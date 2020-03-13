Віддалена робота та контроль кордону: очільник МОЗ представив законопроєкт про коронавірус

У представленому проєкті закону про коронавірус передбачена заборона на проведення заходів чисельністю понад 200 людей та посилення контролю на державному кордоні.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Очільник МОЗ Ілля Ємець представив законопроєкт про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією. Він передбачає:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

Можливість працівникам виконувати роботу з дому;

Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;

Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;

Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

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