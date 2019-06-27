"Голос" відкликав ще одного кандидата в нардепи

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" відкликає кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.

"Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи", - йдеться у повідомленні.

У політсилі додали, що це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів.

За даними програми "Схеми", Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту "Громада на мільйон" зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом з братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загоріїв – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства "Дарниця" та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один із співвласників фармацевтичної компанії "Дарниця", лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів "Центру протидії корупції" щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія "архітектором монополізації вітчизняного фармринку", що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів Дарниці в парламенті та уряді.

Зокрема, антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загорія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації, що дозволили б уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Минулого року керівництво телеканалу "ЗіК" звинувачувало Гліба Загорія та його дружину у спробі рейдерського захоплення телеканалу.

Депутат Загорій також відомий купівлею елітної нерухомості у колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. 67-річна жінка, що працювала бухгалтером в компанії родині Луценків, не могла пояснити журналістам, звідки взяла кошти на придбання. Журналісти припускали, що насправді нерухомість була куплена за гроші родини генпрокурора через підставну особу.

Про бізнес Дмитра Огньова читайте у публікації "Української правди": Як змусити баранів працювати. Репортаж з ферми

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