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Зеленський зустрінеться з місією МВФ

Середа, 22 травня 2019, 17:21

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано", – йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко під час форуму щодо реформ у Києві 22 травня висловив думку, що розпуск Верховної Ради може вплинути на роботу з МВФ

Однак підтвердив, що місія МВФ наразі працює в Україні.

Раніше у четвер у деяких ЗМІ з’явилося повідомлення, що місія МВФ припинила свою роботу в Києві.

Нагадаємо:

  • 21 травня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду, аби дати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.
  • За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.
  • Раніше радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко, висловлював думку, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМВФ
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