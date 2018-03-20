От мести до идиотизма или история е-декларирования для активистов

1694 просмотра
Вторник, 20 марта 2018, 15:35
Сергей ФурсаSergey Fursa
инвестиционный банкир

В Украине прошло много изменений за последние годы. Страна существенно продвинулась вперед по сравнению с Украиной 2013 года. Драйвером этих изменений стало гражданское общество и международные кредиторы. Пострадали от этих изменений представители политической элиты Украины.

Теперь за ними могут прийти из НАБУ, они вынуждены подавать декларации и избавиться от многих источников заработка.

Логичное желание - откатить реформы назад. Естественное желание. Его мы наблюдаем, например, в попытках подорвать систему Прозорро. Или в тупых наездах на НАБУ. Эти люди должны были бы так поступать. В конце концов, в их мире с ними по их понятиях поступили не справедливо.

Но было еще одно желание. Отомстить. Это тоже в человеческой природе. Особенно в природе не очень умных, но властных людей. Таковыми являются большинство представителей властной элиты, правящей страной последние 25 лет.

Отрицательный естественный отбор, который проходил в их среде, и привел к появлению абсурдной ситуации. Когда успешность представителя околовластного стада не зависела от его интеллекта или других способностей.

Надо было быть верным. Иметь связи. И все. И вот эти люди решили отомстить тем, кто испортил, по их мнению, им жизнь. И если до МВФ они дотянуться не могут, равно как и до государственного департамента (разве что нелепицы Шокина в сторону Байдена приходят на ум), то вот общественные активисты легко оказались под угрозой. Они же рядом. И свои.

В итоге, депутаты, эти отцы украинской демократии и гиганты мысли, обязали общественных активистов подавать декларации. Причем только тех активистов, кто связан с борьбой с коррупцией.

Собственно, кто и портит жизнь депутатам и их друзьям. Что вообще не логично. Потому что депутаты и прочие чиновники получают государственные деньги. Деньги налогоплательщиков, граждан Украины.

И логично, что граждане Украины могут их призвать к ответу. И проверить, как они живут. Но общественные активисты не получают деньги налогоплательщиков. А значит нет никакой логики в том, чтобы они отчитывались. Есть только желание мелочно нагадить, ведь подача деклараций занимает много времени.

А потом мстительные властолюбцы поручают идиотам реализовать свою месть, и те доводят ситуацию до абсурда. И теперь процесс не только забирает время, но и может парализовать работу любой общественной организации.

НАЗК, этот еще один орган-светоч мысли, подготовила разъяснения, кому же надо отчитываться. Расширив этот список относительно всех, кто как то связан с деятельностью общественных организаций. Вплоть до людей, которые проходили онлайн-курсы, посвященные антикоррупционной деятельности. Как говорится, маразм крепчал.

И еще одна сторона мести. Депутаты добавили в список лиц, которым нужно подавать декларации, членов наблюдательных советов государственных компаний. Это еще одна заноза в заднице политической элиты. Потому что кредиторы требуют реформы корпоративного управления.

Это когда у вас есть госкомпания, которую никак нельзя приватизировать, но вы устанавливаете там независимый наблюдательный совет, из приличных людей. Который должен эту самую компанию контролировать и не давать выводить из нее деньги.

И чтобы эти люди были действительно независимы от украинских олигархов и силовиков, логично приглашать на эти посты авторитетных иностранцев. И эти люди очень мешают пилить. Суют свой нос куда не следует. Не понимают "украинскую специфику". Очень мешают. И эту реформу активно саботируют.

Вот сегодня парламент завалил законопроект о корпоративном управлении в государственных банках.

Все-таки, за последние 10 лет украинское государство (читай, налогоплательщики) внесли в капитал государственных банков (не считая Приватбанка) порядка 10 млрд долларов. Достаточная сумма, правда, для провального голосования. Не хотелось ведь получить независимых директоров в государственном банке. Как же потом кредиты давать хорошим людям. Конечно же, на развитие украинской экономики. И, конечно же, на льготных условиях.

В общем, эти члены Наблюдательных советов те еще враги. Тоже мешают им жить. И им тоже впаяли е-декларирования. И теперь эти люди обязаны подать декларации и осуществить еще много сопутствующих телодвижений.

Например, чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу.

Раскрывать детали своих банковских счетов вне Украины. Никто в здравом уме это делать не будет. И ведь понятно, это Украине нужны эти люди в Наблюдательных советах. И их всеми правдами и неправдами сюда заманивают.

А потом вдруг заставляют подавать е-декларации. К чему это должно привести? К тому, что они сами пошлют все к чертовой матери. Или не придут в Наблюдательный совет там, где он еще не сформирован. Или покинут его, лишь бы не иметь дело с украинским государством.

Все эти новации еще можно отменить. Но для этого нужна воля депутатов. Которые не замечают намеков МВФ и Венецианской комиссии, что их новации просто неуместны. И даже неприличны. В конце концов, им не впервой.

Темы: декларации НАБУ коррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко 28 апреля 2020, 22:04
Цушко претендует на должность в Минфине 24 апреля 2020, 12:46
Холодницкий вручил Труханову очередное подозрение из-за имущества жены 14 апреля 2020, 14:43
Сергей Фурса
10 млрд гривен в бюджет или Суркисам. Какая разница?
Президент избрал путь зависимого Нацбанка
Додавили банки, додавим и экономику
Макроэкономическая стабильность против экономического роста
"Антиколомойский" закон принят! Но это еще не конец истории
Реквием по медреформе
О бедной нефти замолвите слово
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)