Как связан Наблюдательный совет "Укроборонпрома" с сюжетом Бигуса

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Понедельник, 30 октября 2017, 10:00
Елена Трегуб
генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны

Минулого вівторка, 24 жовтня, у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" журналісти звинуватили державний концерн "Укроборонпром" у переказі десятків мільйонів бюджетних коштів на рахунки фіктивних фірм.

Утім, хочеться зупинитися не на конкретному випадку, а на тому, чому корупційні ризики виникають в "Укроборонпромі". Однією з головних причин, які призводять до подібних ситуацій, є відсутність повноцінної управлінської системи та інструментів контролю у концерні.

Нагадаю, що Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) від початку свого заснування пропонує президенту та уряду вжити низку заходів для зменшення корупційних ризиків у концерні. На жаль, ні президент, ні уряд не продемонстрували бажання змінити статус-кво.

Сьогодні контролювати діяльність "Укроборонпрому" і те, як концерн витрачає державні кошти, просто немає кому. Адже там досі не сформовано Наглядову раду.

А саме вона забезпечує захист інтересів держави та має контролювати діяльність підприємства, ініціювати перевірки, призначати аудиторів, а також робити подання щодо притягнення до відповідальності чиновників "Укроборонпрому".

Закон про правові основи управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі визначає, що три члени Наглядової ради призначаються президентом, а два – Кабінетом міністрів. Утім, на сьогодні призначено лише два члени з боку президента. Таким чином, Наглядова рада концерну неправомочна, оскільки не має відповідного кворуму.

На думку НАКО, члени Наглядової ради концерну повинні обиратися прозоро та через відкриті конкурси, де основним критерієм буде професіоналізм та доброчесність.

Але сьогодні потрібно виконати хоча б "програму мінімум" та просто призначити решту членів контролюючого органу з метою виконання ними важливих управлінських функцій, пов’язаних з захистом інтересів держави.

Фахівці НАКО кілька місяців тому зустрічалися з представниками Адміністрації президента і Мінекономрозвитку. Ми неодноразово зазначали необхідність призначення професіоналів до Наглядової ради.

У червні 2017 ми надсилали листа на ім’я голови Адміністрації президента Валерія Кондратюка щодо проблеми Наглядової ради та пропонували шляхи її вирішення. Радник НАКО Віталій Дейнега під час ефіру на телеканалі ICTV особисто питав голову уряду Володимира Гройсмана про створення такої ради.

Але жоден із високопосадовців поки нічого не зробив для вирішення проблеми.

На жаль, у суспільства немає жодного механізму впливу на Кабмін та президента, щоб змусити доукомплектували Наглядову раду "Укроборонпрому".

І тому Комітет не виключає, що через відсутність механізмів контролю та підзвітності схожі журналістські розслідування будуть з’являтися знову.

Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони – спільної ініціативи Тransparency International Україна та Transparency International Defence&Security (Британія)

Спеціально для УП

Темы: Укроборонпром коррупция
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