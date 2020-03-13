Україна закриває пасажирське авіасполучення з 17 березня

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П'ятниця, 13 березня 2020, 20:14

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. 

Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє "Європейська правда".

"З 17 березня з 00:00 годин воно буде повністю обмежено... Пасажирське сполучення повністю, авіа. Якщо ми говоримо щодо суші і морського, в першу чергу суші, то наші громадяни матимуть можливість повертатися на територію нашої держави", - сказав він.

Голова ВРУ додав, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом.

За його словами, обмеження наразі запровадили на два тижні.

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Теми: Україна коронавірус авіа


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