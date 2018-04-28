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Оксана Чепіжко
співзасновник ГО "Re: Старт", виконавчий директор "Асоціації захисту банків"

Давайте після травневих!

Субота, 28 квітня 2018, 09:00

Как водится, накануне очередных "каникул" соцсети заполняют гневные посты о том, что "украинцы слишком много отдыхают и плохо работают".

Первая часть утверждения вызывает вопросы.

Да, Украина входит в тройку лидеров по числу нерабочих дней – больше нас бездельничают только в Испании и Греции. Зато по количеству рабочих часов мы опережаем практически всю Европу.

Украинцы работают свыше 2000 часов в год, а немцы, к примеру, только 1360. При этом наша производительность труда уступает немецкой приблизительно в 4 раза.

Вывод напрашивается сам собой: работать много – не значит работать хорошо. Так что дело не в количестве праздников. Тогда в чём же?

К сожалению, работники не только государственных предприятий, но и частных компаний время от времени вспоминают о старом советском принципе: "Мы делаем вид, что работаем, а начальство – что оно нам платит".

Четыре выходных оборачиваются неделей ничегонеделанья. Причем "физически" сотрудник может быть на месте, но назвать работой его времяпрепровождение можно только с большой натяжкой: половина отдела на дачах и морях, поэтому, в итоге, процесс идёт вполсилы.

Такие затяжные "полурабочие-полувыходные" – а именно так выглядят рабочие субботы после "переноса", первые две недели января и десять дней мая – причиняют компаниям гораздо больший вред, чем полностью свободные дни.

Задачи ставятся сугубо формально, а проверка результата откладывается "на после Пасхи или майских". В итоге, сотрудники теряют всяческую мотивацию.

Негласный договор, пагубный для результатов труда, имеет и обратную сторону. А именно – переработки, которые нигде не учитываются и далеко не всегда дополнительно оплачиваются.

Немного статистики.

Согласно опросу Международного кадрового портала "HeadHunter Украина", 40% респондентов задерживаются на работе несколько раз в неделю, 27% работают сверхурочно несколько раз в месяц, 14% – каждый день.

По данным социологической группы "Рейтинг", ненормированные рабочие дни бывают у 39% опрошенных, при этом только 60% из них получают какие-то деньги за эти "лишние" часы.

Ещё интересней узнать, чем именно руководствуются люди, которые допоздна сидят в офисах. Основная причина – "повысить себе цену" и продемонстрировать преданность компании.

Результат труда – опять не главный. В целом, по стране только у 47% работающих зарплата зависит от продуктивности ("Рейтинг").

Можно ли изменить эту ситуацию и сделать рабочие часы "качественнее"?

Безусловно. И начинать нужно с того, чтобы чётко разграничить работу в офисе и дистанционную занятость (это не обязательно фриланс).

В первом случае руководитель и сотрудники должны жёстко придерживаться общих правил: мы работаем не "от забора до обеда", а на результат. Оценивается (прежде всего, материально) только он, а не высиживание возле компьютера.

Не хочется повторять банальную истину, но тем не менее: многое, если не всё, зависит от доверия. Лично мне импонирует такой подход, когда каждый работник "имеет" определенное количество выходных и может их использовать по своему усмотрению.

К примеру, выйти на работу 1 мая, чтобы выполнить срочное задание, а затем отдохнуть, скажем, 15-го или добавить этот день к отпуску. Разумеется, такая возможность оговаривается заранее.

То же самое относится к удалённой работе. Многие молодые люди, которые вполне состоялись профессионально, искренне не понимают, зачем им нужно приезжать в офис и работать по фиксированному графику.

Если есть результат, не важно, где находится его "автор": в парке, аэропорту, коворкинге или суши-баре.

Современные средства коммуникации возвращают в нашу жизнь такое понятие, как "свободные профессии". Их список расширяется с каждым годом. По некоторым оценкам, уже к 2030 году 60% специалистов не будут привязаны к конкретным рабочим местам.

Впрочем, есть ещё один момент, который прямо влияет на продуктивность. Чем больше в администрировании бизнеса "человеческого фактора", тем больше "тормозит" процесс.

Поэтому один из ответов на вопрос, как повысить качество труда, звучит следующим образом: дерегулировать, оптимизировать и автоматизировать.

Кстати, на общение с чиновниками у украинцев ежегодно уходит почти на 100 часов больше, чем у европейцев. Уверена, что это время можно потратить с большей пользой. И не важно, на труд или на отдыхJ.

Оксана Чепіжко, виконавчий директор "Асоціації захисту банків", спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: святкуваннясуспільство
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