Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Володимир Коноваленко
консультант з авторського права, підприємець

Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті?

П'ятниця, 20 квітня 2018, 11:30

В Україні мало знайдеться авторів літературних і фотографічних творів, художників та інших творців, які стали б заможними людьми.

Однією з основних причин цього сумного факту є порушення авторських прав на твори в Інтернеті.

Хочу відзначити, що і мене неодноразово грабували пірати в білих комірцях, неправомірно розміщуючи мої статті та книги в Інтернеті.

З одними піратами я вирішував питання мирним шляхом, спрямовуючи відповідне повідомлення по зворотному зв'язку, а з іншими – вступав в сутичку в залі судових засідань.

Практичний досвід дає мені підставу стверджувати, що притягнути до відповідальності піратів у білих комірцях складно, але можна. Для цього є всі правові інструменти, про які можна прочитати в статті "Скільки коштує порушити права інтелектуальної власності?".

Дамо практичні рекомендації авторам, спадкоємцям автора, видавцям і іншим особам, яким згідно з законом або договором належать виключні майнові права на твори (зазвичай, цих осіб називають правовласниками) щодо захисту авторського права в суді шляхом стягнення компенсації, передбаченої пунктом "г" частини 2 статті 52 закону "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон про авторське право).

У зв'язку з тим, що компенсація стягується в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, то цей вид цивільно-правової відповідальності є найефективнішим способом боротьби з піратством.

Справа в тому, що мінімальна сума компенсації за одне самостійне порушення авторського права при існуючій мінімальній заробітній платі становить 37230 гривень.

Слід зазначити, що самостійними порушеннями авторського права на твір в Інтернеті, за які можна стягнути компенсацію, є:

– використання твору без дозволу, який надає правовласник;

– видалення або неправомірне нанесення інформації про суб'єкт авторського права;

– використання твору способами, на які не отримано дозвіл (ці способи перераховані в частині 3 статті 15 Закону про авторське право).

Якщо твір неправомірно розміщено в Інтернеті, то зазвичай порушуються три способи використання твору, а саме:

– твір відтворюється шляхом запису для тимчасового або постійного зберігання в цифровій формі на веб-сайті;

– твір включається в базу даних;

– твір доводиться до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Якщо є хоча б одне з перерахованих порушень авторського права, то можна подавати позов.

Слід зазначити, що другим відповідачем за позовом може бути особа, яка робить гіперпосилання на веб-сайт з контрафактним твором.

Крок за кроком пройдемо весь шлях підготовки до судового процесу щодо захисту авторського права на твір.

Перш за все, відзначимо, що авторське право на твір повинно бути зареєстрованим у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Навіщо це потрібно? Наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір позбавляє позивача від доказування в суді наявності в нього авторського права на твір. Це називається презумпція авторства.

Якщо на момент виявлення факту неправомірного використання твору в Інтернеті у правовласника немає свідоцтва про реєстрацію авторського права, то необхідно подати відповідну заяву.

Виникає питання: чому це можна зробити після початку використання твору? Справа в тому, що реєстрація авторського права на твір може бути здійснена автором у будь-який час, а спадкоємцями – протягом 70 років після смерті автора.

Хочу відзначити, що будь-який автор (спадкоємець) може самостійно оформити заяву, заощадивши 700-1000 гривень на послугах юриста. Нічого складного в оформленні заявки насправді немає.

Більше того, якщо автор під час заповнення заявки щось пропустить, то його помилку виправлять фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, уточнивши потрібну інформацію телефоном.

Заплативши 55,25 гривень за підготовку до державної реєстрації авторського права і 8,50 гривень за оформлення та видачу одного свідоцтва про реєстрацію авторського права, заявник протягом 2-3 місяців це свідоцтво отримає.

Тепер необхідно отримати інформацію про порушника авторського права на твір, яким може бути власник веб-сайту, реєстрант доменного імені, отримувач послуг хостингу.

Відповідно до статті 1 Закону про авторське право, власник веб-сайту – особа, яка є власником облікового запису і встановлює порядок і умови використання сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, по якому здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Таким чином, якщо на веб-сайті немає реквізитів його власника, то відповідачем за позовом буде реєстрант доменного імені і (або) отримувач послуг хостингу.

Для пошуку реєстранта доменного імені слід скористатися WHOIS-сервісом.

У випадку, якщо дані про реєстранта закриті, слід звернутися до Департаменту "Центр компетенції" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес", який може надати інформацію про реєстратора доменного імені, реєстранта доменного імені, власника веб-сайту й іншу корисну інформацію .

Слід зазначити, що дані, отримані від Департаменту "Центр компетенції", приймаються судами як докази. Перевірено особисто.

Якщо Департамент "Центр компетенції" надасть інформацію про власника веб-сайту, то ця особа буде відповідачем за позовом.

Якщо ж власника веб-сайту встановити не вдасться, то відповідачем буде реєстрант доменного імені.

Якщо ж реєстранта доменного імені не буде встановлено, то отримана інформація про реєстратора доменного імені дозволить направити адвокатський запит про встановлення реєстранта доменного імені.

Якщо ж реєстратор доменного імені, посилаючись на закон про персональні дані, відмовить адвокату в інформації, то слід звернутися до суду з позовом до реєстратора доменного імені з вимогою надати інформацію про реєстранта доменного імені.

Настав час подбати про фіксацію порушень авторського права на твір в Інтернеті.

Я знаю три шляхи збереження доказів. Можна самостійно здійснити фіксацію порушень авторського права на твір, звернутися до Департаменту "Центр компетенції" або в суд із заявою про забезпечення доказів.

Якщо є бажання самостійно здійснити фіксацію порушень авторського права на твір, то для цього необхідно зробити кілька кроків.

По-перше, необхідно зберегти веб-сторінку з твором в Інтернет-архіві.

По-друге, необхідно зробити відео процесу огляду веб-сторінки з неправомірно розміщених твором. Для цієї мети можна використовувати програми запису відео з екрану, наприклад, Camtasia Studio 9.

Залишається зробити розрахунок суми компенсації, яку можна стягнути за порушення авторського права в Інтернеті.

Припустимо, що твір використовується без дозволу правовласника трьома вище переліченими способами. У цьому випадку маємо чотири порушення авторського права.

Мінімальна сума компенсації становить 148.920 (37230 × 4) гривень.

Думаю, що така сума компенсації дозволить залучити інвестора до фінансування судових процесів в обмін на відсоток від суми позову. Інвестора можна знайти на сервісі OpenLex з фінансування судових процесів.

Володимир Коноваленко, консультант з авторського права, підприємець

Спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: авторське право
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Володимир Коноваленко
Як не стати відповідачем в суді у справі про захист авторського права на твір?
14 липня 2020, 19:00
Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті. Оновлений алгоритм дій
22 червня 2020, 17:00
Відновлення авторського права на твори радянських авторів: мінне поле для видавців
13 травня 2020, 20:00
Усі колонки автора
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні