Законопроєкт про "злодіїв в законі" та Бюро фінансових розслідувань – триває нормальний парламентський процес

У вівторок на "Українській правді" я побачив матеріали, в яких йшлося про мою діяльність та діяльність очолюваного мною комітету, тому вирішив відреагувати.

По-перше, хочу подякувати редакції УП за можливість відповісти на публікацію ЦПК. Добре, що у політиків теж є право на свободу слова. Втім, хотів би попросити в майбутньому звертатись про коментар перед публікацією подібних тенденційних матеріалів.

По-друге, хочу звернутись до експертів ЦПК.

Громадянське суспільство дуже важливе. І я, як голова профільного Комітету, організовую роботу максимально відкрито і доступно. Члени Комітету з радістю беруть участь у відкритій дискусії щодо законопроєктів і не тільки.

На жаль, не завжди вдається досягти єдиної думки чи компромісу. Тим не менше, ми не повинні виходити за рамки цивілізованого обговорення законопроєктів.

Сподіваюсь, що в майбутньому експерти ЦПК виберуть відкриту експертну дискусію на противагу відвертій дискредитації.

Тепер конкретика.

"Злодії в законі"

Проєкт закону 2513, так званий закон про "злодіїв у законі". Автори статті, на жаль, помилково аналізували текст першого читання, а не доопрацьований варіант, підготовлений до другого читання, який є у відкритому доступі.

Проєкт закону має бути проголосований в залі вже наступного пленарного тижня.

У змінах до проєкту Комітет врахував практику Європейського суду з прав людини і досвід криміналізації та стану правозастосування аналогічних за змістом норм у державах пострадянського простору (Грузії, Казахстану, Росії та Вірменії).

Днями я дам розгорнутий коментар по цьому проєкту закону.

Йдемо далі.

Бюро фінансових розслідувань чи фінансової безпеки

Тут автори теж побачили вплив надуманих груп. Але, вибачте, про що можна говорити, якщо законопроєкт на сьогоднішній день не є прийнятим?

Досі точиться внутрішньопарламентська дискусія щодо того, якою має бути концепція цього органу, кому він має підпорядковуватися. Тобто наразі закон не прийнятий, а орган не створений.

Реклама:

Думаю, впродовж найближчих тижнів ми побачимо в першому читанні в залі Верховної Ради вже інший законопроєкт і розпочнемо роботу над створенням Бюро.

Підсумую.

Триває нормальний парламентський процес, дискусії, де беруть участь багато депутатів, експертів, в тому числі з ЦПК.

Я завжди готовий відкрито говорити і дискутувати.

І політики, і громадські активісти мають прагнути зменшити кількість маніпуляцій, а не збільшувати їх.

Цивілізована дискусія – не тільки шлях до цього, а й шлях до розвинутої демократичної країни, яку ми і намагаємося всі разом збудувати.

Денис Монастирський, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.