Головний тест на профпридатність Володимира Зеленського, або Дорога, встелена благими намірами

Проблема мира – одна из ключевых тем ближайшей политической повестки дня.

От того, каким образом Владимир Зеленский будет ее решать, в огромной степени зависит, будет ли у него возможность полноценно заниматься всеми остальными проблемами.

Итоговый результат определят не намерения, а реальные причины и действия.

Классика жанра: Чемберлен в Мюнхене договорился с Гитлером о мире. О чем радостно сообщил всему миру. Никто тогда не догадывался, что эта договоренность о мире открыла врата ада войны.

Зеленский связывает надежды на мир с человеком, для которого полноценный мир в Украине означает прямой путь к потере власти, а потому – категорически неприемлем.

Путину наплевать на будущее Российской империи.

Имея триллионы долларов, он палец о палец не ударил, чтобы создать новый экономический базис, позволяющий империи существовать после окончания эры нефти.

Он безучастно наблюдает, как в Забайкалье ускоряются демографические и экономические процессы, не сулящие империи ничего хорошего.

В Украине он пожертвовал собственным международным имиджем и миллиардами долларов не ради империи и не ради русских, а ради удержания власти. Всепоглощающей ценности для Путина.

Кремль категорически не может позволить, чтобы Украина без нефти, тем более под руководством Зеленского, обеспечила своим гражданам уровень жизни значительно выше, чем "сакральный" Путин в России с морем нефти в недрах.

Это смертельная опасность для власти Путина, погружающего Россию с ее экономикой бензоколонки в трясину неизбежной бедности.

Россияне будут терпеть Путина до тех пор, пока русские в соседней Украине будут жить еще беднее.

Путину жизненно важно иметь бедный и злой Юго-Восток Украины. Естественно, обвиняющий во всех своих бедах Киев, а не Кремль.

Для этого Кремлю нужно иметь надежный механизм влияния на Юго-Восток. Механизм, способный парализовать любые масштабные системные реформы в Украине.

Такой механизм – создание предпосылок гражданской войны в Украине. Поначалу – холодной.

Путину нужен разрушенный шахтерский Донбасс исключительно в составе Украины. С депутатами в Верховной Раде, но с беспрепятственной "накачкой" российскими СМИ и фактически обучающий новое поколение по российским гуманитарным школьным программам.

Тогда в "возвращенной" части Донбасса и не только украинцев будут убивать еще больше, но только в спину. Но… это уже будет "мир" и "внутреннее дело Украины".

Крокодилу достаточно, чтобы ему позволили схватить "только" за руку. "Посередине"… После чего он сможет насладиться криками жертвы: "Мы же не так договаривались!.."

Как Путин умеет "выполнять" взятые на себя обязательства, всем известно.

Зеленский в состоянии пустить кремлевского крокодила в свой водоем. Контролировать водоем после этого – нет.

Стоит ли подавать руку крокодилу?

Роль руки в первую очередь должен сыграть фактор русского языка.

Любой, даже региональный, официальный статус для русского языка – по факту будет приглашением Путину совместно управлять Украиной.

Суть проблемы определяют два фактора.

Фактор первый. Не существует ни русскоязычного народа, ни народа Юго-Востока Украины.

Русский язык – это язык русского народа.

Тезис о якобы природном двуязычии украинцев нужен Путину как обоснование версии про "один народ". А "один народ" – это "русский мир".

Где есть "один народ" – там ситуацию будет контролировать Путин, а не Зеленский.

Язык украинского народа – украинский. И никакой другой.

Англичане не отказались от своего языка, хотя на протяжении нескольких веков он на собственной родине изгонялся из всех официальных сфер и презирался знатью как язык социальных низов.

Впоследствии "сельский" английский стал одним из ведущих мировых языков.

Кто готов вернуть украинский язык в свой повседневный обиход при соответствующих комфортных условиях – продолжают оставаться украинцами, даже если в силу известных факторов на данный момент они являются русскоязычными.

Те, для кого ключевым при самоидентификации стал русский язык, кто добивается официальной возможности по факту игнорировать украинский язык – стали представителями русского народа. Даже если в паспорте у них по-прежнему указана украинская национальность предков.

Украина может и должна быть для русских родным домом. Но для этого русские обязаны соблюдать в Украине те же требования, которые соблюдают украинцы, для которых родным домом стала Россия.

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Фактор второй. В демократии получить для себя особые права в доме соседа может лишь тот, кто сам готов предоставить соседу такие же права в своем доме.

Представители русского народа в Украине могут требовать только то, что сам русский народ готов предоставить представителям украинского народа в России.

Русские обязаны уважать право украинцев обеспечить украинскому языку в Украине такое же положение, какое русский язык имеет в России.

Пока в России НОЛЬ часов украиноязычного телеэфира, борцы за права языка русского народа не имеют морального права возмущаться эфирными квотами и произносить в адрес Украины слово "требуем".

Пока Медведчук, Бойко, Новинский, Мураев не обратились публично к Путину с требованием предоставить украиноязычный телеэфир в России, есть все основания утверждать, что на право людей на родной язык им очень глубоко наплевать.

И что на самом деле они отстаивают совсем другое право – право России быть барином по отношению к соседям и требовать от них то, что сама Россия делать отказывается.

Принцип "украинский каравай мы должны делить по-братски, а на российский каравай мы не должны даже смотреть" – надежный способ поссорить соседние народы.

Попытки свести проблему исключительно к правам русских в Украине, игнорируя аналогичные права украинцев в России, – это прямой путь к холодной гражданской войне.

Которая в стране с изобилием провокаторов и боевого оружия на руках в любой момент может перестать быть холодной.

Эта проблема – главный рычаг Путина. И главный тест на профпригодность для Зеленского.

Этот тест определит, кем считает себя Зеленский – президентом Украины или президентом "серой зоны" с неким населением.

Президент Украины не имеет права не понимать, что ВСЕ русские в Украине обязаны знать украинский язык и уважать его в той же мере, в какой ВСЕ украинцы, ставшие гражданами России, знают и уважают русский язык.

Президент Украины обязан всем любителям демографической статистики напомнить, сколько украиноязычных было целенаправленно физически уничтожено, в том числе голодом, ради нынешних цифр. С учетом не родившихся у них потом детей.

Сколько украиноязычных были насильственно лишены возможности обучать своих детей на родном языке. И на протяжении скольких поколений.

"Люди не виноваты" должно касаться и украинцев. Украинцы не виноваты, что в некоторых регионах собственной страны их целенаправленно сделали меньшинством.

Президент Украины обязан убедительно объяснить неправоту тех, кто, прожив на земле Украины максимум 90 лет, уже начал агрессивно кричать, что теперь это "их земля".

Президент Украины вопрос русского языка в Донбассе должен рассматривать во взаимосвязи с вопросом украинского языка в Кубани. Предварительно предоставив всем возможность послушать кубанские народные песни.

Возможности для украинских СМИ в Кубани должны быть аналогичны возможностям для российских СМИ в Донбассе.

Президент Украины обязан вынудить Путина публично объяснять, почему он сам категорически отказывается делать то, что ультимативно требует от Украины.

Аргумент "люди сами не хотят" принимается во внимание лишь после того, как Кремль перестанет жестко преследовать инакомыслящих и обеспечит свободу информации.

Любой желающий без проблем найдет в интернете очень впечатляющие факты, как ФСБ и ОМОН реагируют, когда люди в России хотят не то, что нравится Кремлю.

* * *

Называть русский язык языком агрессора – глупо и нечестно.

Инструмент агрессора и язык агрессора – кардинально разные понятия.

Да, проходимцы часто прикрываются святынями. Но это не повод топтать святыни.

На русском разговаривали очень многие бойцы ВСУ и добровольцы, обломавшие Путину зубы в Донбассе. В том числе заплатившие своими жизнями и здоровьем.

Многие русскоязычные активисты боролись против кремлевской пропаганды на порядок эффективнее, чем минстець.

И в путинской России не все продали или пропили свою совесть.

Эти люди заслужили безмерную благодарность и уважение.

Они заслужили, чтобы русский язык не был синонимом Путина, а борьба с путинской пропагандой не превращалась в борьбу с русской культурой, доходя до запрета русскоязычного культурного продукта как такового.

Они заслужили, чтобы восстановление законных прав украинского языка не проводилось большевистскими методами. Зачастую дающими, к тому же, обратный эффект.

Чтобы в Украине был прочный мир, Зеленскому нужно разговаривать не с Путиным. А с украинцами.

Без имитации патриотизма в стиле Порошенка.

Без имитации заботы о правах людей в стиле Медведчука.

И учитель истории Голобородько обязан напомнить Зеленскому, что после миротворца Чемберлена Англии для спасения понадобился Черчилль.

Геннадий Степанчук, специально для УП

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