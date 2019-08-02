Вибори для переселенців вже у 2020-му році

Выборы для переселенцев уже в 2020 году

Выборы в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля и закончились безоговорочной победой пропрезидентской партии, прошли без видимых нарушений, способных повлиять на их исход.

Тем не менее, как и пять лет назад, значительная часть населения Украины, а именно переселенцы из Донбасса, которых по разным оценкам насчитывается не менее 1,5 миллионов, остались практически без представительства в законодательном органе страны, что напрямую противоречит положениям украинской Конституции.

Еще более плачевно положение жителей так называемых ЛНР и ДНР, которых на Донбассе остаётся более 3,5 миллионов и которые не могут даже частично реализовать свои избирательные права, выпадая таким образом из общественного дискурса.

Если проанализировать списки народных депутатов, избранных в новый парламент в многомандатном округе, выясняется, что выходцев из Луганска и Донецка можно найти только у двух политических партий:

"Слуги Народа" (6 депутатов под номерами в списке 25, 31, 40, 56, 77 и 81);

"Оппозиционной платформы – За жизнь" (4 депутата, номера в списке 4, 12, 28 и 35), но подавляющее большинство из них давно живет в Киеве.

А Наталью Королевскую и Рената Кузьмина вряд ли у кого-то повернётся язык назвать переселенцами.

Таким образом, всего имеем 3-4 человека из 424 народных депутатов, а это менее 1 процента от общего числа.

А если взять во внимание не только число внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), но и население оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (суммарно более пяти миллионов), процент окажется и вовсе ничтожным.

Объяснение такому положению вещей довольно прозаичное: после событий 2014 года переселенцы стали попросту не интересны правящей политической элите ни как избиратели, ни как кандидаты, а их электоральные настроения не обещали ей дополнительной поддержки.

В результате, эта наиболее затронутая войной категория оказалась существенно ограничена в своих избирательных правах, не голосуя на местных выборах и не избирая депутатов в мажоритарных округах.

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В тех же случаях, где волеизъявление всё-таки возможно (то есть на выборах народных депутатов по пропорциональной системе и выборах президента), переселенцы вынуждены проходить процедуру изменения избирательного адреса, которая, в частности, на недавних президентских выборах создавала многочасовые очереди.

Эту ситуацию должен был частично поправить законопроект 6240, который дал бы ВПЛ возможность принять участие в местных выборах, а также выбирать парламентариев в мажоритарных округах, исходя из фактического места проживания переселенцев.

Тем не менее, за более чем два года этот законопроект не был даже вынесен на голосование, а к началу нового созыва будет попросту снят с повестки дня, как предусматривает Регламент Верховной Рады для инициатив, не принятых в первом чтении.

Более того, даже принятие этого законопроекта принципиально не решило бы вопрос представительства ВПЛ: эта категория граждан разбросана по всей территории Украины и не имеет возможности концентрированно выбирать своих представителей в Верховную Раду. К тому же, она слабо объединена профильными общественными организациями.

Для эффективного решения проблем, специфических для ВПЛ, таких как жилье, работа и социальное обеспечение, таргетированное представительство в парламенте жизненно необходимо.

Выходом из этой ситуации должны стать отдельные выборы народных депутатов в мажоритарных округах для переселенцев из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, которые позволят распределить 26 вакантных мест, пустующих уже более пяти лет и предназначенных для депутатов из этих регионов.

При наличии политической воли у нового состава парламента такие выборы можно будет провести уже в 2020 году, вместе с очередными местными выборами, минимизировав таким образом расходы на их проведение.

Наиболее эффективным подходом при этом было бы формирование трех отдельных избирательных округов для каждой из трёх оккупированных территорий. То есть, например, из пяти избирательных округов, находящихся под оккупацией в Луганской области, формируется один, от которого в Раду попадает 5 депутатов, получивших наибольшее количество голосов избирателей. В свою очередь, голосовать и быть избранными могут исключительно граждане Украины с адресом регистрации в соответствующем округе.

Полноценное возвращение ВПЛ в избирательный процесс – это тест на зрелость всего украинского общества.

Обеспечение их представительства в украинском парламенте – это возможность заверить тех, кто всё ещё под оккупацией, что в Украине их интересы будут учтены, а переселенцы получат, наконец, свой шанс на решение проблем с жильем, трудоустройством и социальной защитой.

Всё это, в свою очередь, может быть частью более масштабной стратегии усиления проукраинских позиций на Донбассе и, как следствие, ускорить завершение войны на украинских условиях.

Перефразируя известное высказывание: ничего о переселенцах без переселенцев.

Андрей Петров, специально для УП

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