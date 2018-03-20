Від помсти до ідіотизму або історія е-декларування для активістів

В Украине прошло много изменений за последние годы. Страна существенно продвинулась вперед по сравнению с Украиной 2013 года. Драйвером этих изменений стало гражданское общество и международные кредиторы. Пострадали от этих изменений представители политической элиты Украины.

Теперь за ними могут прийти из НАБУ, они вынуждены подавать декларации и избавиться от многих источников заработка.

Логичное желание - откатить реформы назад. Естественное желание. Его мы наблюдаем, например, в попытках подорвать систему Прозорро. Или в тупых наездах на НАБУ. Эти люди должны были бы так поступать. В конце концов, в их мире с ними по их понятиях поступили не справедливо.

Но было еще одно желание. Отомстить. Это тоже в человеческой природе. Особенно в природе не очень умных, но властных людей. Таковыми являются большинство представителей властной элиты, правящей страной последние 25 лет.

Отрицательный естественный отбор, который проходил в их среде, и привел к появлению абсурдной ситуации. Когда успешность представителя околовластного стада не зависела от его интеллекта или других способностей.

Надо было быть верным. Иметь связи. И все. И вот эти люди решили отомстить тем, кто испортил, по их мнению, им жизнь. И если до МВФ они дотянуться не могут, равно как и до государственного департамента (разве что нелепицы Шокина в сторону Байдена приходят на ум), то вот общественные активисты легко оказались под угрозой. Они же рядом. И свои.

В итоге, депутаты, эти отцы украинской демократии и гиганты мысли, обязали общественных активистов подавать декларации. Причем только тех активистов, кто связан с борьбой с коррупцией.

Собственно, кто и портит жизнь депутатам и их друзьям. Что вообще не логично. Потому что депутаты и прочие чиновники получают государственные деньги. Деньги налогоплательщиков, граждан Украины.

И логично, что граждане Украины могут их призвать к ответу. И проверить, как они живут. Но общественные активисты не получают деньги налогоплательщиков. А значит нет никакой логики в том, чтобы они отчитывались. Есть только желание мелочно нагадить, ведь подача деклараций занимает много времени.

А потом мстительные властолюбцы поручают идиотам реализовать свою месть, и те доводят ситуацию до абсурда. И теперь процесс не только забирает время, но и может парализовать работу любой общественной организации.

НАЗК, этот еще один орган-светоч мысли, подготовила разъяснения, кому же надо отчитываться. Расширив этот список относительно всех, кто как то связан с деятельностью общественных организаций. Вплоть до людей, которые проходили онлайн-курсы, посвященные антикоррупционной деятельности. Как говорится, маразм крепчал.

И еще одна сторона мести. Депутаты добавили в список лиц, которым нужно подавать декларации, членов наблюдательных советов государственных компаний. Это еще одна заноза в заднице политической элиты. Потому что кредиторы требуют реформы корпоративного управления.

Это когда у вас есть гос компания, которую никак нельзя приватизировать, но вы устанавливаете там независимый наблюдательный совет, из приличных людей. Который должен эту самую компанию контролировать и не давать выводить из нее деньги.

И чтобы эти люди были действительно независимы от украинских олигархов и силовиков, логично приглашать на эти посты авторитетных иностранцев. И эти люди очень мешают пилить. Суют свой нос куда не следует. Не понимают "украинскую специфику". Очень мешают. И эту реформу активно саботируют.

Вот сегодня парламент завалил законопроект про корпоративное управление в государственных банках.

Все-таки, за последние 10 лет украинское государство (читай, налогоплательщики) внесли в капитал государственных банков (не считая Приватбанка) порядка 10 млрд. долларов. Достаточная сумма, правда, для провального голосования. Не хотелось ведь получить независимых директоров в государственном банке. Как же потом кредиты давать хорошим людям. Конечно же, на развитие украинской экономики. И, конечно же, на льготных условиях.

В общем, эти члены Наблюдательных советов те еще враги. Тоже мешают им жить. И им тоже впаяли е-декларирования. И теперь эти люди обязаны подать декларации и осуществить еще много сопутствующих телодвижений.

Например, чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу.

Раскрывать детали своих банковских счетов вне Украины. Никто в здравом уме это делать не будет. И ведь понятно, это Украине нужны эти люди в Наблюдательных советах. И их всеми правдами и неправдами сюда заманивают.

А потом вдруг заставляют подавать е-декларации. К чему это должно привести? К тому, что они сами пошлют все к чертовой матери. И или не придут в Наблюдательный совет, там где он еще не сформирован. Или покинут его, лишь бы не иметь дело с украинским государством.

Все эти новации еще можно отменить. Но для этого нужна воля депутатов. Которые не замечают намеков МВФ и Венецианской комиссии, что их новации просто неуместны. И даже неприличны. В конце концов, им не впервой.