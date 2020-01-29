Законопроєкт про "злодіїв в законі" та Бюро фінансових розслідувань – триває нормальний парламентський процес

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Середа, 29 січня 2020, 18:03
Денис МонастирськийДенис Монастирський (Denys Monastyrskiy)
народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

У вівторок на "Українській правді" я побачив матеріали, в яких йшлося про мою діяльність та діяльність очолюваного мною комітету, тому вирішив відреагувати.

По-перше, хочу подякувати редакції УП за можливість відповісти на публікацію ЦПК. Добре, що у політиків теж є право на свободу слова. Втім, хотів би попросити в майбутньому звертатись про коментар перед публікацією подібних тенденційних матеріалів.

По-друге, хочу звернутись до експертів ЦПК.

Громадянське суспільство дуже важливе. І я, як голова профільного Комітету, організовую роботу максимально відкрито і доступно. Члени Комітету з радістю беруть участь у відкритій дискусії щодо законопроєктів і не тільки.

На жаль, не завжди вдається досягти єдиної думки чи компромісу. Тим не менше, ми не повинні виходити за рамки цивілізованого обговорення законопроєктів.

Сподіваюсь, що в майбутньому експерти ЦПК виберуть відкриту експертну дискусію на противагу відвертій дискредитації.

Тепер конкретика.

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Законопроєкт про "злодіїв в законі" як спосіб закривати роти

"Злодії в законі"

Проєкт закону 2513, так званий закон про "злодіїв у законі". Автори статті, на жаль, помилково аналізували текст першого читання, а не доопрацьований варіант, підготовлений до другого читання, який є у відкритому доступі.

Проєкт закону має бути проголосований в залі вже наступного пленарного тижня.

У змінах до проєкту Комітет врахував практику Європейського суду з прав людини і досвід криміналізації та стану правозастосування аналогічних за змістом норм у державах пострадянського простору (Грузії, Казахстану, Росії та Вірменії).

Днями я дам розгорнутий коментар по цьому проєкту закону.

Йдемо далі.

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Бюро фінансових розслідувань чи фінансової безпеки

Тут автори теж побачили вплив надуманих груп. Але, вибачте, про що можна говорити, якщо законопроєкт на сьогоднішній день не є прийнятим?

Досі точиться внутрішньопарламентська дискусія щодо того, якою має бути концепція цього органу, кому він має підпорядковуватися. Тобто наразі закон не прийнятий, а орган не створений.

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Думаю, впродовж найближчих тижнів ми побачимо в першому читанні в залі Верховної Ради вже інший законопроєкт і розпочнемо роботу над створенням Бюро.

Підсумую.

Триває нормальний парламентський процес, дискусії, де беруть участь багато депутатів, експертів, в тому числі з ЦПК.

Я завжди готовий відкрито говорити і дискутувати.

І політики, і громадські активісти мають прагнути зменшити кількість маніпуляцій, а не збільшувати їх.

Цивілізована дискусія – не тільки шлях до цього, а й шлях до розвинутої демократичної країни, яку ми і намагаємося всі разом збудувати.

Денис Монастирський, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: законодавство Верховна Рада


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