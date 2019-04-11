Вибори до ВР: осінні "фішки" заготовлені з весни

Новые подходы и проекты президентских выборов кардинально повлияют на содержание стартующих сразу после них выборов парламентских.

Отметим некоторые из них.

По итогам первого тура: Кто? Где? Зачем?

Впервые за всю историю Украины наблюдалось настолько масштабное контр-элитное голосование.

Как правильно формулировали некоторые коллеги с Запада, фактически выборы превратились в референдум с одним вопросом о доверии/недоверии президенту Порошенко и его курсу.

В результате 84 с лишним процента избирателей отказались поддержать действующего главу государства и проводимую им политику.

Это говорит, среди прочего, и о понимании обществом того факта, что процесс тотального очищения и смены элит после Евромайдана не произошёл.

Остаётся неудовлетворённым сформулированный на Евромайдане запрос на кардинальную смену элит.

В 2014-ом году этот запрос привёл к победе Порошенко, в 2019 – обеспечил большой отрыв Зеленскому в первом туре. А параллельно похоронил шансы Тимошенко на успешное выступление на президентских выборах-2019.

И на парламентских выборах этот запрос будет продолжать работать против "старых политиков". Зато его постараются использовать в своих интересах всё новые "молодые команды реформаторов".

Заслуживает внимания хороший результат, который на выборах президента показал Игорь Смешко. Часть общества сформировала запрос на наведение порядка выходцем из спецслужб, таким себе украинским Путиным.

На выборах в ВР Смешко может претендовать на закрепление имиджа очередного "нового лица" вслед за успехом Порошенко на выборах президента-2014 и Зеленского – на президентских выборах-2019.

Именно с помощью такого позиционирования этот кандидат, который провёл очень бюджетную кампанию, смог опередить, к примеру, давно и масштабно раскручиваемого Олега Ляшко. Поэтому, скорее всего, появятся желающие вложить денег в дальнейшую раскрутку этого проекта.

Причём не только Смешко, но и остальные участники парламентских выборов должны будут буквально с колёс включаться в кампанию сразу после окончания президентских выборов.

Причина – электоральное поле очень конкурентное. Это показали выборы президента.

В этой ситуации и победителю президентских выборов – кто бы им ни стал – нельзя будет терять динамику. Если победитель вместо того, чтобы стартовать, займётся пышной инаугурацией и долгой "раскачкой" перед стартом парламентской кампании, ему придётся очень сложно.

То есть в целом тенденция очевидна: даже популярные политики рискуют не вытянуть свою партию, если замешкаются на старте выборов в Верховную Раду.

Наглядным примером им может служить кампания "Свободы", которая сделала качественный ребрендинг, провела достаточно долгую кампанию, но даже под новое лицо Кошулинского, грамотно поданное избирателям, собрала менее 2%.

Это серьёзный вызов для "Свободы" – она рискует снова не пройти в новый парламент.

Националисты вообще должны сделать всё возможное для того, чтобы сформировать единый избирательный список – обязательно во главе с новым лицом, а не с Олегом Тягнибоком. Но помимо этого начать кампанию раньше и провести её более активно, чем сделали это на выборах президента.

Ведь представление о том, что "стартовать слишком рано – неправильно", на самом деле, не вполне корректно. Задача в том, чтобы правильно рассчитать хронологию кампании. Её динамику, темп, пики.

К примеру, штаб Тимошенко на президентских выборах с этой задачей не справился.

Кампания Тимошенко также показывает участникам выборов в ВР, что им не стоит методом простой компиляции пытаться увеличить популярность своей политсилы.

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Лидер "Батькивщины" со своим "Новым курсом" попыталась создать второе электоральное ядро: из молодых, высокодоходных, образованных жителей крупных городов.

Но её традиционные избиратели принадлежат к совсем другой категории: это патерналистски настроенные жители маленьких городков и посёлков, полностью воспринимающие популистскую риторику Тимошенко.

В какой-то момент как опытный политик лидер "Батькивщины" увидела, что механическое объединение новых сторонников со старым ядром просто не получается. И вернулась к своему традиционному избирателю.

Но численности "ядерного электората" Тимошенко в очередной раз оказалось недостаточно для победы в борьбе за пост президента.

Ещё раньше этот печальный опыт опоры на два почти не пересекающихся ядра продемонстрировала "Самопомощь" Садового.

Это и привело к провальному для её лидера результату на выборах президента. А также делает крайне маловероятным преодоление этой силой 5%-го барьера на осенних выборах.

В подтверждение тому начавшийся "выход" депутатов из фракции этой партии в Верховной Раде. Скорее всего, их новый перспективный партнёр, с которым они постараются вместе пойти на парламентские выборы – Владимир Зеленский. Хотя они сами это пока отрицают.

Поэтому участники выборов в ВР должны хорошо усвоить для себя уроки Тимошенко и Садового: в ходе стартующей вскоре кампании им целесообразно будет сконцентрироваться на своём ядре, постепенно наращивая электоральную периферию, а не понапрасну растрачивать усилия на попытки залезть в качественно другие ниши.

Тем более что ниша "идеального кандидата-чистого листа" и на парламентских выборах-2019 уже занята. И снова-таки никем иным как Владимиром Зеленским.

Помимо партий-активных участников президентской гонки на выборах в ВР нужно ожидать как минимум два проекта, которые не были представлены на выборах президента.

Более того, они даже могут слиться в один проект. Это партия "Народный фронт", которая ожидает ребрендинга, и партия премьера Гройсмана. С проевропейскими и пронатовскими лозунгами "НФ" попытается "доесть" электорат Порошенко, а также присовокупить электорат того же Гриценко.

На европейское направление кроме "НФ" также, скорее всего, будет претендовать БПП и "Удар". Последний, возможно, сможет успешно провести самостоятельную кампанию и преодолеть 5%-й барьер. Хотя пока можно говорить лишь о теоретических шансах такого успеха.

Ещё одним, уже второстепенным "новым лицом" на парламентских выборах имеет шансы стать Святослав Вакарчук.

Многие ждали участия Вакарчука в выборах президента. Но он не только не пошёл в президенты, но и чёткой позиции на протяжении всей кампании так и не занял. Ограничившись расплывчатыми призывами.

Поэтому исключительно из-за собственного поведения на президентских выборах он находится в сложной ситуации. И на выборах в ВР вряд ли "выстрелит" с феноменальным успехом. Хотя преодолеть 5%-ый барьер и провести свою фракцию в ВР у него шансы, конечно, есть.

Борьба на округах

На округах наблюдаем большую регионализацию – восточные и западные регионы снова голосовали диаметрально противоположно. Да, в подавляющем большинстве регионов первое место осталось за Зеленским.

Но только на востоке страны после пяти лет войны с Россией Юрий Бойко, который чётко позиционировался как пророссийский кандидат, получил очень хороший результат. А в обеих областях Донбасса вообще занял первое место.

На выборах в парламент содержание кампаний в округах принципиально не поменяется – кандидаты будут решать прежде всего местные проблемы, использовать популистские практики. Но при этом будут ещё ориентироваться на лидеров электоральных симпатий в данных регионах.

К Зеленскому в случае его победы на выборах как к лидеру симпатий во многих округах выстроятся очереди из желающих при его поддержке попасть в ВР.

Тем более что традиционный "медовый месяц" тёплого отношения избирателей к новоизбранному президенту к моменту начала кампании, скорее всего, ещё не закончится.

Идея тех, кто пойдёт в новый парламент под флагом Зеленского – заявить о себе, что они тоже "новые и молодые". И при этом могут что-то важное решить для своих округов.

Это могут быть как действительно новые люди в политике, выходцы из бизнеса, так и старые региональные "бароны", которые попытаются выглядеть новыми.

Особенно успешно этим шансом могут воспользоваться те из них, кто занимал вторые места на предыдущих парламентских выборах и во власти не был засвечен.

Но в целом партийная привязка участников выборов к партийным брендам, скорее всего, будет на этих выборах чрезвычайно пёстрая.

Действенные технологии

После очень эффективного применения интернета и социальных сетей на президентских выборах штабом Зеленского, можно ожидать широкого использования таких технологий и на парламентской кампании.

Правда, открытым остаётся вопрос о том, найдётся ли в штабах партий и мажоритарных кандидатов достаточное число специалистов, умело владеющих этими инструментами.

Из других новых "фишек" – можно спрогнозировать широкое использование кандидатами партисипативных технологий, предполагающих участие граждан в проектах кандидата.

Речь о привлечении граждан к реализации важных для этого региона и его общины проектов – к примеру, экологических проектов на тех территориях, где они важны; установке камер для повышения уровня безопасности; протестов против строительства тех или иных объектов; благоустройства территории и т.д.

Эти проекты будут начинаться формально снизу, а потом как бы само собой будет оказываться, что возглавляющий эти акции человек "вдруг" решил идти в народные депутаты. И как уже раскрученный лидер социально важных проектов может претендовать на большую поддержку избирателей в округе, где он до этого проявлял активность в решении важных для общины задач…

Классика – установка лавочек и другое – тоже будет широко применяться. Но между тем кандидатом, который будет просто устанавливать лавочки, и тем, кто будет устанавливать лавочки, а при этом ещё применять интернет- и партисипативные технологии, граждане отдадут преимущество второму.

И наконец, ещё одно важнейшее отличие этих выборов: впервые соревнование развернётся между кандидатами по вопросу о том, кто грамотнее сможет распорядиться результатами процесса децентрализации. В первую очередь, касающимися увеличившихся местных бюджетов.

И преимущество будет у тех кандидатов, которые предложат, как правильнее использовать бюджеты Объединённых территориальных громад (ОТГ), ещё больше увеличить эти бюджеты, смогут защитить интересы общины перед областью и т.д.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института "Диалог"

Георгий Чижов, руководитель исследовательских программ Центра содействия реформам, координатор Международной экспертной группы "Европейский диалог" по Украине

Специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.