Віддалена робота та контроль кордону: очільник МОЗ представив законопроєкт про коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 18:51

У представленому проєкті закону про коронавірус передбачена заборона на проведення заходів чисельністю понад 200 людей та посилення контролю на державному кордоні.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Очільник МОЗ Ілля Ємець представив законопроєкт про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією. Він передбачає:

  • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
  • Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
  • Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;
  • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;
  • Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;
  • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що передувало: 

  • 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що ініціює позачергове засідання Верховної ради заради закону про коронавірус.
  • Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання може відбутися наступного тижня з 16 по 20 березня. 
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда
Теми: Ємець коронавірус МОЗ карантин Верховна Рада


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