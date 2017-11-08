Повернення Криму. Як українські юристи поступово "придушують" РФ

Я слежу за различными так называемыми "экспертами", и меня смущают их попытки осветить текущую ситуацию в Крыму как полное поражение Украины.

Их главные аргументы – отсутствие влияния на Россию, систематическое нарушение прав человека, отсутствие "действенных шагов" для восстановления власти на территории полуострова.

Когда мы слушаем популистские призывы, то забываем о нарушенных нормах права и путях их восстановления. Международное сообщество уже получило тяжелый "Украинский прецедент". Враг пытается осветить внешнюю агрессию как внутренний конфликт.

Тем не менее, украинские юристы-международники уже нивелировали такие попытки и доказали факты нарушения норм международного права Российской Федерацией. К тому же, они провели ряд правовых действий, которые укрепили позиции Украины.

Так как попытка России замаскировать гибридную агрессию под внутренний вооруженный конфликт провалилась, сейчас Украина и ее представители успешно действуют с позиции силы, руководствуясь принципами международного права.

Мы можем и будем инициировать дела в Международном уголовном суде, Постоянном арбитражном/третейском суде в Гааге, Международном трибунале по морскому праву и Европейском суде по правам человека.

Однако для этого нужно время, сбор необходимых фактов и хлопотная подготовка необходимых документов.

Мы же не хотим, чтобы россияне нанимали высококлассных юристов и выходили из зала суда без обвинений?! Это работа, которую никто не видит, но плоды которой вырастают самые лучшие.

Отбросив все призывы, которые нацелены на избирателей, представители Украины продолжают использовать все рычаги влияния на агрессора, правовые механизмы, санкции. Руководствуясь международным опытом, украинские юристы-международники постепенно "подавляют" РФ и готовят ряд документов для получения репараций.

Это также форма войны, но война на правовом поле.

России необязательно уважать международное право, чтобы оно было эффективным. Пока за пределами России находятся ее активы: валютные счета, помещения различных культурных центров и тому подобное, у нас есть правовые рычаги воздействия.

Я – ветеран-атошник. Я – украинский чиновник. Я продолжаю свою войну. Вместе с другими ветеранами мы объединились в клуб "За ветеранов к власти" и дальше воюем за свою страну. Теперь уже в кабинетах.

Владислав Рагимов, главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.