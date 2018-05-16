17 мая мы увидим, какие фракции проголосуют за ГБР

2995 просмотров
Среда, 16 мая 2018, 17:00
Роман Труба
директор Государственного бюро расследований

У четвер, 17 травня, влада дасть відповідь на запитання: чи потрібно, щоб Державне бюро розслідувань запрацювало, а не існувало лише на папері.

Народні депутати в черговий раз розглядатимуть зміни до законодавства щодо удосконалення діяльності Бюро.

Ситуація, яка є сьогодні, досить зручна: ДБР створено, керівництво є, навіть тривають конкурси на 701 посаду.

Що заважає працювати?

– 6 місяців триває серіал з приміщенням для ДБР, і переїхати сьогодні ми досі не можемо – всі наші кроки відбуваються у стінах Кабінету міністрів України. Для довідки: НАБУ переїхало через місяць.

– Бюджет створення нового правоохоронного органу (а це – центральний апарат та сім територіальних управлінь) – біля 80 мільйонів гривень. На ці кошти маємо закупити обладнання, програмне забезпечення, облаштувати робочі місця для 1500 осіб.

– Верховна Рада не ухвалює зміни до закону "Про Державне бюро розслідувань", але також не надає жодних зауважень до існуючих законопроектів, які підтримали експерти та профільний комітет.

Це називається блокуванням.

Нагадаю, що в березні 2018 року під час розгляду в сесійні залі народні депутати відхилили три законопроекти, які підтримав профільний комітет.

Після цього комітет розглянув один із доопрацьованих законопроектів (який включив декілька норм з інших) та повторно рекомендував Верховній Раді його ухвалити. За цей час не надійшло жодної пропозиції, що потрібно змінити, і навряд чи справа у професійності проекту закону.

Головне, що змінює законопроект 5395-д:

– Вводить посаду оперуповноваженого. Через її відсутність у переліку посад, які прописані в законі, ми не можемо оголосити конкурси на весь оперативний блок.

– Відносить окремі підрозділи ДБР до таких, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

За чинним законодавством, це лише підрозділи внутрішньої безпеки та забезпечення особистої безпеки. Тобто проводити оперативну діяльність в рамках досудового розслідування правоохоронний орган не може.

– Конкретизує можливість фінансування ДБР у рамках міжнародних договорів України або проектів міжнародної технічної допомоги.

– Передає повноваження саме ДБР, а не зовнішній комісії, обирати (хоча б) керівників відділів та секторів центрального апарату.

Про останнє багато написано, але нагадаю, що сьогодні ДБР проводить конкурси лише на посади спеціалістів – жодного керівника ми обрати не можемо. Це – повноваження зовнішньої комісії, яка складається з представників президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

ДБР – єдиний орган, де застосовується такий підхід при відборі керівництва, і, гадаю, це головна причина небажання ухвалювати зміни до закону.

Для того, щоб закон ухвалили, я зустрівся з представниками фактично всіх фракцій. Але розумію, що без підтримки фракцій БПП та "Народного фронту" цей законопроект буде повернуто до комітету. У четвер, 17 травня, побачимо, які фракції віддадуть голоси для того, щоб ДБР запрацювало.

Я звертаюся до народних депутатів: проголосуйте за ДБР. Відтягувати запуск Бюро постійно не вийде – ми все рівно запрацюємо. Але ваше рішення запам’ятають як усередині країни, так і наші міжнародні партнери.

Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань

Спеціально для УП

Темы: ГБР Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Нападением на журналиста Кутепова займется ГБР 29 апреля 2020, 18:39
О национальных интересах и спецоперации, которая происходит прямо сейчас 28 апреля 2020, 16:00
ГБР завершило следствие по делу Пашинского 28 апреля 2020, 15:46
Роман Труба
Как сломать систему коррупционных преступлений
Будет ли Верховная Рада "за" ГБР?
Четыре шага к сильному и независимому ГБР
17 мая мы увидим, какие фракции проголосуют за ГБР
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)