Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті?

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 11:30
Володимир Коноваленко
консультант з авторського права, підприємець

В Україні мало знайдеться авторів літературних і фотографічних творів, художників та інших творців, які стали б заможними людьми.

Однією з основних причин цього сумного факту є порушення авторських прав на твори в Інтернеті.

Хочу відзначити, що і мене неодноразово грабували пірати в білих комірцях, неправомірно розміщуючи мої статті та книги в Інтернеті.

З одними піратами я вирішував питання мирним шляхом, спрямовуючи відповідне повідомлення по зворотному зв'язку, а з іншими – вступав в сутичку в залі судових засідань.

Практичний досвід дає мені підставу стверджувати, що притягнути до відповідальності піратів у білих комірцях складно, але можна. Для цього є всі правові інструменти, про які можна прочитати в статті "Скільки коштує порушити права інтелектуальної власності?".

Дамо практичні рекомендації авторам, спадкоємцям автора, видавцям і іншим особам, яким згідно з законом або договором належать виключні майнові права на твори (зазвичай, цих осіб називають правовласниками) щодо захисту авторського права в суді шляхом стягнення компенсації, передбаченої пунктом "г" частини 2 статті 52 закону "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон про авторське право).

У зв'язку з тим, що компенсація стягується в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, то цей вид цивільно-правової відповідальності є найефективнішим способом боротьби з піратством.

Справа в тому, що мінімальна сума компенсації за одне самостійне порушення авторського права при існуючій мінімальній заробітній платі становить 37230 гривень.

Слід зазначити, що самостійними порушеннями авторського права на твір в Інтернеті, за які можна стягнути компенсацію, є:

– використання твору без дозволу, який надає правовласник;

– видалення або неправомірне нанесення інформації про суб'єкт авторського права;

– використання твору способами, на які не отримано дозвіл (ці способи перераховані в частині 3 статті 15 Закону про авторське право).

Якщо твір неправомірно розміщено в Інтернеті, то зазвичай порушуються три способи використання твору, а саме:

– твір відтворюється шляхом запису для тимчасового або постійного зберігання в цифровій формі на веб-сайті;

– твір включається в базу даних;

– твір доводиться до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Якщо є хоча б одне з перерахованих порушень авторського права, то можна подавати позов.

Слід зазначити, що другим відповідачем за позовом може бути особа, яка робить гіперпосилання на веб-сайт з контрафактним твором.

Крок за кроком пройдемо весь шлях підготовки до судового процесу щодо захисту авторського права на твір.

Перш за все, відзначимо, що авторське право на твір повинно бути зареєстрованим у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Навіщо це потрібно? Наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір позбавляє позивача від доказування в суді наявності в нього авторського права на твір. Це називається презумпція авторства.

Якщо на момент виявлення факту неправомірного використання твору в Інтернеті у правовласника немає свідоцтва про реєстрацію авторського права, то необхідно подати відповідну заяву.

Виникає питання: чому це можна зробити після початку використання твору? Справа в тому, що реєстрація авторського права на твір може бути здійснена автором у будь-який час, а спадкоємцями – протягом 70 років після смерті автора.

Хочу відзначити, що будь-який автор (спадкоємець) може самостійно оформити заяву, заощадивши 700-1000 гривень на послугах юриста. Нічого складного в оформленні заявки насправді немає.

Більше того, якщо автор під час заповнення заявки щось пропустить, то його помилку виправлять фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, уточнивши потрібну інформацію телефоном.

Заплативши 55,25 гривень за підготовку до державної реєстрації авторського права і 8,50 гривень за оформлення та видачу одного свідоцтва про реєстрацію авторського права, заявник протягом 2-3 місяців це свідоцтво отримає.

Тепер необхідно отримати інформацію про порушника авторського права на твір, яким може бути власник веб-сайту, реєстрант доменного імені, отримувач послуг хостингу.

Відповідно до статті 1 Закону про авторське право, власник веб-сайту – особа, яка є власником облікового запису і встановлює порядок і умови використання сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, по якому здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Таким чином, якщо на веб-сайті немає реквізитів його власника, то відповідачем за позовом буде реєстрант доменного імені і (або) отримувач послуг хостингу.

Для пошуку реєстранта доменного імені слід скористатися WHOIS-сервісом.

У випадку, якщо дані про реєстранта закриті, слід звернутися до Департаменту "Центр компетенції" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес", який може надати інформацію про реєстратора доменного імені, реєстранта доменного імені, власника веб-сайту й іншу корисну інформацію .

Слід зазначити, що дані, отримані від Департаменту "Центр компетенції", приймаються судами як докази. Перевірено особисто.

Якщо Департамент "Центр компетенції" надасть інформацію про власника веб-сайту, то ця особа буде відповідачем за позовом.

Якщо ж власника веб-сайту встановити не вдасться, то відповідачем буде реєстрант доменного імені.

Якщо ж реєстранта доменного імені не буде встановлено, то отримана інформація про реєстратора доменного імені дозволить направити адвокатський запит про встановлення реєстранта доменного імені.

Якщо ж реєстратор доменного імені, посилаючись на закон про персональні дані, відмовить адвокату в інформації, то слід звернутися до суду з позовом до реєстратора доменного імені з вимогою надати інформацію про реєстранта доменного імені.

Настав час подбати про фіксацію порушень авторського права на твір в Інтернеті.

Я знаю три шляхи збереження доказів. Можна самостійно здійснити фіксацію порушень авторського права на твір, звернутися до Департаменту "Центр компетенції" або в суд із заявою про забезпечення доказів.

Якщо є бажання самостійно здійснити фіксацію порушень авторського права на твір, то для цього необхідно зробити кілька кроків.

По-перше, необхідно зберегти веб-сторінку з твором в Інтернет-архіві.

По-друге, необхідно зробити відео процесу огляду веб-сторінки з неправомірно розміщених твором. Для цієї мети можна використовувати програми запису відео з екрану, наприклад, Camtasia Studio 9.

Залишається зробити розрахунок суми компенсації, яку можна стягнути за порушення авторського права в Інтернеті.

Припустимо, що твір використовується без дозволу правовласника трьома вище переліченими способами. У цьому випадку маємо чотири порушення авторського права.

Мінімальна сума компенсації становить 148.920 (37230 × 4) гривень.

Думаю, що така сума компенсації дозволить залучити інвестора до фінансування судових процесів в обмін на відсоток від суми позову. Інвестора можна знайти на сервісі OpenLex з фінансування судових процесів.

Володимир Коноваленко, консультант з авторського права, підприємець

Спеціально для УП

Теми: авторське право
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Володимир Коноваленко Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті?
Практичний досвід дає мені підставу стверджувати, що притягнути до відповідальності піратів у білих комірцях складно, але можна. Розберемо покроково, як це можна зробити.
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