"Мы другой такой страны не знаем": як "Україна Зеленського" поступово перетворюється на УРСР

Бурные политические события этого года полностью изменили лицо украинской власти. Самый молодой президент независимой Украины, самое молодое правительство, монобольшинство самой молодой фракции "Слуга народа" в парламенте. По всем признакам – торжество нового поколения и триумф прогрессистов.

Но чем дальше, тем больше за этим зеленым фасадом просматриваются знакомые очертания. И эти очертания – серпа и молота, герба Украинской Советской Социалистической республики.

Посмотрите, в каком единодушном порыве депутаты Верховной Рады встают аплодировать президенту Зеленскому. Как единодушно поддерживаются все его инициативы. Без возражений, обсуждений, вопросов.

Нужно вот, например, проголосовать за министров, чьи имена назвали за час до голосования, кто даже не пришёл познакомиться с парламентариями – значит, нужно, голосуем.

Нужно жать на кнопку за проекты, о которых вовсе, кроме названия, ничего не известно – на табло 254 "за". Как там было? "Если партия прикажет, комсомол ответит: "Есть!"?

Последний раз такое единодушие эти стены видели 30 лет назад, во времена Верховного Совета УССР. В конце концов, 52 года в этом здании располагался именно этот орган. И только последние 28 лет – Верховная Рада.

Давайте посмотрим еще. Что насчет правительства Украины? Не начало ли оно свое стремительное превращение в Совет министров УССР?

Закрытые заседания, полное единодушие при принятии решений (лично наблюдал это, побывав на заседании Кабмина 4 сентября), фактически однопартийный состав.

И снова – то же здание, в котором Совет народных комиссаров, а потом и Совет министров УССР, располагался с 1936 по 1991 год.

В нынешнем здании Офиса президента с 1944 по 1991 год размещался Центральный комитет Компартии Украины. В главном кабинете – кабинете первого секретаря – дольше всех пробыл уроженец Днепропетровской области (!) Владимир (!!) Щербицкий.

И снова нельзя не заметить аналогии с недавним прошлым: партия единодушно поддерживает все, что предлагает первый секретарь.

Конечно, нет еще "духа марксизма-ленинизма", но, думаю, скоро мы увидим некую идеологическую подоплеку всему тому, что происходит. Будет ли это называться "либертарианство", как заявлял Руслан Стефанчук, либо, например, "слугизм" – неважно.

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Да и инициативы – прямо таки большевистские. Чего только стоит президентский закон о вознаграждении обличителей коррупции. По сути, это плата за донос. Как тут не вспомнить "4 миллиона доносов", которые написали "простые советские люди".

Многим гражданам нравится тотальное единодушие новой власти. Нравится смотреть, как Зеленский раздает поручения парламенту и правительству, явно выходя за рамки своих конституционных полномочий. Нравятся истинно пролетарские нагоняи, с которыми гастролирует по стране новый президент.

Но многие граждане Украины и не скрывают своей тоски по "совку". Последний опрос на эту тему, проведенный "Кальмиусской группой" в партнерстве с GfK Ukraine с 4 по 20 июня 2018 года во всех областях Украины (за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Крыма), показал, что 43% украинцев считают, что их жизнь, а также жизнь их семей в советские времена была лучше.

А результат партии "Слуга народа" спустя год на парламентских выборах 21 июля 2019 года составил… тоже 43%! Есть, над чем задуматься.

Кстати, а откуда само расхожее словосочетание "слуга народа", помните? Именно так назвал депутатов Иосиф Сталин на предвыборном собрании в Большом театре 11 декабря 1937 года.

Недаром с нашими новыми "слугами народа" точно в соответствии с другой сталинской фразой, жить становится лучше, жить становится веселее!

В общем, в происходящем вполне можно разглядеть попытку возвращения к жизни "совка". Только главными инструментами пропаганды вместо плаката и печатной газеты стали YouTube и Instagram.

Давайте только не забывать, что история повторяется дважды. Трагедию мы уже пережили, переживем и фарс авторства студии "Квартал 95".

Алексей Гончаренко, спеціально для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.