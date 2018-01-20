Як Путін захищав президента Порошенка

Я впевнений, що президент, коли вирушав на Мальдіви, добре розумів: якщо про "подробиці" відпочинку стане відомо, то про це будуть говорити ЗМІ в тому числі і країни-агресора.

Також президент Порошенко не міг не розуміти, що подібна відпустка на Мальдівах під час війни та економічної кризи може викликати обурення і серед українців.

І якщо президент дійсно планував публічно заявити про відпустку на Мальдівах, то за логікою кампанії, яку розганяють боти, – не ми, журналісти, зіграли в цій гибрідній війні на руку країні-агресору а, власне, сам президент Порошенко, коли поїхав на Мальдіви.

Адже на відміну від російських ЗМІ, ми не ставимо під сумнів право президента-мільярдера відпочивати на Мальдівських островах. А ставимо питання стосовно способу оплати, проходження паспортного контролю, можливих порушень українського законодавства президентом та його супутниками та й інших нюансів таємничості цього вояжу.

Віктор Уколов (на жаль, не знаю, чи є у пана Віктора посада в Адміністрації президента або він співпрацює з АП неофіційно, щоб не сплачувати податки?) написав тут на УП колонку маніпулятивного змісту.

У цій колонці пан Уколов навіть вдався до цензурування матеріалів програми "СХЕМИ", в ефірі якої вчора вийшов матеріал "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента".

Але про все по черзі.

1. Пан Уколов пише:

"На мій погляд, своїм останнім випуском телепрограма "Схеми" вийшла за межі журналістики, мимоволі взявши участь у гібридній війні".

На відміну від Вас, пане Уколов, ми не оперуємо оціночними судженнями, а говоримо мовою фактів.

2. Пан Уколов пише:

"У прес-релізі прес-служби АП було відкрито сказано, де відпочивав президент. Виправдовуватись немає причин. Анонсувати ж кілька днів відпочинку, розповідаючи про плани наперед, було б нерозумно з міркувань безпеки".

Пан Уколов робить вигляд, що не знає про той факт, що не було ніякого релізу прес-служби АП. Прес-служба АП відповіла на запит "Інтерфаксу" лише через день після того, як ми надіслали запит президенту, у якому продемонстрували наявні докази його відпустки.

Цей запит ми надіслали коли минув ТИЖДЕНЬ після повернення президента з Мальдів.

Чого ж чекала прес-служба цілий тиждень і чому не опублікувала реліз з власної ініціативи наступного дня після прильоту президента, а зробила це лише після журналістського запиту?

Чому у США, Німеччині, Франції суспільство завжди знає, де відпочивають їхні перші особи держави, і вони при цьому не ховаються від суспільства, виправдовуючись "міркуваннями безпеки".

3. Пан Уколон пише:

"Але мене особливо вражає, що вперше оцінка відпочинку на Мальдівах прозвучала на прес-конференції Володимира Путіна 11 січня, який дав початок цій брудній хвилі проти українського президента.

Можливо для Михайла Ткача це все-одно, але мушу нагадати, що цю тему в заготовленому питанні до Путіна підняв пропагандист, відомий своїми антиукраїнськими та антиамериканськими висловлюваннями – Дмітрій Кисельов".

Пан Уколов чомусь не вдається в подробиці того, як саме президент країни-агресора прокоментував відпочинок президента України Порошенка.

Можливо, тому що Путін сказав те, що зараз пишуть сотні провладних ботів і ломів у мережі? Можливо, тому що президент країни-агресора Путін у своїй відповіді захищає Порошенка?

Ось цитата:

"Что касается президента Украины – я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но не считаю, что это зазорно – президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время...

Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу. В том числе, на Мальдивы или какие-то другие острова".

4. Пан Уколов пише:

"Чи затишно в такій компанії журналістам програми "Схеми", направду кажучи, вже й не знаю".

Це – маніпуляція.

Так само будь-хто, хто бачив коментар президента країни-агресора Путіна про відпочинок президента України можуть зазначити: "Чи затишно в такій компанії президенту Порошенку і його піарникам, коли його відпочинок Путін виправдовує раніше, ніж сам президент Порошенко повідомив суспільству про вояж на Мальдіви?"

5. Пан Уколов пише:

"Я б після такого погидував робити розслідування, щоб не допомагати Москві".

А це вже схоже не тільки на маніпуляцію, а й на спробу цензурувати роботу журналістів, вказуючи, які розслідування вони мають гидувати робити, а які ні.

Будь-хто, прочитавши це речення пана Уколова, міг би заперечити йому, сказавши, що погидував би в такий маніпулятивний спосіб виправдовувати владу, але я не буду.

Михайло Ткач, журналіст "Радіо Свобода"

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