние ответы на них могут показаться не столь очевидными.

Выбирая между правом на свободу и правом на безопасность, какую цену мы готовы будем заплатить?

А какие угрозы несут нам войны современности с порождёнными нами голумами – вирусами, эпидемиями, природными катаклизмами? И сможем ли мы создать институты, контролирующие технологии и не дать всепроникающим технологиям разрушить наши институты? И каким должно стать государство, чтобы противостоять новым неведомым угрозам?

Ведь бесконечно беря у природы, никогда не ожидаешь, что она представит счёт. Пока его не принесут на крыльях летучих мышей или на подошвах кроссовок лаборанта.

И как многим в таком случае может показаться привлекательной пахнущая технологической новизной китайская модель?

Хотя Андре Франк, отец-основатель мир-системного анализа, считал экономическое доминирование Европы исторической случайностью, а ведущую роль Азии во главе с Китаем – исторической закономерностью.

И, наблюдая за последними событиями, с мнением Франка всё тяжелее не согласится, как и с ощущением того, что за каждый новый шаг прогресса технологий мы расплачиваемся частичкой своей свободы. Но кто сказал, что все будет бесплатно?

Андрей Демартино, для УП

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