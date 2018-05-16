Завтра, 17 травня, влада дасть відповідь на запитання: чи потрібно, щоб Державне бюро розслідувань запрацювало, а не існувало лише на папері.

Народні депутати в черговий раз розглядатимуть зміни до законодавства щодо удосконалення діяльності Бюро.

Ситуація, яка є сьогодні, досить зручна: ДБР створено, керівництво є, навіть тривають конкурси на 701 посаду.

Що заважає працювати?

– 6 місяців триває серіал з приміщенням для ДБР, і переїхати сьогодні ми досі не можемо – всі наші кроки відбуваються у стінах Кабінету міністрів України. Для довідки: НАБУ переїхало через місяць.

– Бюджет створення нового правоохоронного органу (а це – центральний апарат та сім територіальних управлінь) – біля 80 мільйонів гривень. На ці кошти маємо закупити обладнання, програмне забезпечення, облаштувати робочі місця для 1500 осіб.

– Верховна Рада не ухвалює зміни до закону "Про Державне бюро розслідувань", але також не надає жодних зауважень до існуючих законопроектів, які підтримали експерти та профільний комітет.

Це називається блокуванням.

Нагадаю, що в березні 2018 року під час розгляду в сесійні залі народні депутати відхилили три законопроекти, які підтримав профільний комітет.

Після цього комітет розглянув один із доопрацьованих законопроектів (який включив декілька норм з інших) та повторно рекомендував Верховній Раді його ухвалити. За цей час не надійшло жодної пропозиції, що потрібно змінити, і навряд чи справа у професійності проекту закону.

Головне, що змінює законопроект 5395-д:

– Вводить посаду оперуповноваженого. Через її відсутність у переліку посад, які прописані в законі, ми не можемо оголосити конкурси на весь оперативний блок.

– Відносить окремі підрозділи ДБР до таких, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

За чинним законодавством, це лише підрозділи внутрішньої безпеки та забезпечення особистої безпеки. Тобто проводити оперативну діяльність в рамках досудового розслідування правоохоронний орган не може.

– Конкретизує можливість фінансування ДБР у рамках міжнародних договорів України або проектів міжнародної технічної допомоги.

– Передає повноваження саме ДБР, а не зовнішній комісії, обирати (хоча б) керівників відділів та секторів центрального апарату.

Про останнє багато написано, але нагадаю, що сьогодні ДБР проводить конкурси лише на посади спеціалістів – жодного керівника ми обрати не можемо. Це – повноваження зовнішньої комісії, яка складається з представників президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

ДБР – єдиний орган, де застосовується такий підхід при відборі керівництва, і, гадаю, це головна причина небажання ухвалювати зміни до закону.

Для того, щоб закон ухвалили, я зустрівся з представниками фактично всіх фракцій. Але розумію, що без підтримки фракцій БПП та "Народного фронту" цей законопроект буде повернуто до комітету. Завтра побачимо, які фракції віддадуть голоси для того, щоб ДБР запрацювало.

Я звертаюся до народних депутатів: проголосуйте за ДБР. Відтягувати запуск Бюро постійно не вийде – ми все рівно запрацюємо. Але ваше рішення запам’ятають як усередині країни, так і наші міжнародні партнери.

Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань

Спеціально для УП