10 інструментів для інноваційної боротьби з корупцією

Якщо спитати, яка головна проблема, що заважає розвитку Україні, більшість відповість – "корупція". Корупція на різних ланках влади процвітає. Що бачить українець кожного дня – погані дороги, неякісні послуги у лікарні, недосконалий освітній процес та маніпуляції задля вимагання хабара. Але що може вдіяти звичайний українець, навіть якщо правоохоронні органи не подужали це зробити?

По-перше, насправді головна проблема з якою стикаються правоохоронні органи при розслідуванні корупції – це брак свідків і доказів. Сприяння розслідуванню та надання доказів – під силу громаді. Тим паче, вже є законопроєкт, який буде винагороджувати викривачів корупції.

По-друге, життя не стоїть на місці, технічна індустрія зростає, створюються різні ресурси для зручності користувачів, у тому числі в галузі боротьби з корупцією.

Нижче наведено 10 інструментів, які можуть допомогти у викритті корупції. Це не повний комплекс, який допоможе зробити розслідування, але це необхідний гігієнічний мінімум для кожного українця.

За допомогою цих інструментів ви можете перевірити зв'язок між компаніями, правомірність їхньої співпраці, захистити свій бізнес від рейдерських захоплень і контролювати контрагентів та навіть залишити підозру для професійних журналістів-розслідувачів чи допомогти їм віднайти докази.

Також ці знання знадобляться, щоб контролювати державних службовців – правила щодо конфлікту інтересів або оновлення статків чи виграні тендери для членів їхніх сімей.

1. Detector media (відеотека)

Розпочнемо хіт–парад з Detector media (відеотека) – безкоштовний онлайн курс з розслідувальної журналістики "Журналістські розслідування: основи".

У курсі 15 відео уроків, де зібрано правила роботи розслідувачів, інструменти, а також методи захисту зібраної інформації.

2. Декларації

Декларації – це проєкт Bihus.Info, масштабна та легкодоступна для аналізу база декларацій чиновників. Тут е-декларації з 2016-го року та декларації за попередні роки, оцифровані волонтерами та командою Bihus.Info.

На сайті доступно багато фільтрів для сортування, є можливість автоматичної аналітики, рейтингів, динаміка зростання чиновницьких статків, а також сповіщення про нові декларації на e-mail. Крім того, розробники "Декларацій" створили бота, який шукає потрібних вам людей та їхні декларації у месенджерах.

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А якщо ви вже впевнений аналітик, то скористайтесь доступом до наявних даних у машиночитному форматі JSON за допомогою простого відкритого API. API для розробників забезпечує захищений доступ до відкритих даних із декларацій майнового стану та дозволяє оптимізувати процедуру обробки декларацій.

3. Dozorro

Для чого знадобиться: аналіз компаній, що подаються на тендер чи отримали перемогу, та їхній зв'язок з конкурентами, кількість та ціна закупівель.

Dozorro – це портал, де будь-хто може оцінити умови конкретної закупівлі та проаналізувати закупівлі замовника. Перевагою платформи є пряма інтеграція з базою даних ProZorro. Будь-який тендер, оголошений у системі публічних закупівель, відразу зображується на порталі Dozorro.

А ось і сам велетень інформації для розслідувань через аналіз тендерів – ProZorro. У системі функціонує дуже зручний фільтр за ризиками, який дозволяє швидко знайти усі підозрілі закупівлі.

До речі, у ProZorro існує власний центр знань щодо публічних закупівель. Він створений, щоб допомогти якомога швидше увійти в роботу в системі електронних закупівель. Наприклад, тут описано, де може ховатись "зрада", які місця підвищеного ризику та взагалі всі можливі проблеми за етапами.

Приклад: Dozorro проти тендерних змов.

У ЗМІ часто з'являється інформація про спотворення конкуренції під час проведення державних закупівель – коли в тендерах беруть участь декілька компаній одного засновника, фірми чоловіка і дружини, братів та сестер, людей, які зареєстровані в одному приміщенні. Варіантів змови може бути безліч.

Громадські детективи вирішили перевірити, наскільки ця проблема є поширеною в Україні та чи можливо виявляти ознаки змови швидко та ефективно за допомогою Dozorro, використовуючи фільтр за ризиком "Youcontrol: зв'язки учасників".

На сайті Dozorro обрали наступні фільтри:

тип процедури: відкриті торги

статус: завершена

ризики: Youcontrol: зв'язки учасників

регіон: область, яку ви перевіряєте

очікувана вартість: 200 тис. – 3 млн

Після цього проаналізувати отримані після фільтрації результати та віднайшли понад 15 ймовірних змов і потенційних зрад.

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4. Ring

Ще один цікавий інструмент – пошукова система Ring (Кільце), розроблена Bihus.Info. Вона дозволяє зручно отримувати інформацію не лише з більшості державних відкритих офіційних баз даних, а й з баз, зібраних різними журналістськими проектами, наприклад, реєстр власників елітної нерухомості чи база помічників депутатів.

До того ж, кількість джерел, до яких можна отримати доступ, використовуючи Ring, постійно зростає. З останніх оновлень: на ring.org.ua можна відшукати бізнес українських громадян у Великобританії та переможців тендерів за 11 років.

5. Єдиний державний реєстр судових рішень

Для чого знадобиться: інформація про корупційні правопорушення, судову практику.

Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система пошуку електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові рішення всіх судів України, що ухвалені у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції чи адміністративні правопорушення.

Реєстр надає можливість зручного пошуку справ за багатьма параметрами – за регіоном, номером справи чи рішення, періодом ухвалення, по конкретному суду чи ПІБ судді тощо. Також можна шукати справи за конкретними фрагментами з тексту судового рішення.

Цей інструмент знадобиться для пошуку схем та прецедентів і для можливості подальшого доведення у суді виявлених правопорушень.

6. Посіпаки та Посіпаки-2

Для чого знадобиться: перевірка інформації щодо кола наближених осіб посадової особи.

Розробники Bihus.Info також створили бази помічників народних депутатів – "Посіпаки" та місцевих депутатів – Посіпаки-2.

Перша база містить офіційну інформацію, надану на запити журналістів Слідства.Інфо щодо помічників народних депутатів за останні 5 скликань. Друга – ту саму інформацію стосовно помічників депутатів місцевих і обласних рад, зібрану командою Bihus.Info.

Введіть лише ПІБ помічника або самого депутата і побачите всі етапи його політичної кар'єри.

7. Портал відкритих даних

Для чого знадобиться: аналіз відкритих даних.

Єдиний портал використання публічних даних – український урядовий сайт, створений для зберігання публічної інформації у формі відкритих даних.

На сайті можна знайти нетипові бази, на кшталт "Інформація про видалення, обрізування та висадження зелених насаджень" чи "Відомості про транспортні засоби та їх власників".

Крім цього на сайті опубліковані додатки на всі життєві випадки. Купуєш телефон? Ось додаток, який перевірить чи фігурує телефон в реєстрі викрадених чи втрачених мобільних телефонів. Потрібно перевірити номер автівки? Ось мобільний додаток, який дозволяє знайти всю інформацію за номером автомобіля.

8. Опендатабот

Для чого знадобиться: моніторинг реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру, що може бути корисним для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Опендатабот – це платформа для роботи з відкритими державними даними з 20 основних реєстрів країни. Почати роботу з сервісом дуже просто – користуйтесь для цього улюбленим месенджером у Telegram чи Facebook.

Для пошуку достатньо ввести будь–яку інформацію з наведених: назву чи адресу компанії, ПІБ, податковий номер фізичної особи, номер судової справи, номер авто чи техпаспорта, номер паспорта.

9. Кадастрова карта України

Для чого знадобиться: перевірка зареєстрованих земельних ділянок та дані про неї.

Публічна кадастрова карта України містить картографічні матеріали, відомості про земельні ділянки: площу, кадастровий номер, цільове призначення, відомості про форму власності земельних ділянок та інше.

За допомогою сервісів цієї карти ви можете: перевірити, чи зареєстрована земельна ділянка в Державному земельному кадастрі та чи правильно відображаються усі відомості про неї (розміри, місцезнаходження, перевірка так званих "накладок") та переглянути інформацію про право власності та інші речові права на земельну ділянку.

Щоб дізнатись прізвище власника земельної ділянки, знайти земельну ділянку за кадастровим номером або щоб дізнатись, чи зареєстрована земельна ділянка в системі Державного земельного кадастру, перейдіть сюди.

10. WikiInvestigation

Для чого знадобиться WikiInvestigation: поширення підозр про корупцію та сприяння розслідуванню.

Інноваційна платформа краудсорсингових розслідувань, яка допоможе сприяти розслідуванню, долучитись до розкриття схем і боротися з корупцією разом з професіональними журналістами-розслідувачами.

Інструменти, про які ви дізнались зі статті, ви можете застосувати для допомоги у розслідуваннях професіональним журналістам. Так, до платформи вже приєднались журналісти з Наші Гроші. Львів, "Новое Время" та інші.

На платформі є три розділи: підозри, питання та розслідування. Ви можете долучитися до обговорення питання в коментарях, надати доказ чи пред'явити підозру, привід для якої, наприклад, знайшли на ProZorro.

Провести своє перше розслідування також просто, коли тобі допомагають професіонали. Зараз розробники платформи пропонують долучитись до конкурсу грантів до 500 євро за розслідування на платформі.

Лише за допомогою громадської ініціативи ми зможемо подолати корупцію і зняти "зелену шкірку" з корупціонерів та з хрускотом провалити їхній план щодо збагачення та нечесності.

Разом ми зможемо змусити їх оголеними постати перед звичайним народом. Громадськість не пробачає незаконного збагачення!

Бесшерстна Ольга, Яна Ярмак, спеціально для УП

Ілюстрації надані авторами

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