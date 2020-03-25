Запізнення ціною в життя: як уряд ризикує здоров'ям українців, затягуючи закупівлі 

До чималого переліку помилок уряду та офісу президента щодня додаються все нові – ледь встигай рахувати. І серед них є такі, що можуть коштувати Україні та її громадянам надто дорого.

Сьогодні, за умов світової пандемії нового коронавірусу, економічної, політичної та безпекової кризи у державі, одне з найважливіших та найнагальніших питань – це державні закупівлі. Передусім медичного обладнання, тест-систем для діагностування COVID-19, засобів індивідуального захисту, дезінфекторів та ліків.

І часу немає – всі терміни палають, а всі закупівлі потрібні "на позавчора".

Що ж робить влада? 16 березня парламент ухвалив порядок спрощених закупівель, наступного дня його підписав президент. Але Кабінет міністрів затвердив і оприлюднив цей документ чомусь лише три дні по тому – 20 березня.

Мовчимо вже про те, що цей порядок розкритикувало Мінекономіки та ДП "Прозорро", головні адміністратори процедури закупівель.

Немає сенсу шукати пояснення цій дивній поведінці уряду, але факт в тому, що майже тиждень ефективних закупівель втрачений. Той тиждень, якого в України зараз немає.

І хоча у влади не знаходиться часу на ухвалення та впровадження життєво необхідних рішень, вона звідкись має час на пошуки "крайніх" – звісно, серед "папєрєдніків". Одним з них раптово виявився нещодавно звільнений прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Та ці пошуки цапів-відбувайлів вже не допоможуть владі приховати величезні діри у державному управлінні під час тотальної кризи. Та й політичну відповідальність за дії як уряду Шмигаля, так і уряду Гончарука несе той, хто цей уряд формував – президент Зеленський.

З державних органів, які залучені до закупівель в рамках протистояння коронавірусу, сьогодні більш-менш зі своїми задачами справляється хіба що Центр громадського здоров'я.

А от ключовий орган центральної виконавчої влади, відповідальний за систему охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, замість займатися оперативною роботою, чомусь лише вставляє палиці до коліс інших структур.

Наприклад, новий міністр охорони здоров'я Ємець, який поки що відзначився хіба що жахливою публічною заявою "Помруть всі пенсіонери", наполегливо намагається у протизаконний спосіб впихнути на посаду заступника директора ДП "Медичні закупівлі України" свою людину.

В обхід усіх процедур, прозорого конкурсу та всупереч здоровому глузду міністр прагне поставити "смотрящім" у підприємство, що займається державними медичними закупівлями, свою "довірену особу" з кримінальним минулим. Обіцяючи за інших умов блокувати при цьому процес закупівель!

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Далі – більше. Директор "Медзакупівель" Арсен Жумаділов публічно висловив обурення діями міністра охорони здоров'я та виявив принциповість, відмовляючись брати "смотрящєго". А також написав заяву у Державне бюро розслідувань.

Наступного дня Жумаділова викликали на допит до Нацполіції. Виявилось, що Ємець має час і натхнення писати заяви на нелояльного та принципового директора "Медзакупівель". Тим часом самі закупівлі він досі блокує.

Пане міністре, ви там взагалі нормально почуваєтесь? Пане прем'єр-міністре, а у вас все добре? Бо у нашої держави поки що – не дуже.

Додамо до цієї картини ще одну неприємну деталь. За відсутності у центральної влади зрозумілої стратегії та плану дій влада місцева також діє не стратегічно, а хто як може.

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У деяких регіонах органи місцевого управління дійсно сконцентрувалися на закупівлях необхідного обладнання, тест-систем та засобів захисту. А от в інших, наприклад, в Івано-Франківській області, нічого не зробивши в цьому напрямку, б'ють у набат та кричать про введення надзвичайного стану. Замість вдатися до необхідний дій.

Станом на вечір 20 березня, за даними Аналітичного центру партії "Голос", в Івано-Франківській, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Чернівецькій (!) областях не було закупленого жодного тесту чи тестової системи.

То що ж ми бачимо станом на зараз? На превеликий жаль, українська влада діє хаотично, похапцем, страшенно відстає від розвитку подій та втрачає дорогоцінний час, ризикуючи здоров'ям та життям українців.

Вона пропонує недолугі рішення та неефективні процедури, хоча має на руках усі необхідні інструменти як прийняття рішень, так і ефективних закупівель. Якщо вам потрібна допомога – хоча б кліпніть, ми готові допомогти!

У цій ситуації потрібно, щоб небайдужі, усі громадські організації та волонтери, які відслідковують та контролюють державні медичні закупівлі, активізувалися та моніторили цей напрямок. Якщо ж ви стикатиметись із порушеннями, зволіканнями, махінаціями тощо – будь ласка, звертайтесь до нас, у "Голос", ми пильно відстежуємо цю сферу.

Нині кошти, спрямовані на боротьбу з епідемією, надзвичайно цінні, щоб витрачати їх не ефективно. Якщо в мирний час такі дії можна розглядати як помилку через брак досвіду чи через недогляд, то в умовах карантину – це злочин. Ціна якого – життя та здоров'я людей.

Ярослав Юрчишин, для УП

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