Медичні інститути понад 5 років тримали на складах обладнання на сотні мільйонів гривень

За даними Світового банку, який розрахував індекс людського капіталу, Україна посіла 50 місце. Це означає, що у Європі ми посідаємо одну з останніх позицій. Даний індекс розраховується на основі таких показників, як якість медичного обслуговування, ймовірність дожити до 5-річного віку та якість освіти. Світовий банк зазначив, що саме якість системи охорони здоров'я в Україні є найгіршим показником.

Однак, як вдалось дізнатись журналістам проекту StateWatch, замість того аби підвищувати цей показник, та осучаснювати технічне обладнання медичних закладів, деякі з медичних інститутів роками тримали вже закуплене нове медичне обладнання на складах.

Про це йдеться в листах Національної медичної академії наук та Державної аудиторської служби, які ми публікували на УП раніше.

В них зазначено, що станом на кінець 2018 року Інститут ядерної медицини та променевої діагностики не ввів в експлуатацію 2 одиниці техніки на загальну суму 67 мільйонів 350 тисяч гривень. А Інститут отоларингології не ввів 9 одиниць обладнання на загальну суму 125 мільйонів 556 тисяч гривень.

Ми вирішили перевірити, чи вдалось врешті встановити дороговартісне обладнання, а також – чому взагалі подібна ситуація стала можливою, в рамках проекту "Громадський контроль над бюджетними витратами медичних інститутів".

Про те, як закуповувалось дане обладнання, нам розповіла директорка Інституту ядерної медицини Дикан Ірина Володимирівна:

"У 2012 році розроблялась в Україні під патронатом президента і Кабінету міністрів програма "Концепція розвитку ядерної медицини в Україні". Це національна програма і на чолі цієї програми повинен був стати наш інститут, який під цю програму було виділено з державного бюджету для академії медичних наук – кошти, для закупівлі обладнання сучасного, воно і зараз сучасне бо кращого ще немає".

Обладнання закупили, однак відразу після цього все воно було відправлене на склади.

"Далі почалась революція і вже 2014-2017 роки бюджетом не було передбачено на капітальні видатки взагалі грошей для академії медичних наук і під монтаж цього обладнання", – розповідає Ірина Дикан.

Директорка Інституту ядерної медицини Дикан Ірина Володимирівна

Аналогічна ситуація склалась і в Інституті отоларингології. Однак, окрім відсутності фінансування, в Інституту для використання новітньої техніки не було навіть відповідних ліцензій.

"Справа в тому, що проектна документація була розроблена в 2012 році. Це не тільки на нашому об'єкті: бюджетні об'єкти вже давно так будувалися. Рік бюджетні кошти виділяються, а потім 2 роки підряд немає коштів, рік виділяються. В нас фактично ця реконструкція йшла 3 роки по 2 місяці", – розповідає відповідальний за реконструкцію, в.о. заступника директора з реконструкції капітального будівництва Інституту – Грицький Олексій Васильович.

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Стосовно дозволів та ліцензій у Інституті прогнозують їхнє отримання найближчим часом.

"У нас всі терміни встановлені в Програмі введення в експлуатацію джерел іонізуючого випромінювання до 31 липня 2019 року", – розповідає Олексій Грицький.

Що стосується фінансування, то інститути лише минулоріч доотримали необхідні кошти для початку робіт з монтажу новітнього обладнання.

"Ми ці кошти повністю засвоїли – приміщення було підготовлено і монтажні роботи почались і тривають за планом, і ми чекаємо за 2 місяці передамо його в експлуатацію", – розповідає директорка Інституту ядерної медицини Дикан Ірина Володимирівна.

Нам навіть провели екскурсію по новому корпусу, де саме закінчують монтаж одного із апаратів.

Головна кімната комплексу, де вже встановлено магнітно-резонансний томограф Ingenia 3.0 вартістю 31,5 млн грн

Доля іншого апарату, що мав би бути встановлений у цьому ж інституті, не менш багатостраждальна. За словами директорки Інституту, його було вирішено передати на баланс Інституту хірургії та трансплантології імені Академіка Шалімова. Однак згодом щось пішло не так.

"За певних обставин, що виникли з аналогічним апаратом, що був закупований для Охматдиту – за невірними даними, які були надані до національного (НАБУ), наш апарат було вилучено, на нього було накладено арешт і рік він перебував під арештом в НАБУ. Через рік ми його забрали. Рік і три місяці воно перебувало під арештом.

Після цього ми одразу передали його з балансу на баланс до інституту Шалімова де зараз, наскільки мені відомо, вже є проект і розпочинаються дії з реалізації цього проекту", – згадує директорка інституту ядерної медицини.

Що стосується Інституту отоларингології, який отримав обладнання одразу на 125 мільйонів гривень, наразі там також тривають фінальні роботи з монтажу обладнання, деяке з якого вже встановлене і чекає всіх необхідних дозвільних документів.

"Десь у листопаді минулого року, знаючи, яка ситуація на об'єкті: які приміщення вже з обладнанням, змонтовані, будівельна готовність висока – ви бачите самі, було прийняте рішення розбити на два пускові комплекси.

І все змонтоване обладнання ми віднесли до першого пускового комплексу, отримуємо сертифікат відповідності, отримуємо санітарний паспорт і ліцензію у державному комітеті ядерного регулювання. (Після цього) апаратура узаконена, переходить на баланс Інституту, починаємо офіційно працювати і лікувати пацієнтів і діагностувати.

А другий пусковий комплекс в цьому році – це операційний блок: три операційні зали, горище і благоустрій", – розповідає відповідальний за реконструкцію, в.о. заступника директора з реконструкції капітального будівництва Інституту Грицький Олексій Васильович.

В Інституті отоларингології нам продемонстували, на якому етапі знаходиться процес монтажу медичного обладнання.

Фактично, в Інституті простоює вже готова до роботи техніка, однак відсутність необхідних дозволів та санітарного паспорту не дозволяє розпочати їхню повноцінну роботу.

Лінійний прискорювач Varian True Beam – саме для цього апарату Інституту потрібно отримати спеціальний дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання України

Як бачимо, ідуть роки, змінюються уряди-парламенти, але обладнання так надалі й простоює. Сподіваємось, що найближчим часом інститутам все ж таки вдасться закінчити монтаж, а українці отримають доступ до якісного медичного обладнання.

Дослідження проведене в рамках проекту центру StateWatch "Громадський контроль над бюджетними витратами медичних інститутів" за фінансової підтримки програмної ініціативи "Громадське здоров'я" міжнародного фонду "Відродження"

Олександр Гуменюк, StateWatch, спеціально для УП

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