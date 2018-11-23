Фальшивий патріотизм: чому піар Бойка на телеканалі Порошенка – це лицемірство і зрада

Журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач верно подметил, что на канале "Прямой", который контролируется Администрацией президента, постоянно выходят сюжеты о Юрии Бойко и "Оппозиционном блоке", которые имеют признаки явной "заказухи".

Объяснять, кто такой Юрий Бойко и чего хочет партия "Оппозиционный блок", которую он возглавляет, думаю, не нужно.

Вдобавок ко всему недавно Бойко объединился с партией "За Життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

То есть, говоря попросту, объединился с Путиным. Давайте будем называть вещи своими именами – не люблю условностей.

Согласитесь, постоянное присутствие такого сомнительного политика на провластном телеканале – очень странное дело. Ведь Петр Порошенко на своих рекламных бордах пишет лозунг "Геть від Москви". Как-то не вяжется присутствие Бойко с этим лозунгом, правда?

Может быть, канал "Прямой" просто настолько свободен и независим, что готов давать слово оппозиционным политикам?

Был бы только рад, если бы это было так! Но вот беда, почему-то других рейтинговых конкурентов Петра Порошенко на этом канале не показывают.

Например, Анатолий Гриценко, рейтинг которого выше, чем рейтинг Бойко, на "Прямом" канале – персона нон-грата.

Более того, канал Банковой только и делает, что поливает Гриценко грязью. Да еще и рекламирует всю эту "чернуху" на Фейсбуке.

Согласитесь, странная избирательность. Канал, связанный с Порошенко, транслирует каждый чих партнера Медведчука, но при этом откровенно "мочит" проукраинского кандидата, который Медведчука не переносит на дух и открыто называет преступником. Как так?

Я даже не говорю про какие-то стандарты журналистики. Канал "Прямой" и стандарты – это вообще вещи из разных миров.

Но есть же вещи принципиальные. Рекламировать "Оппозиционный блок", пиарить партнера Медведчука и Фирташа – подло по отношению к Украине и ее народу. А параллельно с этим еще и рядиться в вышиванку – подло вдвойне. Это запредельное лицемерие.

Почему же Администрация президента сейчас так активно раскручивает лидера "Оппозиционного блока"? Очевидно, команда Порошенко просто очень хочет вытянуть Юрия Бойко во второй тур президентских выборов.

Уже не раз мы слышали о том, что между ними заключены некие договоренности, и на выборах Бойко будет играть с Порошенко в поддавки. И нескончаемый поток сюжетов о Бойко на канале Банковой – тому подтверждение.

Вот только у нас в Украине уже был один такой "хитрый" президент, любивший заигрывать с регионалами. Звали его Виктор Ющенко, и он тоже использовал Януковича и Партию регионов в борьбе против самого принципиального своего оппонента – Юлии Тимошенко.

Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. До сих пор расхлебываем. И Петр Алексеевич тоже рискует доиграться.

Можно понять многое. И украинская политика – отнюдь не та компания, где собираются джентльмены в белых перчатках. Но есть и какие-то принципиальные вещи, которые нельзя предавать, нельзя топтать.

Показушный, фальшивый патриотизм – еще хуже, чем откровенная украинофобия.

Пиар "Оппозиционного блока" на канале, контролируемом Администрацией президента, – это предательство, которому нет оправдания. И искупить его лозунгами или фотографиями вышиванок невозможно.

Денис Каплунов, член совета партии "Гражданская позиция"

Специально для УП