Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Олена Трегуб
генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони

Як пов’язана Наглядова рада "Укроборонпрому" із сюжетом Бігуса

Понеділок, 30 жовтня 2017, 09:00

Минулого вівторка, 24 жовтня, у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" журналісти звинуватили державний концерн "Укроборонпром" у переказі десятків мільйонів бюджетних коштів на рахунки фіктивних фірм.

Утім, хочеться зупинитися не на конкретному випадку, а на тому, чому корупційні ризики виникають в "Укроборонпромі". Однією з головних причин, які призводять до подібних ситуацій, є відсутність повноцінної управлінської системи та інструментів контролю у концерні.

Нагадаю, що Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) від початку свого заснування пропонує президенту та уряду вжити низку заходів для зменшення корупційних ризиків у концерні. На жаль, ні президент, ні уряд не продемонстрували бажання змінити статус-кво.

Сьогодні контролювати діяльність "Укроборонпрому" і те, як концерн витрачає державні кошти, просто немає кому. Адже там досі не сформовано Наглядову раду.

А саме вона забезпечує захист інтересів держави та має контролювати діяльність підприємства, ініціювати перевірки, призначати аудиторів, а також робити подання щодо притягнення до відповідальності чиновників "Укроборонпрому".

Закон про правові основи управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі визначає, що три члени Наглядової ради призначаються президентом, а два – Кабінетом міністрів. Утім, на сьогодні призначено лише два члени з боку президента. Таким чином, Наглядова рада концерну неправомочна, оскільки не має відповідного кворуму.

На думку НАКО, члени Наглядової ради концерну повинні обиратися прозоро та через відкриті конкурси, де основним критерієм буде професіоналізм та доброчесність.

Але сьогодні потрібно виконати хоча б "програму мінімум" та просто призначити решту членів контролюючого органу з метою виконання ними важливих управлінських функцій, пов’язаних з захистом інтересів держави.

Фахівці НАКО кілька місяців тому зустрічалися з представниками Адміністрації президента і Мінекономрозвитку. Ми неодноразово зазначали необхідність призначення професіоналів до Наглядової ради.

У червні 2017 ми надсилали листа на ім’я голови Адміністрації президента Валерія Кондратюка щодо проблеми Наглядової ради та пропонували шляхи її вирішення. Радник НАКО Віталій Дейнега під час ефіру на телеканалі ICTV особисто питав голову уряду Володимира Гройсмана про створення такої ради.

Але жоден із високопосадовців поки нічого не зробив для вирішення проблеми.

На жаль, у суспільства немає жодного механізму впливу на Кабмін та президента, щоб змусити доукомплектували Наглядову раду "Укроборонпрому".

І тому Комітет не виключає, що через відсутність механізмів контролю та підзвітності схожі журналістські розслідування будуть з’являтися знову.

Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони – спільної ініціативи Тransparency International Україна та Transparency International Defence&Security (Британія)

Спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Укроборонпромкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Олена Трегуб
Сім питань до Зеленського: корупція в оборонці після року нового президента
1 червня 2020, 14:00
Новий закон про нацбезпеку: що зміниться в секторі оборони?
26 червня 2018, 12:00
Як пов’язана Наглядова рада "Укроборонпрому" із сюжетом Бігуса
30 жовтня 2017, 10:00
Усі колонки автора
Колонки

З американськими реакторами. Якою буде найбільша українська АЕС?

Петро Котін
президент ГП "НАЭК "Энергоатом"

Легалізація лобіювання: що пропонує новий закон

Людмила Крохмалюк
старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER

Кремлівський спрут в адвокатурі блокує роботу над законодавством для тимчасово окупованих територій

Ірина Федорів
журналістка та викладачка

Хто і чому замовляє брудні кампанії проти Фонду гарантування вкладів

Андрій Оленчик
заступник директора Фонду гарантування вкладів

Що буде зі світовою економікою у 2024 році? Три сценарії

Нуріель Рубіні
почесний професор економіки в Школі бізнесу ім. Стерна при Нью-Йоркському університеті

Ілюзія захисту Польщі: чому заборона імпорту з України не вирішить проблеми фермерів

Юлій Зоря
експерт у сфері україно-польської торгівлі