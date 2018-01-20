Як Путін захищав президента Порошенка

3986 переглядів
Субота, 20 січня 2018, 00:45
Михайло Ткач
журналіст "Радіо Свобода"

Я впевнений, що президент, коли вирушав на Мальдіви, добре розумів: якщо про "подробиці" відпочинку стане відомо, то про це будуть говорити ЗМІ в тому числі і країни-агресора.

Також президент Порошенко не міг не розуміти, що подібна відпустка на Мальдівах під час війни та економічної кризи може викликати обурення і серед українців.

І якщо президент дійсно планував публічно заявити про відпустку на Мальдівах, то за логікою кампанії, яку розганяють боти, – не ми, журналісти, зіграли в цій гибрідній війні на руку країні-агресору а, власне, сам президент Порошенко, коли поїхав на Мальдіви.

Адже на відміну від російських ЗМІ, ми не ставимо під сумнів право президента-мільярдера відпочивати на Мальдівських островах. А ставимо питання стосовно способу оплати, проходження паспортного контролю, можливих порушень українського законодавства президентом та його супутниками та й інших нюансів таємничості цього вояжу.

Віктор Уколов (на жаль, не знаю, чи є у пана Віктора посада в Адміністрації президента або він співпрацює з АП неофіційно, щоб не сплачувати податки?) написав тут на УП колонку маніпулятивного змісту.

У цій колонці пан Уколов навіть вдався до цензурування матеріалів програми "СХЕМИ", в ефірі якої вчора вийшов матеріал "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента".

Але про все по черзі.

1. Пан Уколов пише:

"На мій погляд, своїм останнім випуском телепрограма "Схеми" вийшла за межі журналістики, мимоволі взявши участь у гібридній війні".

На відміну від Вас, пане Уколов, ми не оперуємо оціночними судженнями, а говоримо мовою фактів, як і президент. Подібний меседж розганяють у Фейсбуці.

2. Пан Уколов пише:

"У прес-релізі прес-служби АП було відкрито сказано, де відпочивав президент. Виправдовуватись немає причин. Анонсувати ж кілька днів відпочинку, розповідаючи про плани наперед, було б нерозумно з міркувань безпеки".

Пан Уколов робить вигляд, що не знає про той факт, що не було ніякого релізу прес-служби АП. Прес-служба АП відповіла на запит "Інтерфаксу" лише через день після того, як ми надіслали запит президенту, у якому продемонстрували наявні докази його відпустки.

Цей запит ми надіслали коли минув ТИЖДЕНЬ після повернення президента з Мальдів.

Чого ж чекала прес-служба цілий тиждень і чому не опублікувала реліз з власної ініціативи наступного дня після прильоту президента, а зробила це лише після журналістського запиту?

Чому у США, Німеччині, Франції суспільство завжди знає, де відпочивають їхні перші особи держави, і вони при цьому не ховаються від суспільства, виправдовуючись "міркуваннями безпеки".

3. Пан Уколон пише:

"Але мене особливо вражає, що вперше оцінка відпочинку на Мальдівах прозвучала на прес-конференції Володимира Путіна 11 січня, який дав початок цій брудній хвилі проти українського президента. 

Можливо для Михайла Ткача це все-одно, але мушу нагадати, що цю тему в заготовленому питанні до Путіна (відео) підняв пропагандист, відомий своїми антиукраїнськими та антиамериканськими висловлюваннями – Дмітрій Кисельов".

Пан Уколов чомусь не вдається в подробиці того, як саме президент країни-агресора прокоментував відпочинок президента України Порошенка.

Можливо, тому що Путін сказав те, що зараз пишуть сотні провладних ботів і ломів у мережі? Можливо, тому що президент країни-агресора Путін у своїй відповіді захищає Порошенка?

Ось цитата:

"Что касается президента Украины – я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но не считаю, что это зазорно – президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время...

Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу. В том числе, на Мальдивы или какие-то другие острова".

4. Пан Уколов пише:

"Чи затишно в такій компанії журналістам програми "Схеми", направду кажучи, вже й не знаю".

Це – маніпуляція.

Так само будь-хто, хто бачив коментар президента країни-агресора Путіна про відпочинок президента України можуть зазначити: "Чи затишно в такій компанії президенту Порошенку і його піарникам, коли його відпочинок Путін виправдовує раніше, ніж сам президент Порошенко повідомив суспільству про вояж на Мальдіви?"

5. Пан Уколов пише:

"Я б після такого погидував робити розслідування, щоб не допомагати Москві".

А це вже схоже не тільки на маніпуляцію, а й на спробу цензурувати роботу журналістів, вказуючи, які розслідування вони мають гидувати робити, а які ні.

Будь-хто, прочитавши це речення пана Уколова, міг би заперечити йому, сказавши, що погидував би в такий маніпулятивний спосіб виправдовувати владу, але я не буду.

Михайло Ткач, журналіст "Радіо Свобода"

Теми: Порошенко цензура
powered by lun.ua
По темі
Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі – Клімкін 19 січня 2018, 22:20
Дружина Порошенка стала головою щойно створеного культурного фонду 19 січня 2018, 18:58
Mr. Petro Incognito: "Схеми" розповіли деталі відпустки Порошенка на Мальдівах 18 січня 2018, 23:42
powered by lun.ua

Колонки

Михайло Ткач Як Путін захищав президента Порошенка
Якщо президент дійсно планував публічно заявити про відпустку на Мальдівах, то за логікою кампанії, яку розганяють боти, – не журналісти зіграли в цій гибрідній війні на руку країні-агресору. А сам Порошенко.
Тимур Чмерук Глобалізація економіки: як не стати державою-банкрутом
Вітчизняні сировинні олігархи не зацікавлені в збільшені доходів населення та в розвитку внутрішнього ринку. У цьому випадку їх бізнес стане збитковим.
Калениченко Павло Підняти рівень охорони авторських прав до європейського
Неадекватний підхід уряду до рівня охорони прав інтелектуальної власності ставить під сумнів євроінтеграційний процес.
Нагайло Богдан 100 років незалежності України: Чому така тиша на офіційному рівні?
22 січня 2018 року – 100-річчя проголошення незалежності України. Але де підготовка, де достойна програма? І чому 22 січня 2018 року не було оголошено державним святом?
Анатолій Марциновський Заборона молока та інші жахи: правда і брехня про наслідки асоціації з ЄС
Останніми тижнями медіа переповнені "жахалками" про домовленості, які підписала наша країна в рамках асоціації з ЄС. Що ж насправді?
Віктор Ляшко Кого насправді не можна пускати в дитячі заклади під час спалаху кору
Ефективність вакцин зробила ряд інфекційних хвороб досить рідкісними. Але недовіра до органів охорони здоров'я, спонукає деяких батьків виступати проти вакцинації дітей. Чи можна відвідувати школи дітям без щеплень?