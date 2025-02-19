Зеленський vs Трамп: президент України чи засновник "Кварталу 95"?
Сьогодні – "перемога", завтра – "компроміс", післязавтра – "працюємо над потужним планом". Через тиждень віддаємо всі рідкісноземельні метали, а через місяць пʼємо каву в Ялті. Українська стратегія заснована на настрої Володимира Зеленського. Який сьогодні Президент? Веселий? Сумний? Потужний? Чи стійкий? А тим часом Україна перебуває у найслабшій позиції за всю війну. Чомусь в цьому винять Трампа. Хоча останній раз, коли я перевіряв – президентом України був Володимир Зеленський.
Божевільна реакція Президента на висловлювання Трампа
"Сьогодні довіра до мене по КМІСу 57%. Так що, якщо хтось поміняти мене прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде.
Найближчий тиждень-два ми запросимо від соціологічних платформ рейтинги довіри до президента України, США, Туска, британця, Ердогана, найближчих наших партнерів".
Це цитати з виступу Володимира Зеленського і його реакції на слова Трампа про 4% довіри до президента. Окремо – "британця", це так він називає премʼєр-міністра Сполученого Королівства, постійного члена радбезу та ядерної держави?
Трамп абсолютно не правий. У Зеленського дійсно вища довіра. Не думаю, що вона 57%. Але вона точно не 4%.
Але питання в довірі, в рейтингах і в виборах не стоїть. Питання прямо зараз в тому: чи буде Україна, чи ні?
І це має бути головним для президента воюючої країни.
Натомість ми бачимо "серйозний" антикриз. Михайло Федоров замість того, щоб займатись дронами аналізує у кого насправді вищий рейтинг і приходить до висновку, що у Зеленського рейтинг більший ніж у Трампа.
Просто подумайте. 2025-й рік. Третій рік широкомасштабного вторгнення. У нас йдуть бої за Покровськ. Ми можемо втратити стратегічного союзника без якого не те, що перемогти, а вижити в цій війні буде надскладно. І в цей час вся владна верхівка займається виясненням: а у кого ж більший рейтинг?
Навіщо бути за столом?
Так сталось, що дипломатія Зеленського привела до того, що американці говорять про Україну без України.
Це – проблема. Карати винних будем вже після. Прямо зараз маємо зрозуміти просту річ: так вже сталось. Що з цим робити?
Якщо Зеленський не зміг вибудувати відносини з командою Трампа внутрішні, то потрібно починати робити це публічно.
В Українській стратегії виживання має бути три основних принципи.
- Незалежність
- Суверенітет
- Територіальна цілісність
Умови України також мають бути чіткими.
- Ніякого скорочення армії
- Ніякої заборони на виробництво зброї
- Жодних економічних обмежень
- Жодних обмежень суверенітету
- Жодного визнання окупованих територій російськими. Ми не можемо повернути їх зараз, але вони наші й прийде день – ми їх повернемо.
- Конфіскація вже нарешті заморожених російських активів на нашу користь
Ось основні принципи та вимоги, які мають бути основоположними з нашого боку. На базі цього можна йти на переговори.
Трамп не хоче бачити нас за столом? Ок. Тоді потрібно озвучити наші базові принципи і вимоги. І довіритись адміністрації Трампа. Все одно без нас підписати мирний договір не вийде. Наші умови такі. Домовляйтесь.
Ще раз: це провал, що ми не за столом. Але зараз потрібно щось робити, а не посипати голову попелом.
Нам результат – чи посидіти столом попити каву?
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- Уряд національної єдності
Прямо зараз нам потрібен уряд національної єдності. Куди увійдуть всі партії, крім ОПЗЖ. Ми всередині розуміємо, що так, вибори – це непотрібна історія прям зараз. Спочатку – мир, а потім вибори. Неможливо провести вибори зараз. І все одно коли про вибори говорить російська пропаганда чи путін. Не все одно, коли про це говорить Трамп. Тому варіантом розв’язання цієї проблеми є Уряд Національної Єдності.
Це потрібно не для того, щоб поділити міністерства. Країні потрібне перезавантаження. У нас величезні проблеми в міністерствах. У нас розвал інститутів. І це потрібно виправляти. Найбільша наша проблема – Міністерство оборони. Без заміни міністра ми можемо втратити країну.
- Пояснити все суспільству
Одна з головних проблем Зеленського: він сам не живе в реальності і створює для суспільства країну не мрій, а ілюзій.
На жаль, реальність зовсім інша.
Реальність така: ми не можемо прямо зараз перемогти росію на полі бою. На жаль.
Не буде кави в Ялті. На жаль. Тому нам потрібно обрати стратегію і вирішити, яким чином ми маємо рухатись далі. Наша головна мета – повернути наші території та людей і покарати росію. Це довгострокова стратегія і її можливо реалізувати. Короткостроково – нам потрібно перегрупуватись.
І ось тут нам потрібно серйозно та по-дорослому поговорити з нашими людьми. Вийти і сказати: ситуація ось така. Ми плануємо робити ось це і ось це, щоб досягти цього. Не писати нескінченні плани стійкості, потужності та незламності. А прямо і правдиво поговорити з людьми.
- Обрати стратегію
Я вже писав про це багато. І не лише я. Так, як керує Зеленський країною – керувати не можна. Особливо, під час війни. У нас кожен день, якісь нові ідеї. Плани потужності, стійкості, незламності, перемоги, миру і так далі.
Нам потрібне чітка стратегія: як ми досягнемо наших цілей?
- Повернення територій
- Повернення людей
- Покарання росії і всіх причетних до вбивств на нашій землі
- Економічний розвиток і домінування в регіоні.
Це потрібно зробити вже зараз і рухатись до цього.
- Армія
Тут проблема на проблемі. Найбільш принижена частина суспільства – військові. На них всім все одно. Демобілізація? Хай сидять скільки треба. Контракти і виплати? Ні, грошей немає.
Україна збереглась лише завдяки нашій армії і завдяки цим людям, які пішли і захищали і захищають.
Вся система має працювати виключно на них. Якщо вже комусь і віддавати наші рідкісноземельні метали, то це їм.
Тому тут треба перезавантаження. Зміна Міністра оборони, зміна Головнокомандувача.
Чіткі терміни служби – це найголовніше прямо зараз. Армія нам буде потрібна ще на десятки років, а не до травня. Тому треба думати стратегічно і піклуватись про людей, а не робити з них рабів.
- Європа
Потрібно зрозуміти, що у нас немає іншого кордону ніж з ЄС. Якщо з США складно, то з ЄС може бути легше.
Німеччина – головний наш союзник і замість того, щоб безкінечно критикувати Шольца, з ним треба бачитись.
Всі говорять про польське економічне чудо, але без Німеччини нічого б не було. Німеччина – це ключова країна ЄС і наші відносини з ними – найголовніші.
Знову ж таки на Мюнхенській конференції Зеленський поговорив про європейську армію. Чи є якийсь документ, що це за армія? Як вона має складатись? Як це має виглядати концептуально? Знову замість стратегій та цілей просто чергові ідеї.
- США
Україна – найбільша протестантська країна Європи. І це наш найголовніший козир в відносинах США.
Більшість виборців Трампа – американські консервативні протестанти.
І ми найбільший форпост протестантизму в Європі.
Як ми це використовуєм? Ніяк.
США – не диктатура, там є дискусії, як всередині республіканської партії, так і демократичної.
Відкрию напевно Америку, але (!) демократи можуть прийти до влади після Трампа. І США нікуди не дінуться після Трампа.
Те, як поводиться наша політична еліта у відносинах з США – це жесть. На наступний день після інавгурації Трампа, про Байдена вже всі забули. Ніхто навіть не подякував. Всі вже трампісти. Ну так це не працює. Це просто не нормально.
Нам потрібні довговічні союзи, а не ситуативні знайомства.
Тому по США:
- Республіканці, які за Україну.
- Демократи, які за Україну.
- Протестанти.
Це наша основна робота.
А не Батьківщиною торгувати. Тут ми ті надра віддамо, там ми порти подаруємо, а тут і атомні станції забирайте.
Це – божевілля.
Реалізм
Команда Трампа безкінечно говорить про реалізм. І нам би також не завадило повернутись в реальність і зрозуміти: де ми знаходимось і що нам робити?
Ситуація дуже складна. Можливо навіть критична. І якщо цю ситуацію намагатись вирішити в стилі 95-го кварталу, то від всієї країни залишиться лише це. На жаль, люди проголосували за Зеленського і він – президент України. Тому тут звернусь до нього напряму: Володимире Олександровичу, закінчуйте з цим підлітковим настроєм і включайтесь в реальність. У нас осада Покровська, загроза Харкову та можливий вихід російських військ до Дніпропетровської області. Давайте шоу ви залишите на часи після війни, а зараз хоч трохи попрацюєте президентом. Це буде і нам, і вам корисно.
Олексій Гончаренко