Влада в Україні повністю переходить до Коломойського й інших олігархів

В Украине по желанию Коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха из государственной компании.

Это четко показывает, кто в стране главный. Показывает всем, что значит, идти против Коломойского.

И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно: он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер или так думал? Но теперь это и не важно. Теперь он не принимает решения.

В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников. Которых выгнал Майдан. Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положиться на их ценности. И нужные олигархам качества.

Коммуникация "Слуг народа" говорит о том, что правительство плохое, потому что следует интересам кредиторов, а не народа.

Тут есть одно уточнение. Нет каких-то мифических интересов кредиторов. А вот есть интересы олигархов. И кредиторы уже 5 лет заставляют одно за другим украинское правительство ограничивать интересы олигархов.

В этом суть программы МВФ. И олигархам это надоело. И теперь они берут власть в свои руки.

Цель кредиторов – стабильная ситуация в экономике Украины. Долгосрочная стабильность. Народу это невыгодно?

Цель кредиторов – макроэкономическая стабильность. Народу от этого плохо? Или народу плохо от того, что средняя зарплата в стране достигла исторического максимума?

25 лет на потоках в Украине сидели олигархи и чиновники. И сейчас их люди пугают граждан Украины какими-то кредиторами. Каким-то страшным Соросом и МВФ. В то время как Сорос за 30 лет не приватизировал и бани, и не усаживался ни на один денежным поток. А МВФ в принципе создан для того, чтобы вытягивать страны-двоечники из кризиса.

На потоках сидели олигархи. Чьи интересы сейчас "Слуги народа" призывают защитить. А страшные все равно кредиторы.

Конечно, офис президента не может написать темник, что МВФ мешает олигархам и Коломойский попросил нас его выгнать. Нет. Они будут писать демагогию о том, что власть следует интересам кредиторов, а не народа. Хотя интересы кредиторов и народа полностью совпадают. А недовольны грамотной экономической политикой только олигархи и их посіпаки.

Олигархи недовольны, что реформы ограничивают их возможности сидеть на потоках.

Больше всех, конечно, недоволен Коломойский. Но и другие страдают. Реформа рынка газа очень сильно ударила по Фирташу.

Верховенство права, на котором настаивает МВФ, в принципе неприемлемо для олигархов, потому что тогда они перестанут быть олигархами.

Олигархи недовольны, что государство не решает все проблемы, в первую очередь их проблемы, путем наращивания долга и постоянной эмиссии гривны. Теперь старые практики вернутся.

Олигархи недовольны, что привычная модель перманентной девальвации сломалась. Раньше олигархи имели дешевую рабочую силу и постоянную ренту от слабой гривны. И теперь они недовольны, что гривна, оказывается, может еще и укрепляться. И что из-за конкуренции с польскими работодателями в результате безвиза приходится повышать зарплаты.

Олигархи недовольны, что "без внимания государства остались целые сектора экономики".

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Вообще-то, чем меньше государственного внимания, тем любому сектору экономики лучше. Это из разряда: хотите прикончить ИТ сектор в Украине, сделайте министерство ИТ.

Олигархи недовольны тем, что правительство не поддерживает промышленность. То есть не поддерживает самих олигархов.

Логично. А как правительство может поддерживать? А как привыкли во все времена крепких хозяйственников – деньгами. Так что правительство просто не стало перераспределять деньги от бедных к богатым. И за это поплатилось.

Ведь падение промышленности – это результат падения металлургии вследствие негативной динамики цен на мировых рынках.

Вот и подумайте, как в таком случае олигархи хотели бы, чтобы их поддержали.

Что происходит теперь?

Используя слабость и полную некомпетентность Зеленского, олигархи берут в заложники экономику Украины.

И говорят западным партнерам, что прежние условия им не подходят. Да, они не откажутся от помощи. Деньги все любят. Но условия помощи необходимо пересмотреть. Учитывая интересы олигархов.

И они готовы идти до конца. Коломойский не боится дефолта. Он будет ему даже рад. Последствие дефолта – девальвация, инфляция – не пугают его. А даже наоборот.

А некомпетентному президенту, который не в состоянии даже понять, что доходы от таможни зависят от курса, рассказывают сказки, что мы привлечем деньги и без МВФ. Не сможем. Но это объяснят потом. Тоже происками мировой закулисы.

И главное – это граждане Украины сделали сами. Наплевав на риски при избрании президента. Три ключевых риска: некомпетентность Зеленского, близость к Коломойскому и пророссийскость. Два из трех выстреливает сейчас. И будет нам всем очень дорого стоить.

Потому что такая риторика – это прямое повторение Венесуэлы. Где Чавес объяснял народу, что во всем виноваты мировая закулиса и буржуи, а не его экономическая политика.

Посмотреть динамику экономических показателей Венесуэлы, думается, все могут сами. Как и динамику беженцев из этой страны.

Обидно. Как будто ваш брат наркоман начал вроде вести здоровый образ жизни. И даже устроился на работу. Но в один прекрасный момент ему позвонили старые друзья, и вот он уже лежит под кайфом. И вы понимаете, что ждет вас впереди.

И позитив в этой истории только один.

Теперь есть абсолютная определенность. Определенность экономических перспектив.

Теперь легко отвечать на вопрос, в какой валюте держать сбережения.

И как было очевидно, что нас ждет экономический коллапс уже в тот день, когда Янукович применил силу, разогнав студентов, так и сейчас очевидны перспективы в экономике.

А кто предупрежден, тот вооружен.

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

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