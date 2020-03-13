Віддалена робота та контроль кордону: очільник МОЗ представив законопроєкт про коронавірус
П'ятниця, 13 березня 2020, 17:51
У представленому проєкті закону про коронавірус передбачена заборона на проведення заходів чисельністю понад 200 людей та посилення контролю на державному кордоні.
Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Очільник МОЗ Ілля Ємець представив законопроєкт про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією. Він передбачає:
- Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
- Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
- Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;
- Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;
- Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;
- Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Що передувало:
- 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що ініціює позачергове засідання Верховної ради заради закону про коронавірус.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання може відбутися наступного тижня з 16 по 20 березня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
Українська правда