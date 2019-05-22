Зеленський зустрінеться з місією МВФ

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко під час форуму щодо реформ у Києві 22 травня висловив думку, що розпуск Верховної Ради може вплинути на роботу з МВФ

Однак підтвердив, що місія МВФ наразі працює в Україні.

Раніше у четвер у деяких ЗМІ з’явилося повідомлення, що місія МВФ припинила свою роботу в Києві.

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