Чому звільнення Рябошапки і Ситника більш небезпечні для економіки, ніж зміна уряду

Отставка Рябошапки и Сытника – вторая часть захвата власти Коломойским и разрушения нашего сотрудничества с Западом.

Для Коломойского отставка Рябошапки и Сытника – это два в одном.

Во-первых, он убирает людей, которые осмеливаются говорить ему "нет". Таких сейчас во властных кабинетах практически не осталось.

Во-вторых – это нарушение чертовой уймы наших обязательств перед западным партнерами и по программе МВФ, что еще больше отдалит нас от цивилизации. От МВФ. От коллективного Запада.

От тюрьмы для Коломойского. И приблизит нас к дефолту.

Итак, пункт первый.

И Рябошапка и Сытник остаются форпостами борьбы против Коломойского. Именно позиция прокуратуры в судах долгое время позволяла сдерживать самоубийственное решение самых справедливых судей мира по Приватбанку. А там цель Коломойского – получить контроль над банком и отозвать иск из Лондона.

Убираешь Рябошапку – убираешь последнее препятствие. И 16 марта получаешь первое нужное тебе решение из целой вереницы судебных решений.

С другой стороны, и об этом говорит сам Рябошапка, расследования прокуратуры по Укрнафте, откуда было выведено миллиарды долларов, тоже очень нервирует олигарха. В результате, Рябошапку надо убрать.

Сытник мешает Коломойскому, да и другим партнерам олигарха. Ему могут мстить за дело рюкзаков и за преследование Бахматюка. Но прежде всего, именно НАБУ ведет дело Приватбанка. А дело там весьма однозначное. Вот и хотят убрать Сытника.

С самого начала именно люди Коломойского были драйверами увольнения Рябошапки и Сытника, собирали подписи и формировали информационный фон.

Почему это разрушает наше сотрудничество с МВФ и Западом?

Во-первых, Приватбанк. Дело Приватбанка ключевое для сотрудничество с МВФ и коллективным западом. Откат там – это крест на любом сотрудничестве. Причем откат такой наглый.

Не зря после большой семерки встречались накануне с Рябошапкой и сделали пресс-релиз с поддержкой. Уже прямее сказать, что кто-то попутал берега и несется к пропасти было просто невозможно. Плюс, реформа прокуратуры – часть наших обязательств перед нашими западными партнерами.

Аналогично, создание НАБУ было частью программы МВФ, да и борьба с коррупцией – условие безвизового режима. И увольнение Сытника по беспределу есть не что иное как нарушение взятых на себя обязательств.

Наши западные партнеры всегда говорили, что они не могут указывать на персоналии, но требуют уважать институты. В частности – институциональную независимость НАБУ. Каждый из этих пунктов в отдельности уже мог бы стать критическим, не говоря уже о совокупности решений.

В итоге, даже если кто-то на Западе и готов был закрыть глаза на шалости с новым кабинетом министров, то теперь и у них не будет аргументов.

Какая аргументация отставки? В принципе, это не важно. Просто обвиняешь их в том, что они работают на мировую закулису и в атмосфере тотального безумия и торжества теорий заговора, ставящих Украину в один уровень с Венесуэлой и Северной Кореей, этого бы хватило.

Но есть еще один аргумент – нет посадок. Вернее, одной главной посадки, о чем прямо говорят "Слуги Народа". И это может быть основной личной причиной для Зеленского, почему он хочет уволить как минимум Рябошапку.

И это тоже очень опасно. Потому что фактически в условиях приближающего экономического коллапса, неминуемого после разрыва с МВФ, Зеленский может хотеть дать народу зрелища. Посадить Порошенко.

Можно по-разному относится к Порошенко. И можно даже хотеть видеть его в тюрьме.

Но.

Во-первых, никто никогда не скажет что Рябошапка и все руководство офиса генерального прокурора любят Порошенко. У всех этих людей был горячий конфликт с Порошенко в тот момент, когда он был президентом. И будь у них железный повод, они бы без сомнений отправили Порошенко в тюрьму. Но повода нет.

То, что готовит ДБР – очевидная туфта. Пустышка. И арест бывшего президента страны по такому надуманному обвинению неминуемо поставит Украину в один ряд со странами, где процветают политические репрессии. Вернет нас сразу во времена Януковича.

И об этом не раз говорили голоса коллективного Запада, намекая что политические аресты неприемлемы. И Рябошапка это понимает. Понимает, что участие в политических репрессиях будет стоить и ему и стране. В том числе может лишить нас безвизового режима.

Что, кстати, очень устроило бы олигархов, которым пришлось подымать зарплаты из-за конкуренции с польскими работодателями. Да и хороший украинский метод борьбы с коронавирусом. Ну ее ту Европу, там чума..

И еще один штрих в этой истории. Готовы выполнять любую прихоть в ДБР. И это может нам всем стоить очень дорого. Пока они по заказу выписывают пустые подозрения Порошенко. Но не только.

На этой неделе доблестное ДБР возбудило уголовное дело по давлению нехорошего Байдена на доблестного борца с коррупцией Шокина. И это было сделано в тот момент, когда Байден вышел в лидеры демократической партии на праймериз и теперь абсолютный лидер букмекерских контор.

Более идиотской затеи придумать себе сложно, чем в этот момент открывать дело против Байдена. Еще более идиотской может быть идея пропетлять без МВФ за счет сделки с Трампом, который дал бы денег за компромат на Байдена.

Не зря ведь люди Коломойского окучивали Джулиани, когда он прилетал в Киев. Эта идея настолько глупа и некомпетентна, что легко могла прийти кому-то в голову в офисе президента. И тогда мы Украина еще в большей беде, чем мы могли бы представить.

Таким образом, голосование в парламенте будет не просто торжество олигарха и проигрышем здравого смысла, но несет в себе такие дополнительные риски, что оценить их сейчас просто невозможно. И снова вся страна в заложниках у одного человека.

Вот такая вот человеко-центричная политика.

И да, будет забавно, когда вместо Рябошапки назначат депутата от слуги народа, бывшего юриста 95-го квартала. В итоге, в стране две силовых структуры, СБУ и прокуратуру, будут возглавлять бывшие юристы Квартал 95. Кузница кадров, блин.

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