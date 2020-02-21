Чому останні успіхи СБУ – недоречний піар?

Останнім часом у ЗМІ різко збільшилася кількість повідомлень про умовні успіхи СБУ. Мало не щодня з'являються звістки про затримання фігурантів чи розкриття злочинних схем. Поліцейські, наркотики, мільярдні збитки – не складні, але потенційно дієві для пересічного громадянина декорації картинки про нормальну роботу відомства.

Цілком очевидно, що така активність обумовлена потребою СБУ покращити власний імідж перед початком законотворчого процесу щодо її реформування. Тепер наче і є про що сказати.

Але наскільки доречно взагалі про це говорити? Адже СБУ це не класичний орган досудового розслідування і не повинен ним бути.

Більше того, це не орган який має перейматися питаннями економічної контррозвідки, боротьби з корупцією та оргзлочинністю. Що, власне, і є ключовим завданням очікуваної реформи – позбавити СБУ цих функцій. Залишивши за відомством сфери захисту державності, інформаційної безпеки, боротьби з тероризмом тощо.

Другим важливим питанням є позбавлення СБУ функції слідства взагалі.

Закон про національну безпеку обґрунтовано не передбачає за Службою такої функції.

Поєднання функцій контррозвідки та слідства створює умови для зловживань та впливає на ефективність.

Поетапність і строки запровадження змін можуть оптимізувати болюче розставання зі звичною функцією.

Але бачимо, що у відомстві не збираються з цим миритися, демонструючи активності для покращення свого реноме. І, схоже, не переймаючись питанням законності таких "успіхів" та їх перспектив у суді.

Перелік більшості "успіхів" СБУ за два тижні з деякими уточненнями:

Проведено слідчі дії в приміщеннях телеканалу 1+1 у зв'язку з прослушкою прем'єр-міністра. Попередньо кваліфікувати це можна як шпигунство та/або використання спеціальних техзасобів отримання інформації. Так, це підслідність СБУ, але серйозність питання залишу на ваш розсуд.

Виявлено та ліквідовано нарколабораторію на Київщині з виготовлення метадону та амфетаміну. Наркотики – підслідність поліції.

Забезпечено повернення понад 2,8 мільярда гривень державному енергетичному підприємству, яке отримувало недостовірні дані від постачальників універсальних послуг. Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електоенергії, яку потім реалізовували за ринковою вартістю. Злочини проти власності та у сфері господарської діяльності – підслідність поліції.

Попереджено вивезення товарів військового призначення – кільова частина військового гелікоптера. Підслідність СБУ, яка не позбавлена доцільності бути переглянутою.

Проведено численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", відділеннях АБ "Укргазбанку" щодо шахрайського заволодіння бюджетними коштами та безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн. Шахрайство – підслідність поліції.

Попереджено замовне вбивство громадського активіста у Рівному, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях. Вбивство (підготовка, замах) – підслідність поліції.

Викрито на Закарпатті схему заволодіння 6 гектарами земель одного з державних підприємств лісомисливського господарства. Службове зловживання та підроблення – підслідність поліції.

У Запоріжжі викрито оборудку з розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію систем опалення і водопостачання багатоквартирних будинків міста. Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення – підслідність поліції, якщо не НАБУ.

Затримано на Львівщині двох поліцейських, яких підозрюють в організації механізму розповсюдження та збуту наркотиків. Наркотики – підслідність поліції.

Попереджено у Києві постачання до невеликих місць роздрібної торгівлі столичного регіону етилового спирту невідомого походження. Незаконне виготовлення, розповсюдження підакцизних товарів – підслідність поліції.

Викрито на Дніпропетровщині діяльність щодо незаконного придбання, зберігання та експорту агропродукції. Підприємці незаконно побудували елеватор де приймали від фермерів зерно за готівку без сплати податків. Ухилення від сплати податків – підслідність поліції.

Підозрюється один з керівників управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (пальне) ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області у масштабних зловживаннях з видачі ліцензій. Службове підроблення – підслідність поліції.

Заблоковано схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці. Отримання неправомірної вигоди (хабар) – підслідність поліції, якщо не НАБУ.

На Буковині викрито посадовців Державної міграційної служби на штучному завищенні вартості послуг з оформлення паспортів – ID-карток та біометричних паспортів для виїзду за кордон. Отримання неправомірної вигоди (хабар) – підслідність поліції, якщо не НАБУ.

Loading...

Варто зауважити, що службове підроблення, яких в наведеному переліку 4 епізоди, може розслідуватися СБУ при порушенні державної таємниці. Але, по-перше, такі відомості відсутні, а по-друге, мова йде про епізоди потенційно не пов'язані з державною таємницею.

У підсумку, лише 2 випадки з 14 СБУ здійснила в межах своєї підслідності. Інше – це здебільшого виконання роботи національної поліції. Якій можна закинути недопрацювання, але й СБУ у випадку отримання відомостей про підготовку чи вчинення злочинів, які не відносяться до її підслідності повинна направляти їх до належного органу розслідування.

Проте навіщо кудись передавати те, що можна самостійно виконати? Якщо є взаєморозуміння з прокуратурою. І якщо не перейматися питанням законності проведених слідчих дій та загалом результатами таких розслідувань. Картинка потрібна сьогодні, тому схоже відпрацьовують усе, що під руку трапиться.

Власне, у цій поліфункціональності і зосереджена проблема відомства. Маючи технічні ресурси і різноманітні сфери діяльності, які можуть перетинатися з наркотиками, корупцією чи оргзлочинністю, СБУ може дозволити собі не щоразу розповідати про затримання, а просто "відпрацьовувати" епізоди. У більшості випадків ми про це не дізнаємося.

Тому ліквідація в СБУ контррозвідки у сфері економіки, корупції, оргзлочинності та функції слідства є наріжною передумовою для покращення боротьби зі злочинністю та державними загрозами в нашій країні.

Віталій Цокур, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.