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Юлія Голіневич
керівник компанії "ТурПартнер"

Що робити після виграшу в лотерею Green Card

П'ятниця, 02 листопада 2018, 07:30

Подходит к концу возможность поучаствовать в лотерее Green Card в этом году. Если кто-то забыл или просто не успел, то еще можно это сделать до 12:00 (EST) 6 ноябpя 2018 гoдa.

С 7 мая 2019 года можно будет проверить результаты розыгрыша лотереи Green Card-2020 на сайте.

Но выигрыш в лотерею Green Card еще не означает, что вам автоматически дадут вид на жительство в Америке.

Для получения иммиграционной визы вам нужно будет пройти несколько этапов, к которым стоит подготовиться заранее.

Каждый год правительство США выделяет 50 тысяч иммиграционных виз, которые разыгрываются в лотерее Green Card. Если вас выбрали, вы увидите инструкции и уведомление от Консульского центра Кентукки о дальнейших действиях.

Победителей всегда больше, чем количество виз, которые выдает посольство, поэтому не спешите радоваться и продавать свое имущество. Вам нужно внимательно выполнить все инструкции и собрать документы.

Для начала нужно проверить, что вы указали всех необходимых родственников и выполнили все условия участия в лотерее.

Ведь все оплаченные вами в будущем сборы невозвратные, и если на собеседовании окажется, что вы не выполнили условия участия в лотерее, то визовый офицер будет вынужден отказать вам.

Всем заявителям нужно заполнить электронную визовую анкету DS-260. Каждый аппликант должен собрать пакет документов, который включает в себя:

– дипломы об образовании или подтверждение трудового стажа для главного аппликанта;

– свидетельства о рождении, браке, разводе, смене имени и фамилии;

– решения суда о разводах/усыновлениях;

– справки о несудимости на все фамилии аппликанта из всех стран, где он жил больше года после исполнения 16-ти лет;

– военный билет или приписное – для мужчин;

– заграничный и внутренний паспорт;

– 2 цветные фотографии;

– результаты медицинского осмотра;

– полное ФИО, адрес проживания и телефон вашего контактного лица в США;

– доказательства проживания по адресу, который вы указали в анкете;

– доказательства того, что вы не планируете проживать в США на государственном содержании. Здесь вы можете предоставить документы о вашей недвижимости, банковских счетах, предложение от американского работодателя о работе или форму финансовой поддержки I-134 от вашего друга или родственника из США;

– нужно оплатить консульский сбор в размере 330 долларов США на каждого заявителя.

Далее идет медицинский осмотр. Это очень важный этап подготовки, поэтому рекомендую уделить ему особое внимание.

Его можно пройти только в сертифицированных Посольством США медицинских центрах. В Киеве – это Международная организация по иммиграции или клиника Медиком.

Вам нужно будет оплатить прохождение медицинского осмотра. Его стоимость 220 долларов США и оплачивается в медцентре в гривнах по курсу на день оплаты, поэтому рекомендуем заранее уточнить сумму, необходимую к оплате, чтобы вы не попали в неловкую ситуацию.

Для того, чтобы пройти медицинский осмотр, нужно заранее зарегистрироваться, подготовить ваш загранпаспорт, 4 фотографии (размера 50х50), карту вакцинаций с печатью клиники, которая вам ее выдала, номер вашего иммиграционного дела, адрес вашего проживания на территории Украины и США, адрес электронной почты и тип вашей визы.

После прохождения медицинского осмотра вы получите результаты в запечатанном конверте. Ни в коем случае не открывайте его, а принесите запечатанным на интервью в посольство.

Сейчас самое интересное – собеседование в посольстве. На него вы должны принести уже все документы согласно списку, поэтому не оттягивайте процесс подготовки документов, если вы узнали, что победили.

Рекомендуем приступить сначала к медицинскому осмотру, так как именно этот процесс подготовки документов занимает больше всего времени.

У вас будет возможность перенести собеседование, если вы не успеете собрать все документы. Но мы не рекомендуем этого делать, так как таким образом вы банально можете упустить свой шанс попасть в 50 000 счастливчиков.

Не спешите покупать билеты, продавать движимое/недвижимое имущество, ведь решение будет принято визовым офицером после прохождения собеседования.

Исходя из нашей практики, на собеседовании визовый офицер будет задавать вам вопросы: об адресе планируемого проживания на территории США, чем вы занимаетесь на территории страны проживания, какую квалификацию вы указали, чем планируете заниматься на территории США, а также вопросы по вашей анкете DS-260.

В большинстве случаев на интервью в посольстве визовый офицер пожелает убедиться, что у победителя лотереи и его семьи есть материальная база или контакты в США, которые позволят успешно пройти адаптацию и пережить первые месяцы, то есть что он является состоятельным человеком и планирует самореализацию в США.

Мы рекомендуем предоставлять справки из банка, подтверждающие наличие суммы на первое время пребывания, которой вам будет достаточно для съема жилья, оплаты проезда и расходов на вашу семью.

Если вам одобрили визу, ее вклеят в ваш паспорт в течение нескольких рабочих дней и передадут вам с иммиграционным пакетом, который нужно предоставить сотруднику миграционной службы при прохождении паспортного контроля уже на границе США. Ни в коем случае не сдавайте этот конверт в багаж и не распечатывайте его.

Также до пересечения границы вам нужно будет оплатить сбор 220 долларов на каждого заявителя в Службу гражданства и иммиграции США USCIS за услуги по обработке вашего миграционного пакета и выпуска Green Card.

Это основная информация по выезду в Соединенные Штаты Америки. Если вы стали победителем диверсификационной лотереи, то можете приблизительно подсчитать расходы на получение Green Card.

Не забывайте и о том, что в случае вашего выигрыша Посольство и Госдепартамент США не помогают вам материально в оплате сборов, покупке авиабилетов или проживания в США, поэтому вам нужно заранее спланировать все категории расходов по выезду в США.

Желаю вам удачи в реализации вашей мечты!

Юлия Голиневич, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: СШАвізилотереї
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