Коронавірус і карантин як форс-мажор. Пасажири мають право на примусове повернення коштів від авіакомпанії

Пасажири мають право на примусове повернення коштів.

Форс-мажор звільняє авіакомпанію від компенсацій, але не від повернення вартості квитка.

Якщо авіакомпанії пропонують тільки перенести дату чи повернення вартості квитка за умовами тарифу (добровільне повернення), то знайте, що у вас є право відмовитись від перенесення дати та вимагати примусового повернення коштів.

Це авіакомпанії скасовують рейси через рішення органів влади, а не пасажири відмовляються від квитка.

Обов'язки авіакомпаній:

Проінформувати пасажирів про правила відшкодування (не про скасування, про скасування має бути внесено в систему бронювання/дистрибуції за 8 годин до рейсу).

Запропонувати альтернативу.

Якщо пасажир відмовився від альтернативи, повернути всі кошти, навіть коли тариф цього не передбачає.

Оскільки в умовах надзвичайних обставин перевізник має право скасовувати рейси без повідомлення, варто самим перевіряти, а не чекати повідомлення.

Також раджу пасажирам не писати авіакомпаніям запит на скасування квитка, як деякі перевізники просять (адже не ви відмовляєтесь, а перевізник скасовує рейс!).

Треба писати запит на письмове підтвердження факту скасування рейсу і причини скасування та заяву про повернення всіх коштів із вказівкою, що рейс та зміна дати більше не задовольняє ваші потреби.

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Пункт 3 Розділу XIV Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджених Наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року №1239 (надалі – Правила).

У разі виникнення надзвичайних обставин авіаперевізник має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

В інших випадках авіаперевізник або його агент з продажу зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Пункт 2 Глави 3 Розділу XV Правил.

Авіаперевізник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу.

Пункт 2 Глави 2 та пункт 1 Глави 3 Розділу XV Правил.

У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано на вибір:

відшкодування вартості повітряного перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи (за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира) у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира , а також забезпечити (за потреби) зворотний рейс до початкового пункту відправлення за першої можливості;

повітряного перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи (за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира) у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, , а також забезпечити (за потреби) зворотний рейс до початкового пункту відправлення за першої можливості; зміну маршруту, яка має здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення – за першої можливості чи до кінцевого пункту призначення – у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць.

Пункт 1 Глави 1 Розділу XV Правил.

Положення цього розділу (про права пасажирів у разі відмови у повітряному перевезенні, скасування або затримки рейсів) застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано.

Пункт 2 Глави 1 Розділу XVIII Правил.

Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів авіаперевізника та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

Пункт 1 Глави 2 Розділу XVIII Правил.

Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюється у випадках скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира заброньовано місце та оформлено квиток.

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Пункт 2 Глави 2 Розділу XVIII Правил.

У разі примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, має дорівнювати:

якщо жодну частину квитка не використано, сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;

якщо було використано будь-яку частину квитка, сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані державні збори, податки, аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіаперевізника від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення.

Пункт 3 Глави 3 Розділу XV Правил.

Авіаперевізник не зобов'язаний сплачувати компенсацію, якщо він може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

Пункт 1 Глави 3 Розділу XVIII Правил.

Авіаперевізник має право відмовити в поверненні коштів (за винятком всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіаперевізника), якщо:

заяву про повернення коштів пасажир подав після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 4 розділу III цих Авіаційних правил, а також в інших випадках, передбачених цими Авіаційними правилами;

квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом авіаперевізник або його агент з продажу повинен поінформувати про це пасажира під час бронювання і в квитку має бути відповідна відмітка).

Права перевізника відмовити у поверненні коштів у зв'язку з дією надзвичайних обставин або непереборної сили Правила не передбачають.

Андрій Гук

Оригінальний текст взято зі сторінки Андрія Гука у Facebook

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