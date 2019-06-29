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Дмитро Огньов
фермер, власник ФГ "Меринос-захід"

Про особистий інтерес і командну роботу

Субота, 29 червня 2019, 16:00

У четвер 27-го червня партія "Голос" повідомила громадськість, що знімає мене з виборів, бо за результатами розслідування, знайдено "підстави вважати", що я "схильний" віддавати перевагу особистим інтересам перед результатами командної роботи.

Щоб уберегти мене від остаточного репутаційного колапсу, партія не стала розшифровувати це клеймо.

Але оскільки велика кількість виборців 121-го округу чекає пояснень: чому в них забрали можливість відправити до Києва представника їхніх інтересів, – це доведеться зробити мені самому.

Почалося з того, що я пройшов перевірку в партії, повідомивши про усі ризики, включно з родинними зв'язками; спілкувався з керівництвом партії, обговорив цінності та плани, які цілком співпадали; врешті був затверджений офіційним кандидатом від партії та почав роботу в окрузі.

Судячи з останніх соціологічних даних, робота дала непогані результати: мій рейтинг в місті Дрогобич становив 29%, рейтинг наступного за успішністю кандидата – близько 12%.

Паралельно з цим всередині штабу розгорнулась боротьба проти мене представників фармацевтичного лобі.

Судячи з листування, яке мені люб'язно передавали, заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина вимагала мене позбутись, бо я нібито захищатиму бізнес фармкомпанії "Дарниця", якою керує брат моєї дружини. Її група підтримки навіть розгорнула невеличку інформаційну кампанію.

Але це мене не надто цікавило, бо я мав аргументовані відповіді на всі кризові питання. І зрадів, коли мене запросили в штаб, відповісти на них у присутності більше десяти партійних діячів "Голосу". Як виявилось, зарано зрадів.

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Ми дійсно позбулись непорозумінь з приводу моєї зацікавленості у фармбізнесі (якої нема). Проте неочікуваний протест викликала моя заява про те, що я не буду "кнопкодавити", тобто наосліп виконувати вказівки штабу в своїй роботі.

Інший підхід здавався і здається мені абсурдним, і саме позиція рішучості і самостійності у прийнятті рішень зробила мене сильним в регіоні. А як може бути інакше?

В партії немає жодного експерта з АПК, жодного фермера, немає людини, яка знає специфіку чотирьох міст і 47-ми сіл та селищ округу, а я несу відповідальність саме перед ними!

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Очевидно, "внутрішнім розслідуванням" була звичайна провокація, в ході якої працівник штабу телефоном попросив зняти мій пост у Фейсбуці, де я публікую відео з Сергієм Притулою (що відзняв сам штаб). На це я відповів, що маю подумати, і в результаті залишив пост, бо зняти його означало нашкодити і собі, і партії, і в тому проханні взагалі не було сенсу.

Отак з'ясувалось, що я неслухняний хлопчик.

Моє особисте непотрапляння у Верховну Раду хвилює найменше. Проблема у тому, що я (тепер як виборець) не бачу людину, яка ефективно лобіюватиме інтереси жителів округу в Києві. Оце проблема.

З іншого боку, політична криза 121-го округу може стати початком зародження сильного громадського активізму. От цим з командою і будемо займатись.

Дмитро Огньов, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: вибориГолос
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