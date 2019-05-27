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Оксана Чепіжко
співзасновник ГО "Re: Старт", виконавчий директор "Асоціації захисту банків"

Як Україні використати паузу у стосунках з МВФ

Понеділок, 27 травня 2019, 12:00

Кризис – это не только риски, но и новые возможности. Главное – вовремя сориентироваться. Тот, кто вовремя это сделает, может стать сильнее, чем до кризиса.

Пауза в отношениях с Международным валютным фондом как раз об этом. С одной стороны, это угроза нашей финансовой системе. С другой стороны, стимул изменить экономическую модель страны.

На этой неделе должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с миссией Фонда. Прогноз неутешительный: МВФ, скорее всего, возьмет паузу до окончания досрочных парламентских выборов, формирования нового большинства и правительства.

Давайте будем откровенными. МВФ, как и любые другие внешние кредиты – не панацея от всех бед. Скорее, временное лекарство, которое устраняет симптомы, но не причины болезни.

Общий госдолг Украины превышает 2 триллиона гривен. Или более 48 тысяч гривен на каждого из нас. Каждого – и младенца, и старика.

По данным НБУ, в этом году выплаты по внешнему долгу превысят $15 миллиардов, из которых $11,95 миллиарда – основная сумма долга, а $3,7 миллиарда – процентные платежи.

Годовой бюджет на обслуживание кредитов сопоставим с годовым бюджетом на вооруженные силы, медицину, транспорт. И чтобы рассчитаться за предыдущие кредиты, мы берем новые.

Кроме этого, под диктовку МВФ повышаем тарифы, пишем законы о рынке земли, выставляем объекты государственной собственности на приватизацию. Торгуем собственными активами, лишь бы остаться на плаву.

Получается замкнутый круг, из которого крайне сложно вырваться. Сложно, но возможно.

Как и сколько у нас на это есть времени?

По разным оценкам, ближайшие 8-12 месяцев мы можем продержаться на тех запасах, которые поднакопили к этому времени (золотовалютные резервы превышают $20 миллиардов). Дальше будет тяжелее.

Это не означает, что нужно нажимать на "стоп" и разрывать отношения с МВФ. Вовсе нет.

Сотрудничество с фондом – маркер для международных инвесторов. От МВФ мы никуда не уйдем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Но в этом году мы можем заложить экономический фундамент на ближайшие 5-10 лет.

Главная задача – создать новую систему отношений и институтов, которая бы, во-первых, помогла решить проблему кризиса доверия в стране, а, во-вторых, мотивировала внутренних инвесторов вкладывать деньги в собственную страну.

На самом деле, у нас огромные внутренние резервы!

По разным оценкам, только у населения "под подушкой" хранится не менее $40 миллиардов.

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В последние годы стабильно растет спрос на аренду банковских ячеек.

Украинцы предпочитают тратить на ячейки, а не зарабатывать на депозитах. Потому что бояться потерять все. Но если им дать правильный сигнал – гарантировать курсовую стабильность, защитить банковские вклады – часть людей, у которых есть свободные средства, вместо "подушек" выберут депозиты. Даже четверть от $40 миллиардов станет огромным подспорьем для экономики.

То же самое касается и бизнеса.

Результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации подтвердили – большинство инвесторов (88%) заинтересованы вкладывать в Украину больше, но более половины (68%) хотят дождаться результатов парламентских выборов и формирования нового правительства, поскольку их не устраивает ситуация с коррупцией, влиянием олигархов и они не доверяют украинским судам.

Собственно, это и есть заказ бизнеса – судебная реформа, неприкосновенность частной собственности, ликвидация коррупционной ренты.

Сделав первые шаги в этом направлении, новая власть могла бы убедить часть инвесторов в том, что начинается настоящая перезагрузка и в ближайшие годы будет создана новая экономическая модель.

Кривая инвестиций поползла бы вверх. Вместо нескольких миллиардов долларов мы бы получили намного больше.

Но самое главное, в будущем Украина могла бы не зависеть от МВФ. И вместо обслуживания кредитов вкладывать деньги в устойчивое развитие – образование, медицину, экологию, энергосбережение.

Согласитесь, лучше тратить на себя, чем на иностранных кредиторов.

Оксана Чепижко, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: МВФбізнесУкраїнаЗеленський
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